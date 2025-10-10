CEATEC2025デルタ電子プレスイベントのご案内

デルタ電子株式会社弊社ブース（1H006）

このたびデルタ電子株式会社は、CEATEC 2025にてブース出展を行い、ステージ内にてプレスイベントを開催いたします。

本イベントでは、当社CSO（Chief Sustainability Officer）が登壇し、製造業のカーボンニュートラル実現に向けたソリューション事業戦略の発表の他、デルタブースの見どころの説明またブースツアーを実施いたします。

エネルギー効率化、脱炭素、スマート社会の実現に向けた当社の取り組みを、ぜひご取材いただければ幸いです。

敬具

<開催概要>

日時：2025年10月15日（水） 13:30～15:00(13:00より受付開始)

場所：幕張メッセ CEATEC 2025 会場内デルタ電子ブース（ブース番号：1H006）

登壇者：デルタ電子 CSO 長塚明郎

内容（予定）

- 開会のご挨拶- CSO基調講演「製造業のためのカーボンニュートラル実現ステップ」- デルタブースみどころ- フォトセッション・Q&A- ブースツアー

<ご登録について>

ご参加を希望される方は、以下のフォームよりご登録をお願いいたします。

来場登録フォーム：https://x.gd/W55xp

来場ご登録フォーム

※ご記入いただいた個人情報は、本イベント運営および広報対応のみに使用し、それ以外の目的では利用いたしません。

<デルタ電子について>

デルタ電子は、世界的電子機器メーカー「デルタグループ」の日本法人です。1991年の設立より情報・通信機器及び部品の輸入販売と輸出事業を軸に事業を拡大してまいりました。近年は電気自動車産業や再生可能エネルギー開発にも注力しており、RE100へ加盟。2030年までに100％再生エネルギーによる事業運営を目標に掲げています。当社はこれからも、自社の技術力とソリューションの提供を通じ、地球温暖化の防止と人類の持続可能な未来のために貢献していきます。

https://www.delta-japan.jp/

<本件に関するお問い合わせ>

デルタ電子株式会社 マーケティング E-mail：jpmarketing@deltaww.com