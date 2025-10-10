EC事業者向け交流イベント「第8回 ごくー会 @福岡」開催決定！

株式会社GoQSystem

株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表：藤本 卓治）が開発・提供する通販一元管理システム『GoQSystem』は、EC事業者向けリアルイベント「ごくー会 vol.8」を2025年11月21日（金）に福岡・天神にて開催いたします。

本イベントは、学び・交流・相談が一度にできるオフラインイベントとして、GoQSystemユーザーをはじめとした通販運営者の皆さまにご好評いただいており、今回で8回目の開催となります。

ごくー会とは

GoQSystemユーザーやEC運営者・通販担当者の皆さまを対象とした

“学び・交流・相談”の三拍子がそろうリアルイベントです。

これまで【東京・大阪・福岡・広島・名古屋】で開催しており、

「リアルで話せてよかった」「最新情報が得られた」と毎回好評をいただいています。

第8回となる今回は、2回目の開催地となる福岡・The Companyミーナ天神にて実施します。

イベント詳細

■開催日時

2025年11月21日（金） 11:00～18:00

■会場

コワーキングスペース「The Company」(ミーナ天神)

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 4-3-8 ミーナ天神8階

タイムスケジュール

11:00～ 開場

11:00～12:45：個別相談会１.

13:00～15:00：セミナー

15:15～16:30：個別相談会２.

16:30～18:00：懇親会

18:00：終了

セミナー内容

GoQSystemをご利用中の方はもちろん、

EC業務の効率化を検討している方にも役立つ内容をお届けします。

・GoQSystemの最新アップデート情報

・今後のリリース予定機能

・GoQSystemの活用方法 など

個別相談会について

GoQSystemの専任スタッフが、現場の課題や導入検討に関するご相談に個別対応いたします。

午前・午後の2枠を設けており、ご都合に合わせて参加可能です。

【主な相談内容例】

・受注処理の流れをシンプルにしたい

・出荷作業の自動化をさらに進めたい

・「GoQロジ」導入を検討しているが、どこから始めればよいか分からない

参加費用

・セミナー：無料

・懇親会 ：3,000円/人（事前チケット制）

※GoQSystem未利用の方は懇親会も無料で参加可能

※懇親会費は事前決済制（申込者に後日ご案内）

※当日キャンセルの場合は返金不可

参加対象

・GoQSystemをご利用中の方

・これから通販を始める方

・一元管理システムを導入している、もしくは検討中の方

※セミナー・個別相談会・懇親会、それぞれ単独参加もOKです。

お申込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHkJKGFiFtn4OJ9UTW6qtjLzmnODmS-geAfKIQnKpAFkJnqQ/viewform?usp=header

過去の開催の様子

第3回 ごくー会 @福岡

過去開催では、各地域のEC事業者が参加し、実践的なノウハウ共有や懇親会での情報交換など、リアルならではの熱量ある場として盛り上がりました。



参加者からは「同業者の生の声が聞けた」「課題解決のヒントを得られた」といった声を多数いただいています！

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立： 2009年2月25日

事業内容：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者：代表取締役 藤本 卓治

コーポレートサイト：https://goq.co.jp/