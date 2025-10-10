令和７年度『税を考える週間』法人会主催≪神奈川県横断税務広報≫

一般社団法人神奈川県法人会連合会

【主催】

一般社団法人神奈川県法人会連合会

【共催】

公益社団法人横須賀法人会〈横須賀中央駅〉、公益社団法人横浜南法人会〈上大岡駅〉、

公益社団法人鶴見法人会〈鶴見駅〉

【協力】

公益社団法人芝法人会

【概要】

昨年『税を考える週間(11/11～17)』に合わせ、県内を横断して実施した税務広報活動を、本年は11月12日(水) 、京急線沿いに移動して実施します。

本活動は、法人会の認知度を上げるとともに、年末調整の周知並びに国税電子・納税システム「e-TAX」や地方税ポータルシステム「eLTAX」の利便性やキャッシュレス納付等の広報を目的として行うものです。

県法人会連合会及び各法人会が、横須賀中央駅・上大岡駅・鶴見駅の各駅前において、東京国税局芝税務署広報大使で女優・タレントの佐藤なおみさん、税に関するラジオ番組のパーソナリティーを務めるMAG!C☆PRINCEの大城光さん、タレントの大矢剛康さんと一緒に、街頭で税務広報物の配布を行います。

法人会会員企業が、各地域で共通の活動を同日に連続実施することで、広く地域社会に「税と税の大切さ」について考える“きっかけ”を創出し、加えてキャッシュレス納付を広報する企画事業としています。

なお、11月11日(火)に、岐阜県法人会連合会(岐阜駅)、愛知県法人会連合会(名古屋駅・豊橋駅)、静岡県法人会連合会(静岡駅・熱海駅)が行う広報活動とともに、東海道税務広報の一環として実施し、ＴＶ等の各種メディアにも取り上げていただく予定です。

配布物

○ 佐藤 なおみ さとう なおみ

俳優としての芸能活動と並行して「税務広報」及び「租税教育活動」を中心とした活動を行い、全国で「税の大切さ」を考えるきっかけを創出する公益事業に参画中。国税庁動画チャンネルYouTubeの「わたしはおうちで確定申告」で主演を務める。

神奈川県連 税の１日スペシャルサポーター

芝税務署広報大使

芝法人会スペシャルサポーター

全法連元広報大使

東京国税局 局長感謝状受彰2020年 局長表彰受彰2024年

ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」出演 他多数

東海ラジオ

「佐藤なおみ＆大城光の『税』って何だっけ？」出演中

○ 大城 光 おおしろ ひかる（MAG!C☆PRINCE）

東海エリアを中心に活動するボーイズグループMAG!C☆PRINCEのメンバー。2015年12月メジャーデビューをし、発売したすべてのＣＤがオリコンシングル週間ランキングでTOP10入り。

全国各地の法人会が行う税務広報活動にも積極的に参加

ワタナベエンターテインメント所属

テレビ、ラジオ 多数出演

東海ラジオ

「佐藤なおみ＆大城光の『税』って何だっけ？」出演中

○ 大矢 剛康 おおや たかやす

テレビ神奈川、昼の帯番組「猫のひたいほどワイド」、月曜レギュラー。太田プロダクション所属舞台、映画 多数出演

【 広報１. 横須賀中央駅（駅前デッキ 京急改札前 付近）街頭税務広報（300部配布）】

税務広報担当 合計 約２０名

神奈川県連 ： 会長、広報委員長、取材関係者

横須賀法人会 ： 会長ほか約１５名

取材出演 ： 佐藤なおみさん、大城光さん、県連会長、横須賀会長、着ぐるみ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/152456/table/3_1_276a749258082cd197fefbe8a2f0ef42.jpg?v=202510110656 ]

※ 移動

県連会長、佐藤なおみさん、大城光さん

広報委員長、取材関係者

【 広報２. 上大岡駅（京急百貨店スペース）街頭税務広報（300部配布）】

税務広報担当 合計 約２０名

神奈川県連 ： 会長、広報委員長、取材関係者

横浜南法人会 ： 会長ほか約１５名

取材出演 ： 佐藤なおみさん、大城光さん、大矢剛康さん、県連会長、横浜南会長、着ぐるみ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/152456/table/3_2_01ce316e7412621ebdc6378c2ec826f0.jpg?v=202510110656 ]

※ 移動

県連会長、佐藤なおみさん、大城さん、大矢さん

広報委員長、取材関係者

【 広報３. 鶴見駅（ＪＲ東口 付近）街頭税務広報（300部配布）】

税務広報担当 合計 約２０名

神奈川県連 ： 会長、広報委員長、取材関係者

鶴見法人会 ： 会長ほか約１５名

取材出演 ： 佐藤なおみさん、大城光さん、大矢剛康さん、県連会長、鶴見会長、着ぐるみ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/152456/table/3_3_c3c6e42c1e1586f50d736033fb31deac.jpg?v=202510110656 ]