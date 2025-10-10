¡Ú10·î31Æü¡Ê¶â¡ËÄùÀÚ¡Û¸Þ²âÄ®Ä®À©»Ü¹Ô30¼þÇ¯µÇ°¥í¥´¥Þー¥¯¤òÊç½¸Ãæ¡ª
°ñ¾ë¸©¤Ç1ÈÖ¾®¤µ¤ÊÄ®¡Ö¸Þ²âÄ®¡Ê¤´¤«¤Þ¤Á¡Ë¡×¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯6·î¤ËÄ®À©30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
µÇ°»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»ö¶È¤ò¹¤¯Ä®Æâ³°¤ËPR¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä®Ì±¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆµÇ°»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥í¥´¥Þー¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
Ä®Æâ³°¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÍÊý¤òÀî¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÆÃÄ§¤Î¤¢¤ë¤Þ¤Á¡Ö°ñ¾ë¸©±îÅç·´¸Þ²âÄ®¡Ê¤¤¤Ð¤é¤¤±¤ó¤µ¤·¤Þ¤°¤ó¤´¤«¤Þ¤Á¡Ë¡×
±þÊç¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÊç½¸Í×·ï
(1) µÇ°»ö¶È¤Î¼çÂê¤Ç¤¢¤ë¶¨ÁÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
(2) Ä®À©30¼þÇ¯¤Îµ¡±¿¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢Ä®Æâ³°¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¹Êó¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
(3) ¼«ºî¤«¤ÄÌ¤È¯É½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
(4) Ê¿²¾Ì¾¡¢ÊÒ²¾Ì¾¡¢´Á»ú¤Þ¤¿¤Ï¥íー¥Þ»ú¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤´¤«¡×¤òÂêºà¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢¸Þ²âÄ®¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤´¤«¤ê¤ó¡×»ÈÍÑ¼è°·Í×¹Ë¡ÊÊ¿À®25Ç¯¸Þ²âÄ®¹ð¼¨Âè37¹æ¡ËÂè2¾ò¤Ëµ¬Äê¤¹¤ë´ðËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
(5) ÍÑ»æ¡ÊÆüËÜ»º¶Èµ¬³ÊAÎó4ÈÖÄøÅÙ¡Ë1Ëç¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤È¤·¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Ï¿§¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢Ã±¿§²½¤Þ¤¿¤Ï³ÈÂç¤µ¤»¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½Ì¾®¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°õ¾Ý¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤³¤È¡£
(6) JPEG¡¢PNG¡¢GIF¤Þ¤¿¤ÏPDF¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î·Á¼°¤È¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢5¥á¥¬¥Ð¥¤¥È°Ê²¼¤È¤¹¤ë¤³¤È¡£
(7) ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥í¥´¥Þー¥¯¤Ë¤è¤ë±þÊç¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÅ»ß²è¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥í¥´¥Þー¥¯¤âÅºÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¡£
Êç½¸´ü´Ö
ÎáÏÂ7Ç¯10·î1Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë¤«¤é10·î31Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç ¡ÊÍ¹Á÷¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Ã°õÍ¸ú¡Ë
応募方法など、詳しい内容は、五箇町公式ホームページの「五箇町町制施行30周年記念ロゴマークを募集!」をご覧ください。
¡Ì¸Þ²âÄ®¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ö¸Þ²âÄ®Ä®À©»Ü¹Ô30¼þÇ¯µÇ°¥í¥´¥Þー¥¯¤òÊç½¸¡ª¡×¡Í
https://www.town.goka.lg.jp/kurashi-machi-shigoto/gyousei/gyousei-notice/page006196.html
