株式会社OTOGIの支援先企業「アクトビ」が『Wantedly Awards 2025』BEST100に選出。経験者を含めた高難易度のエンジニア採用を実現させたWantedly運用ノウハウと支援
Wantedly認定パートナー公式サイト掲載順位1位の株式会社OTOGI（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山本哲也）は、運用を支援する株式会社アクトビが、ウォンテッドリー株式会社主催の『Wantedly Awards 2025』において「BEST TEAM NOMINATION 100」に選出されたことをお知らせいたします。
▼Wantedly Awards 2025の詳細はこちら
https://www.wantedly.com/companies/wantedly/post_articles/978519
■株式会社アクトビについて(https://actbe.co.jp/)
アクトビは、デザインとテクノロジーで経営課題を解決する、目的駆動型の技術者組織です。これまで大手企業をはじめとするクライアントのDX支援や新規事業の開発、Salesforceを使用した業務改善・他システムとの連携など、デジタル領域のプロフェッショナルとしてデザインとテクノロジーを駆使し、クライアントのDX支援や経営課題の解決を行っています。
▼Wantedly TOPページ(https://www.wantedly.com/companies/actbe)
■クライアントコメント
ACTBE Inc. 代表取締役 CEO(https://www.wantedly.com/companies/actbe/post_articles/991010) 藤原 良輔 様(https://www.wantedly.com/companies/actbe/post_articles/991010)
このたび、「Wantedly Awards 2025」において BEST TEAM NOMINATION 100 に選出していただけたことを大変嬉しく思います。以前から代表の山本さんとは知り合いで、採用を加速するタイミングでOTOGIさんのWantedly支援実績を聞き、弊社もご依頼しました。元々自社でブランディング活動を行っており、そこにOTOGIさんの運用力がかけ合わさったことで採用成果につながりました。運用の内容も弊社のスタンスを理解して運用してくれているので助かっています。今後も「Purpose Driven（目的駆動）」への理念共感を基盤とした採用・組織づくりを続け、テクノロジーの専門家として社会に価値を提供し続けてまいります。
▼Wantedly ストーリーページ(https://www.wantedly.com/companies/actbe/stories)
▼アクトビ コンテンツデザイン一覧
■『Wantedly Awards』の評価基準
『Wantedly Awards』は、40,000社以上のWantedly登録企業を対象に、年間（2024年8月～2025年7月）の活動を通じて「採用ブランディング」や「共感採用」を実践した企業100社が選ばれる表彰制度です。採用数といった量的な指標だけでなく、企業の魅力やカルチャーを適切に発信し、候補者との理想的なマッチングを実現しているかという"採用の質"が評価の軸となっています。
■OTOGIについて
現在、認定パートナー公式サイト掲載順位1位として、100社以上の累計支援実績と3,000本を超えるコンテンツ制作で培った知見を基に、クライアントの採用活動をサポートしています。
『Wantedly Awards 2025』の「BEST TEAM NOMINATION 100」には、Sales marker社を含めた支援先7社、そのうち1社はWantedlyを利用開始から1年以内で最も成果を上げた企業である「TEAM OF THE YEAR ROOKIE」に選出されました。
▼支援先企業一覧(一部)
▼制作クリエイティブ一覧(一部)
■ OTOGIの「Wanteadly運用代行サービス」の特徴
OTOGIでは、「アルゴリズム(媒体視点)に基づいた運用」と「インサイト(候補者視点)に基づいた運用」の両方を重視し、戦略立案からアカウント立ち上げ、コンテンツ制作、募集記事の運用、スカウト配信、レポート作成、定例MTG、デザイン、写真撮影まで全てを実施し、企業様の採用力の強化を実現します。これまで支援してきた企業アカウントは100社以上、制作した採用広報コンテンツは3,000本以上に渡ります。
大切にしている2つの観点
支援による実績
支援先からの声(一部)
■こんな方におすすめのサービスです
- Wantedlyを使ってみたいが自社に合うかわからない
- Wantedlyの運用ノウハウがないので知りたい
- 採用単価を抑えたい
- 採用広報を強化したい
などのお悩みを持つ企業様、まずは資料請求・無料相談からでも大丈夫ですので、ぜひこの機会にご検討ください！
