ラジオ大阪「原田年晴かぶりつきサーズデー！」社会人野球に密着！

株式会社ラジオ大阪


番組パーソナリティの清水綾音は社会人野球ファンを公言、YouTube「清水綾音のシャカシャカch」を開設し、社会人野球の魅力を独自の目線でお届けしています。


毎年秋に京セラドーム大阪で開催される「社会人野球日本選手権大会」、今年は第50回記念大会として10月28日(火)～11月12日(水)に開催されます。



昨年よりラジオ大阪「原田年晴かぶりつきサーズデー！」ではこの大会を追いかけており、昨年の大会では清水綾音が京セラドーム大阪のマウンドで始球式を務め、見事なノーバン投球を披露しました。


今年も番組では「第50回社会人野球日本選手権大会」に密着。


9月25日(木)～11月13日(木)は番組内に「社会人野球にかぶりつき」のコーナーを設けて社会人野球の魅力をお伝えします。



第1回目の放送では、日本野球連盟近畿地区連盟の前田正治専務理事に出演いただき、今年の注目選手や見どころなどを伺いました。


翌週は、阪神タイガース、オリックス・バファローズで活躍された能見篤史さんをスタジオにお迎えし、能見さんの知られざる大阪ガス社会人野球時代の思い出と魅力をお聴きしました。



左から清水綾音、能見篤史さん、原田年晴アナウンサー

昨年始球式での清水綾音

そして今年も京セラドーム大阪のマウンドに清水綾音が立たせていただきます。


10月30日(木) 第1試合 三菱自動車岡崎　対　日本製鉄鹿島　の始球式に登場いたします。


今年も華麗なピッチングフォームで見事にキャッチャーミットにボールが収まるのか、期待が膨らみます。


高校野球、大学野球、プロ野球とはまた少し違う社会人野球の魅力に密着する「社会人野球にかぶりつき」をぜひお楽しみください。



【番組概要】

■コーナー名：　社会人野球にかぶりつき


■放送期間　：　2025年9月25日（木）～11月13日（木）


■放送時間　：　毎週木曜日　14時40分頃～14時48分頃


　　　　　　　　《「原田年晴かぶりつきサーズデー！」（毎週木曜日　14時00分～16時55分）内》


■出　　演　：　原田年晴(ラジオ大阪アナウンサー)、清水綾音


■提　　供　：　NTT西日本、ミキハウス





YouTube「清水綾音のシャカシャカch」　https://www.youtube.com/@ayane_shakashaka



【ラジオ大阪公式HP】　https://www.obc1314.co.jp/