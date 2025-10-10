【イベントレポート】リユース業界の株式会社タイムレス「2026年度 新入社員 内定式」実施

株式会社タイムレス

■場所：東京都江東区東雲1丁目7-12 KDX豊洲グランスクエア

■日程：2025年10月8日（水）

総合リユースサービス（オークション・総合買取サロン・古物商プラットフォーム）を展開する、株式会社タイムレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：馬場 浩太）は2025年10月8日（水）、豊洲オフィスにて「2026年度 新卒入社社員内定式」を開催いたしました。25名の新入社員が参加した内定式の様子をレポートいたします。

はじめに内定式では、代表取締役社長 馬場浩太から挨拶がありました。その後、岡根部長と高嶋副部長より内定証明書の授与が行われました。最後に、レクリエーションや食事と会話を楽しみながらの懇親会が実施されました。その中では、先輩社員から新入社員に向け、これから株式会社タイムレスで働くにあたっての温かいメッセージも伝えられました。

これから仲間となる新入社員の皆さんと、社長や部長陣などを含めた既存社員のコミュニケーションが活発に行われ、全体的に温かい雰囲気が印象に残る式となりました。

■代表取締役社長 挨拶 ｜ 馬場 浩太

皆さん、株式会社タイムレスへの内定承諾、内定式へのご参加、誠にありがとうございます。

皆さん大学卒業までまだ少し時間がありますが、この機会に入社までの時間の手助けになるような話ができたらと思います。

私と皆さんの社会人スタート地点は同じです。私は新卒で入社した会社を数年で退職した後、株式会社タイムレスに入社しました。当時の基本給は今よりも低く、皆さんと変わらない平社員から、リユース業界でのキャリアを始めました。

新卒で入った会社ではかなりハードな飛び込み営業を経験して、そこから心機一転の再スタートでした。当時の私には、「お金持ちになりたい」「社長になれたらなりたい」といった、漠然としてフワフワとした夢しかありませんでした。社会人になったばかりの頃は、やるべきことや先輩から依頼されることが増え、自分の時間は自ずと取れなくなります。休日は嫌なことを忘れるために友人とお酒を酌み交わして過ごし、大きな目標や夢を持たずに、ただただ目の前の毎日を生きていました。

そんな私も、株式会社タイムレスに入社し、昨年、社長に就任するという一つの夢を達成しました。社長になった今、私は夢や目標は毎日、毎週、変化してもいいのではないかと考えています。実際に、これまでに入社してきた新卒の皆さんも、一年ごとに少しずつ様々な方向に夢や目標が変わるのを見てきました。一つの目標を叶えた私の今の目標は、家族のこと、日々の仕事の中での細かい目標、そして何よりも従業員の皆さんのために抱く夢や目標があります。それらを考えながら日々の仕事に取り組んでいます。

ぜひ皆さんには、これから入社するまでの時間を活用し、改めて「どんな自分になりたいか」という夢や目標を考えてきてほしいです。それは来年達成したいことかもしれません。5年後、10年後のキャリアかもしれません。あるいは、「どんな風に死にたいか」という人生の終わり方から逆算する目標でも構いません。

4月に入社すると、業務に追われ、自分のための時間を取るのが難しくなります。そんな時に、立ち返る場所、一番星、目印のような夢や目標があれば、あなた自身がブレずに進むことができます。これから入社までの半年間を使って考えても、夢や目標が見つからないかもしれません。それでも構いません。入社してから見つける夢や目標も、同じくらい素晴らしいものです。まずは「考える」ということを試してみてください。

入社式の日に、皆さんと改めてその夢や目標について話すことができたら、私にとってこれ以上の喜びはありません。今から心より楽しみにしています。株式会社タイムレスは、様々な夢や目標を叶える可能性に満ちた会社だと確信しています。

皆さんが希望を持ち入社し一緒に働いていけることを願っております。これから、どうぞよろしくお願いいたします。

■株式会社タイムレス 各事業

皆様の想いによりそうパートナーとして、人を超え、時を超え、たいせつなものをつなぐ架け橋となり

誰もが安心できるリユースプラットフォームで新たな感動体験を創出いたします。

百貨店出店数No1(※1)質の高い総合買取サービス「総合買取サロン タイムレス」：https://timeless-kaitori.com/

年間取引点数約35万点！＜日本最大級＞のBtoBオークション：「TIMELESS AUCTION」：https://timeless-auction.com/

全国遠隔査定、古物商トータルプラットフォーム「TIMELESS EXPRESS」：https://timeless-express.com/

【メディア露出】

株式会社タイムレスは2025年4月20日(日) 25:25～放送開始のフジテレビ『タイムレスマン』にて紹介されました。株式会社タイムレスのメインオフィスである豊洲オフィスにtimeleszメンバーの８人にお越しいただき、撮影が行われました。timeleszメンバーが「先輩にご挨拶」をすることになり、株式会社タイムレス社員とtimeleszメンバー全員にサプライズで撮影が始まりました。弊社会社紹介のあと、代表取締役社長の馬場からも「一緒にタイムレスを盛り上げたい」といった言葉があり、timeleszメンバーからも「ありがたい」といった反応もありました。その後は弊社が査定した想定金額を基に「timeleszオークションプロジェクト」企画が実施されました。総合買取サロンタイムレスの店舗を運営する、店舗営業部部長の岡根を中心にtimeleszメンバーのお品物を査定し、協力させていただきました。

【番組概要】

■番組名 ：タイムレスマン

■放送日時：4月20日(日) 25:25スタート 毎週日曜 25:25～25:55放送

■放送局 ：フジテレビ

■出演者 ：＜timelesz＞佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝

■番組公式HP：https://www.fujitv.co.jp/timeleszman/

■番組公式X：https://x.com/timeleszman_cx

■株式会社タイムレス

代表者：代表取締役 馬場 浩太

設立日：2009年4月1日

本社所在地：〒105-0011東京都港区芝公園1丁目7-6 KDX浜松町プレイス2階

事業内容：ブランド品買取・販売事業、オークション事業

コーポレートサイト：https://timeless-co.com/

TIMELESS AUCTIONサイト：https://timeless-auction.com/

総合買取サロンサイト：https://timeless-kaitori.com/

TIMELESS EXPRESSサイト：https://timeless-express.com/

