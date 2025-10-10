¥Ð¥È¥ó¥º¡¢Ä¹Ìî¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¸©Æâ´ë¶ÈÆ±»Î¤ÎM&A¤ò»Ù±ç
M&A¡¦»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBATONZ¡Ê¥Ð¥È¥ó¥º¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥È¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¿ÀÀ¥Íª°ì¡¢°Ê²¼¥Ð¥È¥ó¥º¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¿®ÍÑ¶â¸Ë¡ÊËÜÅ¹¡§Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§ÎëÌÚ¹°°ì¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¸Â²ñ¼ÒÄ¹À¸Æ²¡Ê½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¡Ë¤Èµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©¾å¿åÆâ·´ÈÓ¹ËÄ®¡Ë¤ÎM&A¤Î»Ù±ç¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
M&A¤Î³µÍ×
[º£²ó¤ÎM&A¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È]
¡¦Î¾¼Ò¤Î·Ð±Ä»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¦ÌÀ¼£½é´ü¤«¤é»ö¶È¤ò±Ä¤à¾ùÅÏ´ë¶È¤Î»ö¶È¾µ·ÑÌäÂê¤Î²ò·è¡£
¡¦¹ñÊõÁ±¸÷»ûÍÍ¤ÎÌçÁ°Ä®¤ÈÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¡¦ÈË±É¤ò´ê¤¦Î¾¼Ò¤Î»×ÏÇ¤¬°ìÃ×¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥Ð¥È¥ó¥º¤Ïº£¸å¤âÄ¹Ìî¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¶¦¤Ë¡¢Ä¹Ìî¸©Æâ¤Î»ö¶È¾µ·ÑÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë»ö¶È¼ÔÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤òÉÁ¤¯»ö¶È¼Ô¤Î»Ù±çµÚ¤ÓÃÏÊý³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
M&A¡¦»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBATONZ¡Ê¥Ð¥È¥ó¥º¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÃ¯¤Ç¤â¡¢²¿½è¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¡¢¼«Í³¤Ë¡¢M&A¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²ñ¼Ò¡¿»ö¶È¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£M&A¡¦»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBATONZ¡×¤Ï¡¢ÀìÌç²È¥µ¥Ýー¥È¤ÈDX¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÀèÃ¼¤ÎM&A»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢Îß·×À®Ìó·ï¿ô¡¦ÁíÅÐÏ¿°Æ·ï¿ô¡¦À®Ìó·ï¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶È³¦¥·¥§¥¢No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ÎM&A¡¦»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËM&A¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÎß·×À®Ìó·ï¿ô¡¦ÁíÅÐÏ¿°Æ·ï¿ô¡¦À®Ìó·ï¿ô2021～ 2023Ç¯ÅÙ¡Ê¸«¹þÃÍ¤ò´Þ¤à¡Ë No.1¡¡½ÐÅµ¡§¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê 2023Ç¯È¯´©¡Ö¹ñÆâ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤ÈÅ¸Ë¾¡Ú2023Ç¯ÈÇ¡Û¡× (mic-r.co.jp)
¥Ð¥È¥ó¥º²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥È¥ó¥º
½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ3-12-5
ÀßÎ© ¡§ 2018Ç¯4·î
»ñËÜ¶â ¡§ 1²¯±ß
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¡§ ¿ÀÀ¥Íª°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿M&A¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¿·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î´ë²è¡¢À©ºî¡¢±¿±ÄµÚ¤Ó´ÉÍý¡¿M&A¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï¶µ°é
²ñ¼ÒHP ¡§ https://batonz.jp/company/
M&A¡¦»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBATONZ¡Ê¥Ð¥È¥ó¥º¡Ë¡×¡§ https://batonz.jp/