TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』、第15話「こうなりゃどこかに旅立ちたい」先行カット＆あらすじ＆新登場キャスト情報公開！第14話オーディオコメンタリーの期間限定無料配信決定！

TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』第2クール・第15話「こうなりゃどこかに旅立ちたい」の先行カットとあらすじ、新登場キャストを公開したことをお知らせします。


また、第14話オーディオコメンタリーとノンクレジットエンディング映像のプレミア公開が決定しました。


さらに、放送開始にあわせ、DMMスクラッチにてオンラインくじの販売を開始します。


TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』は、槻影氏による異世界コメディファンタジー小説『嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～』を原作としています。作品人気は日々勢いを増し続け、早くもシリーズ累計240万部を突破しています。2024年10月よりTVアニメ第1クールが放送され、各配信サイトのランキングでも上位を記録し幅広く視聴されました。



TVアニメ第2クールは毎週月曜日23:30よりTOKYO MX 、BS日テレ 、サンテレビ、AT-X、MBSほかにて順次放送中です。さらにABEMA、dアニメストアでは毎週土曜日23:30より、テレビ放送に先行して配信されます。その他配信サービスでも順次配信中です。



最新情報は、引き続き公式サイト（https://nageki-anime.com）や公式X（@nageki_official(https://x.com/nageki_official)）から配信します。



第15話「こうなりゃどこかに旅立ちたい」あらすじ



先日のオークションでクライと宝具を巡り争ったグラディス家から、クライへの指名依頼が届く。全くやる気のないクライだが探索者協会のノルマを達成しないと強制的に除名になるため、依頼を受けざるを得なくなる。更には《魔杖（ヒドゥン・カース）》からの打診、《霧の雷竜（フォーリン・ミスト）》からの因縁、そして『白剣の集い』への招待……。次々と舞い込むあらゆる面倒事から逃げる為、クライはバカンスへと向かうのだった。














第15話新登場キャスト解禁！キャストコメントも到着！



▼アルトバラン・ヘニング


所属パーティ不明の魔導師。


クライの友人。マリーからは「あーるん」と呼ばれている。




＜安野希世乃さん（アルトバラン役）コメント＞


アルトバラン役を演じさせていただきました、安野希世乃です。


無自覚巻き込まれ番長であるクライさんの破茶滅茶な冒険譚に、登場人物のひとりとしても関われて、


とても光栄です。


クライさんとのシーンで感じたのは、


「ああ…この人は本当にナチュラル人たらしなんだな」ということでした。


一見クールなアルトバランですが、クライさんにはどうもペースを乱されてしまうようです。


格好つけさせてください。OAをどうぞお楽しみに！



▼マリー・オーデン


所属パーティ不明の魔導師。


常にアルトバランと行動を共にしている。




＜若井友希さん（マリー役）コメント＞


今回2クール目から登場するマリー・オーデン役を演じさせて頂きます！


個性が強く面白いキャラクター達がたくさんいるのもこの作品の魅力ですが、


新キャラとしてクライ達の冒険の続きに彩りを添えられたらと思います！！


さらに色んなキャラクターが登場して盛り上がっていく2クール目もぜひ楽しんでご覧下さい！！



▼さらに、第15話登場キャスト発表記念キャンペーン開催！


【応募方法】


１.公式Xアカウント（@nageki_official(https://x.com/nageki_official)）をフォロー


２.公式Xアカウントの対象ポストをリポスト


※すでに対象の公式Xアカウントをフォローされている方は、２.のみで応募完了となります



【応募期間】


2025年10月10日（金）12:00～2025年10月17日（金）23:59



【景品内容】


・安野希世乃さん（アルトバラン役）直筆サイン入り色紙　2名様


・若井友希さん（マリー役）直筆サイン入り色紙　2名様


・Amazonギフトカード1,000円分　3名様



※その他キャンペーン詳細、注意事項は応募規約をご確認ください。



第15話放送・配信情報



▼放送局／放送日時


TOKYO MX・BS日テレ ／ 2025年10月13日（月）23:30～


サンテレビ ／ 2025年10月13日（月）24:00～


MBS ／ 2025年10月14日（火）27:30～


AT-X ／ 2025年10月16日（木）23:30～　※リピート放送（毎週月曜日11:30～/毎週水曜日17:30～）



■配信情報


【見放題配信】


▼1次先行配信　2025年10月11日（土）23:30～


ABEMA／dアニメストア


▼2次先行配信　2025年10月14日（火）24:00～


Lemino／アニメタイムズ／DMM TV／U-NEXT／アニメ放題


▼一般配信　2025年10月15日（水）24:00～順次


Prime Video／バンダイチャンネル／FOD／Hulu／J:COM STREAM／TELASA／milplus／Pontaパス／AnimeFesta／Disney＋／TVer／ニコニコ生放送



【レンタル配信】


2025年10月14日（火）24:00～順次


Rakuten TV／ニコニコチャンネル／クランクイン！ビデオ／HAPPY!動画／MOVIE FULL＋／バンダイチャンネル／J:COM STREAM／TELASA／milplus



※放送・配信日時は予告なく変更となる場合がございます。



第15話台本プレゼント感想投稿キャンペーンを開催！





第15話の放送を記念して、小野賢章さん（クライ・アンドリヒ役）、久保田未夢さん（ティノ・シェイド役）の直筆サイン入り台本やAmazonギフトカード1,000円分が当たるキャンペーンを開催します。



【応募方法】


１.公式Xアカウント（@nageki_official(https://x.com/nageki_official)）をフォロー


２.「#嘆きの亡霊」をつけて、第15話の感想を投稿


※すでに対象の公式Xアカウントをフォローされている方は、２.のみで応募完了となります



【応募期間】


2025年10月13日（月）23:00～2025年10月19日（日）23:59



【景品内容】


・小野賢章さん（クライ・アンドリヒ役）、久保田未夢さん（ティノ・シェイド役）の直筆サイン入り台本　2名様


・Amazonギフトカード1,000円分　3名様



第14話オーディオコメンタリーのYouTube期間限定無料配信が決定！





第14話「思い出話を語りたい」のオーディオコメンタリーをYouTubeで期間限定無料配信します。


プレミア公開となりますので、ぜひ2025年10月13日（月）0:00よりリアルタイムでご覧ください。


さらに無料配信決定を記念して、最大10,000円分のAmazonギフトカード（コードタイプ）を合計500名様にプレゼントするキャンペーンを開催します。当選はその場でわかりますので、ぜひご参加ください。



▼第14話オーディオコメンタリー出演者


・小野賢章さん（クライ・アンドリヒ役）


・久保田未夢さん（ティノ・シェイド役）



▼プレミア動画公開待機ページはこちら


https://youtu.be/1pojW2Q8YsI



▼YouTube無料配信期間


2025年10月13日（月）0:00～2025年10月19日（日）23:59の1週間限定



▼第2クールオーディオコメンタリー無料公開記念キャンペーン開催！


【応募方法】


１.公式Xアカウント（@nageki_official(https://x.com/nageki_official)）をフォロー


２.公式Xアカウントの対象ポストをリポスト


※抽選結果をその場でご確認いただけます


※すでに対象の公式Xアカウントをフォローされている方は、２.のみで応募完了となります



【応募期間】


2025年10月13日（月）0:00～2025年10月19日（日）23:59



【景品内容】


Amazonギフトカード10,000円分　1名様／Amazonギフトカード100円分　499名様



※その他キャンペーン詳細、注意事項は応募規約をご確認ください。



YouTubeにてノンクレジットエンディング映像のプレミア公開が決定！





第2クールのノンクレジットエンディング映像をYouTubeでプレミア公開します。


ぜひTVアニメ15話と続けてご覧ください。



▼公開日


2025年10月14日（火）0:00～プレミア公開



▼プレミア動画公開待機ページはこちら


https://youtu.be/UzEkknrWe7Y



▼第2クールエンディング主題歌情報


「夢へのヒトカケラ」／i☆Ris


作詞：松隈ケンタ /あやか（GBB）　　　　


作曲：松隈ケンタ


編曲：SCRAMBLES



第2クール主題歌情報詳細はこちら：https://nageki-anime.com/music



▼ノンクレジットエンディング映像公開記念キャンペーン開催！


【応募方法】


１.公式Xアカウント（@nageki_official(https://x.com/nageki_official)）をフォロー


２.公式Xアカウントの対象ポストをリポスト


※すでに対象の公式Xアカウントをフォローされている方は、２.のみで応募完了となります



【応募期間】


2025年10月14日（火）0:00～2025年10月20日（月）23:59



【景品内容】


・i☆Risさんサイン台本：2名様


・Amazonギフトカード（コードタイプ）1,000円分：3名様



※その他キャンペーン詳細、注意事項は応募規約をご確認ください。



いよいよDMMスクラッチにてオンラインくじ販売！





2025年10月13日（月）18:00より、TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』スクラッチの販売を開始します。


今回のテーマは「パジャマパーティー」！


ティノ、リィズ、シトリー、ルシアの描き下ろしイラストを使用した豪華グッズをお見逃しなく！



▼販売期間


2025年10月13日（月）18:00～2025年11月9日（日）23:59



▼販売URL


https://scratch.dmm.com/kuji/nageki-anime2/



▼賞品内容




・A賞：キャンバスアート


・B賞：アクリルスタンド（全4種）


・C賞：アクリルキーホルダー（全4種）


・D賞：ミニ色紙（全8種）


・E賞：缶バッジ（全8種）


・Wチャンス賞


　・直筆サイン入りA賞　ティノ役／久保田未夢様


　　対象期間：2025年10月13日（月）18:00～2025年10月19日（日）23:59


　・直筆サイン入りA賞　リィズ役／ファイルーズあい様


　　対象期間：2025年10月20日（月）00:00～2025年10月26日（日）23:59


　・直筆サイン入りA賞　シトリー役／小原好美様


　　対象期間：2025年10月27日（月）00:00～2025年11月02日（日）23:59


　・直筆サイン入りA賞　ルシア役／古賀葵様


　　対象期間：2025年11月03日（月）00:00～2025年11月09日（日）23:59



▼キャンペーン情報


DMMスクラッチ公式X（@dmm_scratch(https://x.com/dmm_scratch)）にてフォロー＆リポストキャンペーンを実施！


3名様にB賞・C賞の全種セットが当たります！


応募〆切： 2025年11月9日（日）23:59



イントロダクション



トレジャーハンターになろうぜ


目指すはただひとつ、世界最強の英雄だ



かつてそんな誓いを交わした六人の中でひとりだけ圧倒的に才能がなかった少年がいた。



ある日挫折を口にした彼に、幼馴染は言った。「クライ、お前、特に役割ないんだからリーダーやれよ」



才能があり過ぎる怪物達（=幼馴染達）で結成されたパーティ《嘆きの亡霊（ストレンジ・グリーフ）》は数年にしてその名を帝都中に轟かせ、そのてっぺんに据えられた彼はあれよあれよという間に最強パーティのリーダーとして祭り上げられた。



跳ね上がる周囲からの期待により彼の言動はいつだって勘違いされ、事態は予想もしない展開に…。



これは、最強パーティのリーダーにして最強のクランマスターとして名を馳せるクライ・アンドリヒの栄光と苦悩に満ちた英雄譚である！



作品情報



▼スタッフ


原作：槻影（GCノベルズ／マイクロマガジン社刊）


キャラクター原案：チーコ


監督：たかたまさひろ


第2クールオープニング主題歌：安野希世乃


第2クールエンディング主題歌：i☆Ris


アニメーション制作：ゼロジー



▼キャスト


クライ・アンドリヒ：小野賢章


ティノ・シェイド：久保田未夢


リィズ・スマート：ファイルーズあい


シトリー・スマート：小原好美


アンセム・スマート（ナレーション）：杉田智和


ルーク・サイコル：天崎滉平


ルシア・ロジェ：古賀葵


エヴァ・レンフィード：大地葉


ルーダ・ルンベック：関根明良


ギルベルト・ブッシュ：前田誠二


ガーク・ヴェルター：大塚明夫


カイナ・ノス：道井悠


クロエ・ヴェルター：天野聡美



▼WEB


公式サイト：https://nageki-anime.com


公式X：@nageki_official(https://x.com/nageki_official)（推奨ハッシュタグ：#嘆きの亡霊）



▼権利表記


(C)槻影・チーコ／マイクロマガジン社／「嘆きの亡霊」製作委員会



原作小説・コミカライズ情報



▼原作小説1~12巻が好評発売中！13巻は2025年9月30日発売予定！


『嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～』


（マイクロマガジン社／GCノベルズ刊）


著者／槻影　 イラスト／チーコ


★原作特設サイト：https://gcnovels.jp/nageki/



▼コミカライズ1~11巻が好評発売中！


『嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～』


（KADOKAWA／電撃コミックスNEXT）


著者／蛇野らい　原作／槻影　キャラクター原案／チーコ　


https://comic-walker.com/contents/detail/KDCW_AM00000016010000_68/



■本件に関するお問い合わせ先


グリーエンターテインメント株式会社 広報担当


東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー


E-mail：info-ent-anime@gree.net


URL：https://gree-entertainment.com/