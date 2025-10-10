大人気声優ユニット『AiScReam』× 円山ジェラート スペシャルコラボレーション開催！オリジナルジェラートセット＆描き起こしグッズを期間限定で予約販売開始

大人気の声優ユニット『AiScReam』と北海道札幌市にある円山ジェラートがスペシャルコラボレーションを開催中です。



今回のコラボレーションではオリジナルのデフォルメイラストをパッケージに使用した可愛らしいジェラートセットの他、同イラストを使用したコラボグッズも同時に円山ジェラートECサイトにて予約販売いたします 。





■オリジナルジェラートセット



・商品名：AiScReam×円山ジェラート　ジェラートセット　


・価格：4,000円(税込)


・内容：チョコレートミント×2、ストロベリーフレイバー×2、クッキー＆クリーム×2　計6個入りセット


・特典：オリジナルステッカーセット





■オリジナルグッズラインナップ



・アクリルスタンド(全4種)　1,500円～3,800円(税込)


・アクリルキーホルダー(全3種)　1,400円(税込)


・ミニタオル(全3種)　900円(税込)


・Tシャツ　3,500円(税込)


・キャンバスポーチ　1,100円(税込)


・ダイカットステッカー(全3種)　600円(税込)


・スタンド缶バッジ(全3種) 　800円(税込)



■販売期間(受注販売)


・期間：2025年10月3日(金)17時00分～11月3日(月・祝)23時59分


・予約方法：円山ジェラートオンラインストアよりご予約いただけます。


・ご予約URL：https://maruyama-gelato.com/aiscream/



■円山ジェラートについて


HP：https://maruyama-gelato.com/


X(旧)Twitter：https://x.com/maruyamagelato





【AiScReamとは】




ラブライブ！シリーズからAqours、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、Liella!より、それぞれ黒澤ルビィ(CV.降幡 愛)、上原歩夢(CV.大西亜玖璃)、若菜四季(CV.大熊和奏)の3人により結成された期間限定のスペシャルユニット。


・AiScReam特設サイト：https://www.lovelive-anime.jp/special/live/live_detail.php?p=aiscream


・ラブライブ！公式サイト：https://www.lovelive-anime.jp/