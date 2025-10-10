自宅にいながらアウトドアウェアのメンテナンス ―洗濯代行サービス Laundry OUTで『モンベル撥水コース』提供開始

株式会社OKULAB

ランドリーサービスを通じて新しいライフスタイルを提案する、株式会社OKULAB（代表取締役CEO 久保田 淳／東京都渋谷区、以下「OKULAB」）の運営するBaluko Laundry Placeは、アウトドア総合メーカー、株式会社モンベル（以下「モンベル」）と共同開発した『モンベル撥水コース』を、2025年10月10日（金）より洗濯代行サービス『Laundry OUT（ランドリーアウト）』でも提供開始いたします。



撥水効果が弱まってしまったアウトドアウェアやギアを、コインランドリーで手軽にメンテナンスし、長く、心地よくご愛用いただく。そんな環境負荷の少ない、サステナブルなライフスタイルの提案を目指して、Baluko Laundry Placeとモンベルはコインランドリーで手軽に洗濯と撥水加工ができる「モンベル撥水コース」を共同開発し、2023年よりBaluko Laundry Placeの一部の店舗で提供を開始しています。

このたび、お近くに店舗がない方でも、ご自宅にいながらアウトドアウェアのメンテナンスをご利用いただけるよう、宅配型洗濯代行サービス「Laundry OUT」でもモンベル撥水コースの提供を開始いたします。

サービス詳細

洗濯代行サービス「Laundry OUT（ランドリーアウト）」は、日本全国どこにいても宅配便で洗濯物をお預かりし、お客さまにかわってプロが洗濯を代行するサービス。洗濯物の種類や仕上がりの好みに合わせて選べるコースを複数ご用意し、2017年にサービスを開始してからたくさんのお客さまにご愛顧いただいてまいりました。



「Laundry OUT モンベル撥水コース」は、撥水機能の落ちてしまったダウンジャケット、レインウェアなどのアウターや寝袋のメンテナンスに最適なコース。汚れをしっかり落としてから撥水剤を使用し、乾燥機の熱で撥水効果を高めます。オンラインで注文すれば撥水アイテムのケアをプロにお任せいただけます。

左：コース使用前

右：コース使用後

※水を滴下後、30秒経過後撮影

※撥水効果を確認するため、綿100％の衣料に加工効果を施しています。

洗濯工程の環境負荷も最小限に

一般的なドライクリーニングの撥水オプションと異なり、モンベル撥水コースでは、ドライ溶剤を使用せずに水と環境に配慮した洗剤で汚れを落とします。また加工剤には自然環境に配慮したPFASフリーの『モンベルはっ水剤（O.D.メンテナンスはっ水剤）』を使用。排水による環境負荷も考慮し、使用水量は最小限に抑え、少ない水でも加工剤が洗濯物全体に行き渡るように、特殊なすすぎ工程を追加しています。

▷モンベル撥水剤（O.D.メンテナンス はっ水剤）の詳細はこちら(https://www.montbell.jp/generalpage/disp.php?id=695)

コース概要

アイテムに応じて、BOX単位でご注文いただけます。BOXには複数枚の衣類が入ります。

価格：1BOX 5,060円から（東京23区往復配送料含む）

容量：ウィンドブレーカーの場合5枚

お届け：最短3日後からお選びいただけます。

▷Laundry OUTの詳細はこちら(https://laundry-out.jp/)

▷Laundry OUT モンベル撥水コースの詳細はこちら(https://laundry-out.jp/water-repelling-course)

Baluko Laundry Place

Baluko Laundry Place（バルコ ランドリープレイス）は、居心地が良くデザイン性の高い空間と最新機器を備え、〈洗濯がもっと楽しくなる〉をコンセプトとした上質な洗濯時間を提供しているランドリーです。「洗う」ことに向き合い開発したオリジナル洗濯洗剤&柔軟剤『peu』を使用したスタンダードコースをはじめ、洗濯物の素材や仕上がりの好みに応じてお選びいただけるように、洗剤や乾燥温度の異なるこだわりのコースをご用意しています。

株式会社OKULAB

OKULABは新しいランドリー文化を創造し、豊かなライフスタイルを世界に提供します。2016年の創業以来、Baluko Laundry Placeおよびパートナーブランドを合わせて約300店舗のコインランドリーを手掛けてまいりました。日本の家庭の洗濯機普及率はほぼ100％と言われていますが、大型のプロユース機器の洗濯の仕上がりや、家事負担の軽減や時短にもつながること、羽毛布団などの大物洗濯需要の増加などを受け、コインランドリーの社会的役割が再び注目を集めニーズが高まっています。今後も、より豊かな洗濯のあり方を研究し、全国の皆さまにご満足、ご愛顧いただけるサービス提供ができるよう事業を進めてまいります。

事業内容：

ランドリーサービスFC展開

洗濯ソリューションサービスの企画・開発・提供

企業アライアンスなどに関するコンサルティング

［Baluko Laundry Place］ https://baluko.jp/

［Laundry OUT］ https://laundry-out.jp/

