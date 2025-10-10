【期間限定】SES業界向けAIマッチングツール「Fconne」の全機能（Standardプラン）を2025年12月31日まで無料提供！

ファイナンシャルテクノロジーシステム株式会社

ファイナンシャルテクノロジーシステム株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：垂井茂雄）は、SES業界向けAIマッチングサービス「Fconne」の全機能が利用できる『Standardプラン』を、2025年12月31日までの期間限定で無料提供するキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン実施の背景

SES業界では、案件情報に対し、大量のエンジニア経歴書から最適な人材を探し出す作業が、営業担当者の大きな負担となっています。「Fconne」は、このような課題を解決するために開発されました。お客様が画面から入力した案件情報と、メールから自動で取得したエンジニア情報・経歴書をAIがマッチングすることで、最適な人材を迅速に特定し、営業効率の向上と顧客満足度の向上に貢献いたします。

より多くのSES事業者の皆様に、Fconneの便利さを実感していただきたく、この度、無料キャンペーンを開催することにいたしました。この機会に全機能が利用できる『Standardプラン』をぜひお試しください。

Fconneの特徴

AIによる最適な評価: お客様が入力した案件情報に対し、AIがメールから自動で取得したエンジニア情報や経歴書ファイルを解析し、適性を評価します。ミスマッチの削減と、最適な人材・案件への迅速な提案が可能となります。

直感的な操作: 画面から案件情報を入力するだけで、エンジニアの適性を評価します。メールの抽出、経歴書の確認、スキル評価といった手間を大幅に削減できます。

Fconneの機能

メールマッチング機能: 画面から入力した案件情報と、メールから自動で抽出したエンジニア情報・経歴書ファイルをマッチングし、評価内容とマッチ度を画面に表示します。

ファイルマッチング機能：画面から入力した案件情報と経歴書ファイルをマッチングし、評価内容とマッチ度を画面に表示します。

マッチング結果履歴：過去のマッチング結果を一定期間、いつでも確認できます。

メール作成・送信機能: エンジニアの提案打診メールを簡単に作成・送信ができます。

営業ステータス管理機能:エンジニアの提案状況を一元管理できます。

IT用語検索機能: チャット形式でIT用語などを検索できます。

キャンペーン概要

設定サポートについて

【メールマッチング入力画面】 案件情報を入力し「マッチング開始」をクリックすると、AIが最適なエンジニアを瞬時に評価します。【マッチング結果の詳細画面】 評価内容とマッチ度を表示します。[表: https://prtimes.jp/data/corp/83432/table/7_1_647902932dc421f494dda13f65cf9ecc.jpg?v=202510110725 ]

ご希望のお客様には、Fconneの設定作業をオンラインで分かりやすくご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、専門のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご希望のお客様は、お問い合わせ先まで、"設定サポート希望”とご連絡ください。

お問い合わせ先

ファイナンシャルテクノロジーシステム株式会社 Fconne運用担当

TEL: 0120-916-825

ホームページ: https://fts-future-connect.com/contact/agreement.html

FTS Future Connect（Fconne（エフコネ））とは

「Fconne」は、プロジェクトと人材のマッチ度を数値で算出し、IT業界未経験の営業でも迅速かつクオリティの高い提案ができるAIマッチングサービスです。2024年9月1日に正式リリースしました。

「Fconne」をご利用いただくことで、経歴書を読み込む時間や労力を大幅に削減し、効率的な人材提案を実現することができます。また、経験や勘に頼らず、クオリティの高い提案を実現し、顧客満足度の向上と信頼関係の構築にも繋げることができます。

以下のような課題を抱える企業にとって、最適なソリューションとなります。

・IT業界用語が分からず、プロジェクトに適切な人材提案ができない

・大量の経歴書を読むのに時間がかかる

・営業成績を挙げることができず営業社員が退職してしまう

Fconne公式サイト：https://fts-future-connect.com

会社概要

ファイナンシャルテクノロジーシステム株式会社は、金融系に特化したシステム開発を中心に最先端技術を活用したサービス開発と、生成AIの企画・導入コンサルティングから生成AIサービス開発までを一貫して行うなど、時代の流れに合った強固なシステム開発を得意としています。

会社名: ファイナンシャルテクノロジーシステム株式会社

所在地: 東京都中央区

代表者: 垂井茂雄

設立: 2016年11月1日

資本金: 5,000万円

事業内容: 金融システム開発サービス、Fintechサービス開発、Fintech R&D、教育サービス

URL:https://www.fintechsys.co.jp/