【第１話が本日より無料配信スタート！】＜バリキャリOL×専業主婦＞衝撃の入れ替わりラブサスペンス！『入替夫婦～あなたが親友を抱いたとしても～』恋＊COMACHI｜大洋図書

まんが王国様にて『入替夫婦～あなたが親友を抱いたとしても～』の第１話無料配信が本日よりスタート致しました！第4話も先行配信中ですので、この機会にぜひお楽しみください！10月10日(金)～10月23日(木)まで開催中です。

「入替夫婦～あなたが親友を抱いたとしても～」新刊配信フェア

無料配信＆キャンペーンの詳細は下記URLからご確認下さい！→https://comic.k-manga.jp/cp/fcp46379

作品紹介

入替夫婦～あなたが親友を抱いたとしても～ 作画／夏江ユウ・原作／武田愛子

【あらすじ】

結婚生活3年目──夫が初めて浮気をした。仕事一筋で頑張ってきた弘美（ひろみ）は、夫（貴志）の 裏切りに言葉を失う。

そんなある日、心配してくれた親友・日菜子（ひなこ）から「気分転換に旅行でもどう？」と誘われ、一緒に旅に出ることに。ところが旅先で思いがけない“出来事”に巻き込まれ──目を覚ますと、弘美は日菜子の身体に入れ替わっていた！

バリキャリ女子・弘美と専業主婦の親友・日菜子。正反対のふたりが入れ替わったことで、それぞれの“本音”と“秘密”が少しずつ明らかになっていく──！？

【４話見どころ！】

日菜子の夫・努（つとむ）の悪態に耐えきれず、家を飛び出した弘美。

宛てもなく辿り着いたのは、日菜子と入れ替わった場所――月満町。

そこで偶然出会ったのは、日菜子の幼馴染で、

どこか不思議な雰囲気をまとう神主だった。

彼は“入れ替わりの秘密”を知っていると言い、

弘美は“日菜子の知らなかった一面”を知ることに――！？

正反対なふたりの女性が入れ替わるラブ・サスペンス!!

偶然出会ったのは、日菜子の幼馴染の神主。弘美は“日菜子の知らなかった一面”を知ることに――！？

毎月、第２金曜日配信！

面白くて大人のトキメキたっぷりな作品が続々登場予定です！お楽しみに♪

