AI活用で残業時間30%減！建設業向け「AI活用顧問」を月3万円で開始

株式会社NITACO

株式会社NITACO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：新田 顕大）は、建設会社向けに月額3万円の「AI活用顧問(https://tsukunobi.studio.site/ai)」の提供を開始しました。代表自らが直接対応・訪問し、安全書類・施工計画書・積算・報告書・日報などの非効率業務をAIで置き換えます。残業時間30％削減を実現します。

ツクノビAI

サービスの目的や背景

建設業界は人手不足、残業規制、紙中心の運用という課題が重なり、「現場が回らない」が日常化しています。NITACOはこれまで、安全書類・施工計画書・積算・報告書・日報といったノンコア業務のBPOで多くの現場を支援してきました。今回の「AI活用顧問」では、建設業特化のBPO運営で培った運用知見とAI活用による実装ノウハウで、現場でAIが回る形で提供します。

提供メニュー例

・施工計画書／報告書／日報の自動作成

・安全書類・施工体制台帳の自動作成

・見積ドラフト＆積算根拠の提示

・顧客窓口のAI一次応答

・入札要件の分解＋提案骨子の自動作成

想定効果（例）

・施工計画書／報告書／日報の自動作成：作成時間 30-60分 → 5-10分

・安全書類・施体制台帳の自動作成：作成～回収 半日 → 30-60分

・見積ドラフト＆積算根拠の提示：初稿作成 3-5時間 → 30-45分

・顧客窓口のAI一次応答：初動応答 1分

・入札要件の分解＋提案骨子の自動作成：下準備 4-6時間 → 60-90分

提供内容（運用支援）

・月1テーマを確実に社内定着

・月1回の社内勉強会を開催（教育・運用浸透）

・導入～運用まで伴走。必要に応じて小規模システム開発にも対応

料金プラン

月額3万円（税別）

※成果が出なければご請求はいたしません。

導入フロー

1.現場AI診断（業務棚卸し・課題感のヒアリングなど）

2.運用ご提案（施工計画書・日報・安全書類など）

3.社内教育（社内勉強会）

4.計測・改善・事例化

今後の展望

NITACOは、サービスのさらなる充実を図り、より多くの建築・建設会社に対して高品質なサポートを提供してまいります。AI活用と当社BPOの継続運用を組み合わせ、現場の業務を止めない形でDXを加速させます。

株式会社NITACOについて

「建設業界に100万人分の労働力を創る」をミッションに、建設業界に特化した業務代行を行う。

【お問い合わせ先】

株式会社NITACO

お問い合わせ: info@nitaco.jp

電話番号: 03-6555-2072

会社サイト: https://nitaco.jp/

サービスサイト: https://www.tsukunobi.com/