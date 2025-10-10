「Park Direct（パークダイレクト）」を運営するニーリー、総額100万円分ギフトプレゼントの秋季Xキャンペーン開催決定！

株式会社ニーリー

業界No.1（※1）のモビリティSaaS「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp/(https://www.park-direct.jp/)）を運営する株式会社ニーリー（本社：東京都中央区）は、月極駐車場のオンライン契約サービス「パークダイレクト」への日頃のご愛顧に感謝し、公式X（旧Twitter）にて「総額100万円分ギフトプレゼント パークダイレクト秋のお出かけキャンペーン」を2025年10月10日（金）より実施いたします。

「総額100万円分ギフトプレゼント パークダイレクト秋のお出かけキャンペーン」は、2025年10月10日（金）～ 2025年11月17日（月）正午まで開催されます。スマホやPCでダイレクトに月極駐車場が探せて最短約5分で契約可能なオンラインサービス「パークダイレクト」を提供する当社から、秋の行楽シーズンのカーライフを豊かにするために総額100万円分のギフトをご用意いたしました。キャンペーン期間中に応募条件を満たした方の中から、最大20万円分のデジタルギフトが当たります。参加方法は、パークダイレクトキャンペーンXアカウント（@ParkDirect_CP）をフォローし、キャンペーン応募用のテキストを引用リポストするだけです。さらに、パークダイレクトご契約者様限定で、メルマガからご参加いただいた方には特別なキャンペーンもご用意しております。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

■「総額100万円分ギフトプレゼント パークダイレクト秋のお出かけキャンペーン」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45188/table/132_1_a3d1fde6e7a5aa8eaec9aa17bcc8ea7b.jpg?v=202510110656 ]

■パークダイレクトご契約者様限定の同時キャンペーン開催！

日頃よりサービスをご愛顧いただいている皆様への感謝を込めて、パークダイレクトご契約者様限定の特別なキャンペーンもご用意いたしました。詳細はパークダイレクトから配信されるメルマガをご覧いただき、ぜひご参加ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45188/table/132_2_487d421d006b5784ebbb3242b76698f5.jpg?v=202510110656 ]

■注意事項

- 本キャンペーンはX社およびアマゾンジャパン合同会社の提供・協賛によるものではありません。投稿者は、X社の定める利用規約を遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ参加するものとします。- 応募資格は、日本国内在住者のみとなります。- 未成年の方は保護者の同意を得た上でご応募ください。- アカウントが「非公開」の場合や引用リポストを削除した場合、キャンペーン応募を無効といたします。- 本キャンペーンの応募によりいかなるトラブル・損害が生じた場合でも当社は一切の責任を負いかねます。- 本キャンペーンは、予告なく内容の変更・中止をする場合がございます、ご了承ください。- 景品をオークションへ出品するなどの転売行為および第三者への譲渡、換金は固く禁じます。- リプライやDM等での個別の返信は対応いたしかねます。- 当選者については、公表いたしません。また当選・発表時間に関するお問い合わせにつきましては、一切お受けいたしません。- 本キャンペーンでは、以下のようなアカウントについては、当選の対象外とさせていただく場合がございます。- 他の方を傷つけたり、不快にさせるような投稿（差別的・攻撃的・誹謗中傷、公序良俗に反する内容など）が継続的に見られる場合- その他、運営が本キャンペーンの趣旨にそぐわないと判断した場合- ご本人確認できない場合や、ご連絡が5日以上繋がらない場合は当選の権利を取り消させていただく場合もありますのでご注意ください。- 本キャンペーンにより取得したお客様の個人情報は、発送、当社メールの送付のみに利用いたします。

※本注意事項は、2025年10月10日（金）から適用いたします。記載内容は、株式会社ニーリーが必要と判断する場合、変更させていただくことがあります。

◼️Park Direct（パークダイレクト）とは

「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp）は、駐車場にまつわるあらゆる業務（集客・契約・決済・顧客管理）を一気通貫でデジタル化するモビリティSaaSです。月極駐車場の各種手続き（※2）を全てオンラインで完結させ、不動産会社様や借主様の駐車場契約・管理にまつわるアナログなプロセスを大幅に削減します。さらに、駐車場ごとのデータに基づきオンライン／オフラインを問わない様々な集客施策を設計、展開し、月極駐車場の稼働率アップ、オーナー様の収益アップに貢献いたします。

◼️運営会社：ニーリーについて

業界No.1（※1）のサービス「パークダイレクト」を運営する、モビリティSaaSのリーディングカンパニーです。2013年の創業以来、大手事業会社や金融機関、資金調達を行ったスタートアップ企業を対象に、これまで数多くの新規事業に関する事業企画や戦略立案、高い技術力を活かした開発をメイン事業として行なってきました。2019年より、これまで培ったノウハウを活かし、「パークダイレクト」の運営を行っております。

社名：株式会社ニーリー

所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9-8

代表取締役：佐藤養太

設立：2013年1月29日

資本金：8,802百万円（2024年9月末時点。資本準備金含む）

事業内容：

モビリティSaaS「Park Direct（パークダイレクト）」の運営

法人車両用駐車場管理システム「Park Direct for Business」の運営

ウェブサイト：https://www.nealle.com

（※1） 「月極駐車場のオンライン契約サービス」の「導入社数」（サービス導入をしている不動産管理会社数）と「オンライン契約可能台数」について、2022年12月・2023年12月の(株)エクスクリエによる対象各社（駐車場のシェアリングサービス・サブリースは除く）へのヒアリング調査、並びに、2024年11月の(株)未来トレンド研究機構によるサービス提供事業者に対するヒアリング調査及びデスクリサーチ。

（※2） 「募集、申込対応、審査、契約手続き、賃料回収、収納代行、各種書面の発行、更新・解約、コールセンターによる問い合わせ対応」に関わる手続きを指します。