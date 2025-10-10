スタンレー電気、企業CM「イノベーション・感動」篇を10月10（金）に公開

スタンレー電気株式会社

スタンレー電気株式会社（本社：東京都目黒区中目黒2-9-13、 代表取締役：貝住泰昭）は、「第37回スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント」の開催に合わせ制作・放映する企業CM「イノベーション・感動」篇を10月10日（金）にWeb先行公開いたしました。

創業100年を超えた現在も、光の価値と可能性を追究し続け、光で社会貢献を目指すスタンレー電気。その技術の中で、人の心や感性にはたらきかける「場」を演出する照明器具によってもたらされる「感動」を表現したCMです。

CM概要

「イノベーション・感動」篇メインビジュアル当社照明製品：LEDSFOCUSシリーズ

■光の技術で、「感動」をつくるイノベーション

当社は、自動車用ヘッドランプをはじめLEDや電子応用製品（照明器具・バックライトなど）を通じて、人々の安全・安心と快適な暮らしに光の技術で貢献しています。こうした技術がもたらす可能性や、技術の融合で生まれるシナジーと新たな価値を創出する力を感じていただくため、本CMを企画・制作しました。

2022年から制作した「次は、光でなにをしよう」第1弾～第3弾のシリーズを通じてモデル・女優の森崎美月（もりさきみづき）さんを起用。今回も引き続き森崎さんの視点を通じて、当社が創り出す「光」の価値を紹介しています。

本CMでは、歴史的建造物や自然など、時代を超えて大切にされてきたものが、当社の照明器具によってさらに輝きを増し、人々の心に感動をもたらす姿を描きました。自動車機器事業にとどまらず、多様な領域で活躍する当社製品を、より身近に感じていただける内容となっています。

■CMの詳細

URL：https://youtu.be/sh6RlYcajnE

日本テレビ系ゴルフ中継：スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント

放送日：10月11日（土）14:00～14:55(関東ローカルLIVE)、10月12日（日）15:00～16:25（録画放送）

放送局：地上波 日本テレビ系列 28局ネット

CMのストーリー：「次は、光でなにをしよう」シリーズ「イノベーション・感動」篇

照明製品採用事例はこちら :https://www.stanley-electric.com/jp/products/casestudy/light/

CM撮影の様子

和室のスタジオで撮影中の森崎さん

今後の展開

今後、本CMはYoutube・TVerなどデジタルメディアでも展開していきます。

過去のCMはこちら :https://www.stanley-electric.com/jp/cm_gallery/「次は、光でなにをしよう。」シリーズ