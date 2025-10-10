毎年大好評のくじが今年も登場！オーナメントやギフトを持ったディズニーキャラクターたちが勢揃い！Happyくじ『DISNEY クリスマスオーナメント 2025』2025年11月8日(土)より順次販売開始

株式会社サニーサイドアップ

株式会社サニーサイドアップが手掛ける「Happyくじ」より、「おめかしミッキー＆フレンズたちと、とっておきのクリスマスを迎えよう！」をコンセプトにしたHappyくじ『DISNEY クリスマス オーナメントくじ 2025』の発売が決定しました。2025年11月8日(土) よりファミリーマート、ミニストップ、イトーヨーカドー、イオンをはじめ、全国のホビーショップや書店などにて順次販売が開始されます。取り扱い店舗などの詳細は、Happyくじ公式ホームページ(https://www.h-kuji.com/goods/ornament2025/)をご確認ください。

※店舗により発売時期が異なる場合がございます。※一部取り扱いのない店舗もございます。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

◆毎年大好評のクリスマスオーナメントくじ！テーマは「Before the Christmas Party」！おめかししたミッキー＆フレンズたちと一緒にクリスマスパーティーの準備を楽しもう！

今年の『DISNEY クリスマスオーナメントくじ』のテーマは、「Before the Christmas Party」。

今回のために描き起こされた特別デザインのオーナメントやギフトを手に、真っ赤なスーツやサンタ帽でおめかししたミッキー＆フレンズなど、全20種類の「フィギュアオーナメント賞」が登場します。

さらに、各シリーズのキャラクターを一度に揃えられる「スペシャルコンプリートBOX賞」や、ラメ入りできらめくクリスマスカラーの「アクリルオーナメント賞」など、豪華景品もラインアップ。Last賞には、クリスマスカラーのスーツに身を包んだミッキーマウスの 『BIG！スタンディングぬいぐるみ』（全高約65cm） が登場し、ホリデーシーズンをより一層盛り上げます。

キャラクターラインアップには、お馴染みの『ミッキー＆フレンズ』をはじめ、『ディズニープリンセス』シリーズからアリエルとラプンツェル、『アナと雪の女王』シリーズからエルサとアナのほか、『くまのプーさん』や『ベイマックス』が登場。

また今年、実写映画化で話題となった『スティッチ』シリーズや、この冬続編映画の公開が発表された『ズートピア』シリーズ、さらにHappyくじフィギュアに初登場となる『モンスターズ・ユニバーシティ』のランディも加わり、総勢28のキャラクターが勢ぞろいします。

大好きなキャラクターたちと一緒に、特別なクリスマスをお楽しみください。

◆商品一覧

・フィギュアオーナメント賞（全20種）

ミッキー&フレンズやベイマックス、スティッチなど、今回のために描き起こしたアートを立体化したフィギュアオーナメントなど全20種が登場！

紐と台座付きのため、ツリーに飾ったり、ディスプレイしたりと、お好みに合わせてお楽しみいただけます！

・スペシャルコンプリートBOX賞（全6種）

各シリーズのオーナメントを一度にゲットできる！大切な人へのプレゼントにも！

・アクリルオーナメント賞（全7種）

ツリーに飾るのはもちろん、お気に入りのバッグやポーチにつけても可愛い、ラメ入りアクリルオーナメント！

・Last賞 BIG!スタンディングミッキー（全1種）

描き起こしの衣装を着たミッキーマウスのBIGぬいぐるみ！お部屋に飾ってクリスマス気分を楽しもう！

サイズ：全高約65cm

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

(C) Disney (C) Disney/Pixar (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works, by A.A. Milne and E.H. Shepard.

◆商品概要

Happyくじ『DISNEY クリスマス オーナメントくじ 2025』

価格：税込850円

発売日：2025年11月8日(土)より順次販売

販売箇所：ファミリーマート、ミニストップ、イトーヨーカドー、イオン、その他ホビーショップ、書店等

※店舗により発売時期が異なる場合がございます。※一部取り扱いのない店舗もございます。※店舗へのお問い合わせはお控えください。

景品内容：全3等級+Last賞

公式HP：https://www.h-kuji.com/goods/ornament2025/(https://www.h-kuji.com/goods/ornament2025/)

◆株式会社サニーサイドアップ 会社概要（SUNNY SIDE UP Inc.）

サニーサイドアップグループのコア事業であるPR発想を軸としたブランドコミュニケーション事業を展開。PRをはじめ、プロモーション、ブランディング、スポーツマーケティング、デジタルマーケティング、インフルエンサーマーケティングなど、コミュニケーション全般における多様なソリューションを提供するブランドコミュニケーションエージェンシーです。

社名 ：株式会社サニーサイドアップ / SUNNY SIDE UP Inc.

代表取締役社長 ：リュウ シーチャウ

公式サイト ：https://ssu.co.jp(https://ssu.co.jp)