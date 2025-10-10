クリエーションライン株式会社、2027年卒向けの就業体験型のインターンシップを東京で開催します。

クリエーションライン株式会社

共創事業モデル「Co-Creation Startup」を展開しているクリエーションライン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：安田忠弘、以下クリエーションライン）は、2027年卒向けの就業体験型のインターンシップを開催します。



（※）新しい事業（プロダクト/サービス）を顧客企業と共同開発し、創出した市場価値に応じて報酬を受けるサービス (サービス概要：https://www.creationline.com/services/co-creation-startup/)

【ビジョンと背景】

クリエーションラインのビジョンは、「IT技術によるイノベーションで、顧客と共に社会の進化を実現する」ことです。 私たちは常にお客様の課題に向き合い、最新の技術を駆使したソリューションを提供してきました。

現在、特に注力しているのが 「AI駆動開発」 です。



-AI駆動開発とは？

AI駆動開発（AI-Driven Development）とは、生成AIを開発プロセスの中心に据えた新しいソフトウェア開発のスタイルです。 生成AIを積極的に活用することで、

開発スピードの飛躍的な向上

リリースまでの時間短縮

を実現します。AIとエンジニアが“共創”することで、これまでにないスピード感とクオリティでプロダクト開発を可能にします。



【インターンで体験できること】

この3日間のインターンプログラムでは、最先端のAI駆動開発を実際に体験していただきます。

基本的には人間が直接コードを書くことはなく、自然言語でAIに開発を指示する形式で進めます。

具体的には以下のAIツールを用いて、プロンプトエンジニアリングを駆使しながらWebアプリケーションを開発します。



bolt.new：フロントエンド開発

Cursor：バックエンド開発

「自分の言葉でAIに開発を指示し、形にしていく」─ 新しい開発のあり方を肌で感じることができます。



【このプログラムで得られる価値】

未来のエンジニア像を先取り：AIと共に開発するスキルは、これからの時代に必須

最先端の開発スタイルの実体験：ただ学ぶだけではなく、“手を動かし体感”できる貴重な機会

現場に近いモダン技術習得：最新の開発環境・ツールを体験

単なる知識習得にとどまらず、「AIと共に開発を進める」という次世代のエンジニアリングを体感できる3日間です。

■実施期間

エントリーはこちら :https://hubs.ly/Q03Lw-2j0

＜10月＞

- [東京] 10月27日（月）～10月29日（水）

＜11月＞

■応募方法

- [東京] 11月4日（火）～11月6日（木）

エントリーはこちら(https://hubs.ly/Q03Lw-2j0)から

■応募条件

卒業年度問わず大学院、大学、短大、高専、専門学校に在学中の方

■待遇

勤務日数：3日、夏季冬季等長期休暇のみ就業可

勤務時間： 4時間～8時間

スケジュール ※予定

1日目 13:00～19:00

2日目 9:00～18:00

3日目 9:00～13:00

給与 ：時給 1,500円

交通費 ：基本は実費支給

遠方からご参加の場合、1人15,000円を上限に支給

宿泊費 ：基本は実費支給

遠方からご参加の場合、会社が手配し、全額負担します

クリエーションライン株式会社について

『顧客のWhyに寄り添うCo-Creation Innovation Company』をモットーに、企業理念HRT+Joy（謙虚・尊敬・信頼＋喜び）を礎として、お客様と共に未来を描いています。私たちは、顧客の想いにじっくり耳を傾け、共に挑戦し、成長し続けるCo-Creation Sherpa（共創の伴走者）として、確かな技術力に加えクリエイティブな発想と情熱で時代の変革を楽しみながら、新たな価値を創出する旅を歩んでいます。共創のパートナーとして、お客様の強みを活かしながら、共に挑戦し共に壁を乗り越えながら変革を支援します。

各種導入事例：https://www.creationline.com/clientvoice



■ 本社所在地：東京都千代田区神田佐久間町3-6 M's WORKS BLDG 2F、3F

■ 富山事業所：富山県富山市花園町3-2-9 池田ビル 2F、3F

■ 代表者 ：代表取締役社長 安田 忠弘

■ 事業内容 ：成果報酬型サービス開発事業・アジャイル開発支援サービス事業・AI/LLMコンサルティング/構築支援事業



公式サイト：https://www.creationline.com/

公式ブログ「Tech blog」：https://www.creationline.com/tech-blog/

本社 X（旧Twitter）：https://x.com/creationline/

富山事業所 X（旧Twitter）：https://x.com/CL_toyama