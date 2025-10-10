TuneCore Japan、世界的な歌詞配信サービス「LyricFind」への歌詞登録が可能に
音楽デジタルディストリビューションサービス TuneCore Japan を手がけるチューンコアジャパン株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：野田威一郎）は、本日より新たな歌詞の配信先として、歌詞配信サービス『LyricFind』への歌詞提供を開始いたしました。
『LyricFind』は、2004年に創業された歌詞配信サービスで、GoogleやYouTube Musicをはじめとする世界中の主要プラットフォームに歌詞を提供しており、現在では1,000万曲を超える楽曲の歌詞を扱っています。
今回の取り組みにより、YouTube MusicやDEEZERなどの新たなストアやGoogle検索結果など、より多くのストア・サービスに歌詞が配信できるようになります。
したがって、現在、TuneCore Japanのサービス利用者は、音楽配信と合わせて、下記のストア・サービスへ歌詞を一括で配信することが可能です。
【Apple Music・Spotify・LINE MUSIC・AWA・レコチョク・dミュージック・dヒッツ・うたパス・music.jp・Rakuten Music・Amazon Music Free・Amazon Music Prime・Amazon Music Unlimited・Tencent・NetEase・プチリリ・YouTube Music・DEEZER・Google検索結果】
歌詞（リリック）の登録について:
https://support.tunecore.co.jp/hc/ja/articles/360035320192
【使い方】歌詞を登録する:
https://support.tunecore.co.jp/hc/ja/articles/360058756632
■「LyricFind」詳細
配信エリア: 全世界
公式サイト: https://www.lyricfind.com/
主な歌詞配信先: YouTube Music / Amazon Music / DEEZER / Google検索結果
※ LyricFindが提携するその他のサービスにも歌詞が提供され、配信その他（非同期表示、翻訳等を含む）により利用されることがあります。
※ 一部の配信ストアでは仕様により歌詞反映が100%保証されない場合や、配信ストア側の規定・判断により、歌詞の反映が行われないケースがありますので、あらかじめご了承ください。
【TuneCore Japan】
自分で作った楽曲を、利用者であれば、『誰でも』世界中（185ヶ国以上）の配信ストアで販売できる、音楽配信ディストリビューションサービス。2012年10月より、日本でのサービスを開始しており、アーティストへの総還元額は711億円を突破。国内外問わずアーティストが楽曲販売可能な音楽配信ストア及び新機能を追加し続け、積極的に事業展開を行っている。
http://www.tunecore.co.jp/
【会社概要】
会社名：チューンコアジャパン株式会社
設立：2012年2月
代表取締役社長：野田威一郎
資本金：4,500万円