「てらすまなぶ 妊娠のこと」#24週目からの絆キャンペーン インスタグラムで開催 ー妊娠期の思い出をシェアしてプレゼントが当たるー

東京新聞が運営する子育てWebメディア「東京すくすく」は、妊娠期の不安や孤立を減らし、安心して過ごせる社会を実現するため「てらすまなぶ 妊娠のこと」プロジェクトを2025年9月26日に始動しました。からだとこころの変化だけでなく、国や自治体の制度や医療環境といった知っておけば安心できる情報をわかりやすく解説。多様化する妊娠・出産期のあり方を伝える特設サイトを展開しています。

この取り組みの一環として、インスタグラムを活用した参加型企画「#24週目からの絆キャンペーン」を2025年10月10日より開始します。妊娠期の思い出や気づきを共有することで、多くの人と安心も不安も分かち合い、自分らしい選択を考えるきっかけを広げていきます。

「てらすまなぶ 妊娠のこと」ステートメント

妊娠と向き合う時間には、たくさんの気づきがあります。

からだとこころの変化に加え、制度や医療、情報との距離を見直すきっかけにもなります。

必要な情報が届き、誰もが安心して新しい命を迎える社会を目指して。

「てらすまなぶ 妊娠のこと」は、確かな視点で発信し、学びの輪をひろげます。

背景

「てらすまなぶ 妊娠のこと」特設サイト

晩婚化や少子化の進行により、妊娠・出産を取り巻く環境は大きく変わっています。医療や制度は整備されつつありますが、地域や世帯ごとに情報の届き方や支援の受けやすさには差があり、不安を抱えて妊娠期を過ごす人も少なくありません。

「てらすまなぶ 妊娠のこと」は、新聞社の取材力と編集力を生かし、制度や医療の知識に加えて、妊娠・出産を経験した人の声や思いを紹介しながら、安心して妊娠期を過ごすためのヒントを届ける取り組みです。

東京すくすくではこのプロジェクトの立ち上げにあたり、妊娠を経験した人の体験を参考にしようと、インスタグラムなどで積極的に投稿をしている方々に集まっていただき意見交換する場を作りました。そこでは「命に関わることだからこそ、入り口がSNSだったとしてもその先は自分できちんと調べて納得できる情報を得たい」というリアルな声がありました。新聞社が運営するウェブメディアとして、東京すくすくが妊娠に直面する人たちに信頼してもらえるよう、彼女たちから得た意見や体験を役立てて発信していきます。

さらに今回は、SNSキャンペーンを通じて妊娠にまつわる日常の小さな気づきや体験を投稿いただき、多くの人が共感し合える場をつくります。特に妊娠を経験した方が語るエピソードは、これから妊娠を迎える人にとって心強い励ましや、安心につながる共有の機会になるはずです。インスタグラムでの参加型企画を通じて、当事者も支える人も、誰もが気持ちを寄せ合えるようなつながりを育んでいきます。

本キャンペーンでは、「#24週目からの絆キャンペーン」と題し、妊娠中期に注目。胎動を感じる回数が増えたり、妊婦検診も２週間に１回になったり、いよいよ出産へ向けて心も体も準備を始める時期です。キャンペーン名には、その時の思い出を振り返り、これから妊娠に向き合おうとする方や育児中の方、支える方たちが共感しあえる場を目指したいという願いを込めました。

キャンペーン概要

- 名称「#24週目からの絆キャンペーン」- 応募期間 2025年10月10日（金）～ 11月7日（金）23:59- 応募方法１.東京すくすく公式Instagram（@tokyo_sukusuku）をフォロー２.妊娠24週目（7か月頃）から36週目ころまでの、赤ちゃんの誕生を実感し始めた思い出を、指定の投稿にコメントして応募完了- 対象 妊娠中の方、先輩ママ・パパ、パートナーや家族など妊娠を支える方も含めて誰でも参加可能- 賞品A賞：TOFFY HAPPY COLLECTION ふわふわリング加湿器（2名様）B賞：絵本セット（3名様）『ちいさなあなたへ』『ぼくのばしょなのに』『がたん ごとん がたん ごとん』C賞：オリジナルマタニティフォトシール（50名様）- 当選発表：キャンペーン終了後、当選者にDMにて連絡いたします。

詳しくは下記のインスタグラム投稿と「てらすまなぶ 妊娠のこと」特設サイトをご確認ください

今後の展開

東京すくすくのInstagramを見る :https://www.instagram.com/p/DPnHOcUiS7f/- インスタキャンペーンで投稿いただいたコメントの一部を「てらすまなぶ妊娠のこと」特設ページや東京すくすく公式インスタグラムで紹介予定- 妊娠・出産に関する情報を随時更新- 出産経験者とこれから妊娠・出産に向かう人々との橋渡しとなるような事業やキャンペーンも予定しています「てらすまなぶ 妊娠のこと」特設サイト

https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/terasumanabu/pregnancy

「てらすまなぶ」プロジェクト概要はこちら

https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/terasumanabu/

「てらすまなぶ」プロジェクト プレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000157553.html

