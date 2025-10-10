株式会社エムネス 創業25周年を迎える ～クラウド型医療情報管理共有システム「LOOKREC」が1,600施設以上に導入で医療DXを推進～

株式会社エムネス

クラウド型医療情報管理共有システム「LOOKREC」を提供する株式会社エムネス（所在地：広島県広島市、代表取締役社長：阿部 伸一）は、2025年10月10日に創業25周年を迎えました。

創業以来、「身体の状況をありのままに正確にリアルタイムに伝えて世界中の医師や医療従事者が連携して、患者のために理想の医療を提供できるようにすること」というミッションのもと、遠隔画像診断支援サービスやクラウド型医療情報管理共有システム「LOOKREC」を提供してまいりました。

現在「LOOKREC」は1,600を超える医療機関に導入され、地域医療連携や医師の働き方改革を支える基盤として成長を続けています。当社は、創業25周年を機にさらに多様なパートナーとの協力を深め、これからも医療の質と効率を高め、持続可能な医療提供体制の構築に貢献していきます。

当社代表からのコメント

創業25周年を迎えることができたのは、LOOKRECをご利用いただいている医師および医療・健診機関の皆様、パートナー企業の皆様のご支援の賜物です。心より感謝申し上げます。

当社は創業者の医療の民主化への思いからスタートした遠隔画像診断支援サービスに加え、現在はフルクラウドのイメージングプラットフォームLOOKRECを1,600を超える施設で提供し、医療現場への貢献に努めています。医師の視点でプロフェッショナルグレードの品質を実現したサービスが市場に評価されているのは大変ありがたく、責任の重さを謙虚に受け止めております。

これからも継続的な改善と機能拡張を進めると同時に、AI診断支援などのイノベーションを、日常お使いのLOOKRECからそのままご利用いただけるかたちでお届けします。また、創業時の医療の民主化への思いを忘れることなく、LOOKRECを、ユーザー（医師・医療機関・患者）、データ、医療サービスを有機的につなぐAI医療プラットフォームへと進化させ、医師が患者のために理想の医療を提供できる基盤となるよう尽力してまいります。

（株式会社エムネス 代表取締役社長 阿部 伸一）

ご利用者・ご関係者からのコメント

Voice｜地域医療連携のプラットフォームにて利用

相馬中央病院(https://soma-ch.com/) 内科 齋藤 宏章 先生

「２５周年おめでとうございます。私とエムネスの初めての関わりは、患者紹介に際してLOOKRECを介して放射線画像を共有するというプロジェクトの立ち上げでした。新型コロナ感染症が流行開始した直後であり、遠隔の画像共有が地域医療連携の流れを変える様を目の当たりにしました。エムネスのプロジェクトにはいつも医療の新しい可能性を感じています。これからも益々の飛躍を祈念しております。」

Voice｜クリニックのPACS・医療モール内の連携にて利用

ばば脳神経外科・救急科・健診クリニック(https://babacli.com/) 馬場 貴仁 先生

「エムネス様、２５周年おめでとうございます。当院が属している医療モール（メディカルスクエア初芝駅前）はクリニック同士の連携が強固であることが認められ、昨年開業時にグッドデザイン賞２０２４を受賞することができました。その際、クリニック間のPACS連携に大きな役割を担って頂けたのがLOOKRECです。このソフトがなければシステム構築に大きな費用がかかってしまい、計画が頓挫した可能性もあります。開業して１年半になりますが、現在もオンプレミスと遜色ない表示速度が維持できており、これから開業される先生方にも自信をもっておすすめできると考えています。」

Voice｜パートナー企業からのお祝いの言葉

株式会社メディパルホールディングス(https://www.medipal.co.jp/) 代表取締役社長 渡辺 秀一 氏

「エムネス社の創業25周年、誠におめでとうございます。貴社が築いてこられた医療情報共有の仕組みが、病院・診療所・地域をつなぎ、患者さんが安心して質の高い医療を受けられる社会の実現に大きく貢献されてきたことに心から敬意を表します。貴社の先進的な取り組みはヘルスケア分野のDX推進を支える基盤であり、パートナーとして今後も連携を深め、共に医療の未来を切り拓けることを願っております。」

クラウド型医療情報管理共有システム「LOOKREC」について

LOOKRECは、CTやMRI等の検査装置から撮影された医用画像をクラウド上にアップロードし、医療機関、医療従事者がリアルタイムに画像を管理・共有できるプラットフォームサービスです。

クラウドへの保存容量に制限がないため機器の増設は不要で、また、物理的なサーバを持たないためソフトウェアの追加購入、メンテナンスも不要です。インターネット接続端末があればどこでも安全に利用することができるため、経済的かつ簡単に導入することが可能です。

医療機器販売名 ： ルックレック 医療機器認証番号： 227AGBZX00096000

LOOKREC_基本の4機能LOOKRECのサービス資料 :https://bit.ly/mnes-25th_prtimes

株式会社エムネスについて

エムネスは「身体の状況をありのままに正確にリアルタイムに伝えて世界中の医師や医療従事者が連携して、患者のために理想の医療を提供できるようにすること」というミッションのもと、医療機関向けの遠隔画像診断支援サービスに加え、医用画像を中心とするデータの管理・共有のためのクラウド型医療情報管理共有システム「LOOKREC」を提供しています。

LOOKRECは診療のデジタル化を加速し、場所にとらわれないあらたな医療のあり方や医師の働き方改革の実現、病病・病診連携や集学的な研究などの組織の壁を超えた医療連携に貢献しており、1,600施設（2025年10月現在）を超える施設で利用されています。

所在地 ：広島県広島市南区東雲本町1-2-27

代表者 ：代表取締役社長 阿部 伸一

事業内容 ：医療支援クラウドサービス、遠隔画像診断サービス

ウェブサイト：https://mnes-lookrec.com/