株式会社クリエイティブヨーコ

NEWS RELEASE

2025年10月10日

株式会社クリエイティブヨーコ

『マザーガーデン』

クリスマスシーズンに向けたおもちゃカタログの無料配布を開始

当社で人気の「デラックスキッチン」にスウィートストロベリーシリーズが仲間入り

株式会社クリエイティブヨーコ（本社：長野県長野市 代表取締役社長：北原 武幸）は、オリジナルデザインの学童・日用品雑貨や知育玩具などを提案する『マザーガーデン』において、クリスマスシーズンに向けた「マザーガーデン 2025クリスマスカタログ」の無料配布を全国の直営店で開始しました。

『マザーガーデン』店舗： https://www.creativeyoko.co.jp/shoplist/?lg=0&md=2&br=0(https://www.creativeyoko.co.jp/shoplist/?lg=0&md=2&br=0)

WEBカタログURL ： https://www.creativeyoko.co.jp/press2025-2026/

本カタログは、ロングセラーとして愛されてきた木製おままごとシリーズや、8種類の犬種から選べる動く犬のぬいぐるみ「とことこおさんぽシリーズ」をはじめ、クリスマスプレゼントにぴったりなアイテムを多数紹介しています。

特に注目のラインアップとして、当社で人気の木製おままごと「デラックスキッチン」に、新たに白を基調としたスウィートストロベリーデザインが加わりました。昨年、「スウィートストロベリーシリーズ」としてテーブルキッチン、グリルキッチン、ハートドレッサーを発売しましたが、発売当初よりSNSを通じて「デラックスキッチンでもぜひこのデザインがほしい」といった多くのご要望をいただき、その声にお応えする形でラインアップを拡充したものです。また、並べて一緒に遊べる「スウィートストロベリー冷蔵庫」、おしゃれおままごととして人気の「スウィートティアラドレッサー」も同時に発売。大人っぽさとかわいらしさを兼ね備えた同シリーズは、既存の家具やインテリアにもなじみやすく、「デラックスキッチン」は、遊び終えた後もランドセルや小物を収納できる実用的な家具として、長くご愛用いただけます。

さらに、お子さまと一緒に歩いて楽しめる「お散歩ワンちゃん」シリーズも掲載しています。まるで本物のペットのようにお散歩をしたりお世話をしたりできる8種類の犬種は、色や毛並み、手触り、動きと愛らしさいっぱいで、楽しく遊べるアイテムとして人気を集めています。

また、パソコン・タブレット・スマートフォンで、いつでもどこでもご覧いただけるWEBカタログ(https://www.creativeyoko.co.jp/press2025-2026/)もご用意しています。カタログと合わせてぜひご利用ください。

当社は、いただいたお客さまの声を商品企画に反映し、より満足度の高いアイテムをお届けできるよう努め、今後も『マザーガーデン』公式Instagram(https://www.instagram.com/mg_official_ig/)で情報発信を強化するとともに、『マザーガーデン』の木のおもちゃの魅力をより多くの方に知っていただけるよう取り組んでまいります。

■「マザーガーデン 2025クリスマスカタログ」概要

配布開始日：10月3日（金）

サイズ：148mm×148mmの変形サイズ、カラー20ページ

配布場所：

『マザーガーデン』直営店： https://www.creativeyoko.co.jp/shoplist/?lg=0&md=2&br=0(https://www.creativeyoko.co.jp/shoplist/?lg=0&md=2&br=0)

WEBカタログ ： https://www.creativeyoko.co.jp/press2025-2026/

■「マザーガーデン 2025クリスマスカタログ」掲載商品一例

スウィートストロベリー デラックスキッチン商品価格：33,000円（税込）https://shop.creativeyoko.co.jp/items/441-37282?cc=11スウィートストロベリー 冷蔵庫商品価格：13,000円（税込）https://shop.creativeyoko.co.jp/items/441-38287?cc=102スウィートストロベリー ティアラドレッサー商品価格：14,980円（税込）https://shop.creativeyoko.co.jp/items/263-37286?cc=102スウィートストロベリー テーブルキッチン商品価格：17,800円（税込）https://shop.creativeyoko.co.jp/items/441-31329?cc=0