メリノウールの優しさが詰まったつま先ソックス『メリノつま先あったまるん』新発売
株式会社アルファックス
ベージュとブラックの２色
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/beauty/120-footcare/1290-445104
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQNCNGMJ/ref=sr_1_56?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3VT4L8PNI4JQN&dib=eyJ2IjoiMSJ9.oXrMxuPMBdhBO_72MJWtTiQ64XpiHV3CP-IvQhYlktIz7IwvvIhmkKIi89ZWfL1hi7z29Hrj86M7eIcqDuPdY1gaoIpZHBLPqVwnJzIGWP8.45FRVTndK9g0alvLCeSky9XO_u_B_znAU9vLgtVG57I&dib_tag=se&keywords=%E3%81%A4%E3%81%BE%E5%85%88%E3%82%BD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9&qid=1759381258&sprefix=%E3%81%A4%E3%81%BE%E5%85%88%E3%82%BD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%2Caps%2C183&sr=8-56&xpid=q-3ac-vW_B59T&th=1
■会社概要
商号 ： 株式会社アルファックス
健康・美容雑貨・アイデアグッズ企画メーカーの株式会社アルファックス（代表取締役：由良充啓）は、ガマンできない冷え冷えの指先をあたためる「メリノつま先あったまるん」の発売を開始致しました。
メリノウールは、メリノ種という羊から取れる羊毛のことです。一般的なウールよりも繊維が細いため、肌触りが非常に柔らかく、チクチクしにくいのが特徴です。繊維が細く縮れているため、空気を多く含み、暖かさを保ちます。また、消臭効果があり、臭いを抑えます。
お出かけの時靴の中もあたたか
靴下の中だけでなく、外からも重ね履きできます。
伸縮性があり、長時間履いても快適です。
就寝時にも最適です。
ベージュとブラックの２色
【商品名】メリノつま先あったまるん
【販売価格】1,078円(税込)
【適応サイズ】甲周り17～27(cm)
【商品重量】(約)15g(１足)
【材質】ウール、ポリエステル、ポリウレタン
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/beauty/120-footcare/1290-445104
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQNCNGMJ/ref=sr_1_56?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3VT4L8PNI4JQN&dib=eyJ2IjoiMSJ9.oXrMxuPMBdhBO_72MJWtTiQ64XpiHV3CP-IvQhYlktIz7IwvvIhmkKIi89ZWfL1hi7z29Hrj86M7eIcqDuPdY1gaoIpZHBLPqVwnJzIGWP8.45FRVTndK9g0alvLCeSky9XO_u_B_znAU9vLgtVG57I&dib_tag=se&keywords=%E3%81%A4%E3%81%BE%E5%85%88%E3%82%BD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9&qid=1759381258&sprefix=%E3%81%A4%E3%81%BE%E5%85%88%E3%82%BD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%2Caps%2C183&sr=8-56&xpid=q-3ac-vW_B59T&th=1
■会社概要
商号 ： 株式会社アルファックス
代表者 ： 代表取締役 由良 充啓
所在地 ： 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-9シグナスビル4Ｆ
設立 ： 平成11年10月
事業内容 ： 企画製造卸販売
資本金 ： 4,300万円
URL ： http://www.al-phax.co.jp/
お問い合わせフォーム：https://www.al-phax.co.jp/contact-corporation