【映像業界向けメディア「Branc」が10月22日（水）イベント開催】「８番出口」大ヒットの裏側をプロデューサーが語る！『Dialogue for BRANC #10』開催決定
映像業界向けビジネスメディア「Branc（ブラン）」を運営する株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋、以下 イード）は、オフラインイベント『Dialogue for BRANC』第10回目を2025年10月22日（水）にイードのセミナールームにて開催いたします。
今回のテーマは「『８番出口』大ヒットの裏側~カンヌも沸かせるデザインセンス、そのプロモーション戦略と、日本映画の世界展開、そしてゲーム愛~」。 ゲストに、現在大ヒット中の映画『８番出口』の企画・プロデューサーである坂田悠人氏をお迎えし 、その成功の裏側に迫ります。
■開催背景：なぜ『８番出口』はゲームファンを超えて支持を広げたのか
カンヌ国際映画祭で最優秀賞を受賞したポスターデザイン 、アカデミー賞作品を輩出するNeonによる北米配給決定 、そして地下鉄や書店、アパレルなど多岐にわたるコラボレーション 。卓越したプロモーション戦略で、ゲームファンのみならず幅広い層を映画館に呼び込むことに成功した映画『８番出口』。
この問いの答えを探るべく、本作をゼロから企画し、大ヒットに導いたSTORY inc.の映画プロデューサー、坂田悠人氏をお招きします。人々を「観たい」気持ちにさせたプロモーションの裏側と、日本実写映画として世界市場をいかに切り拓くのか。 ゲーム原作の映像化で最も大切なことまで、その戦略の全貌に迫ります。
■本イベントで得られる3つのポイント
- 【プロモーションの裏側】カンヌを沸かせたデザインセンスと、観客を惹きつけたプロモーション戦略の全貌がわかる！ ポスター制作秘話から、数々のコラボの狙いまで、リアルな内情を直接聞ける貴重な機会です。
- 【グローバルな戦略】日本実写映画をいかに世界に届けるか、その戦略がわかる！ カンヌを起点とした世界展開や 、北米配給「Neon」決定の経緯など 、世界市場へのアプローチを学べます。
- 【対話と人脈】業界のキーパーソンや未来を創る仲間と繋がれる！ Q&Aセッションや 、オフライン会場限定の懇親会（軽食・ドリンク付き）を通じて 、参加者と直接交流し、新たなネットワークを築くことができます。
■こんな方におすすめです
- 映画業界、特に製作や宣伝・マーケティングの仕事に興味がある方
- 日本映画のグローバル展開に関心のある方
- 映画ビジネスの新たなヒントや企画の種を探しているプロデューサー、マーケターの方
- 業界の最前線を知り、キャリアの指針を見つけたい学生や若手の皆さん
- ゲームの映画化や原作ものの映像化に関心のある方
■トークテーマ（予定）
- カンヌ「Prix Luciole」最優秀賞を受賞したポスターの制作秘話
- 数々のコラボレーションに込めた狙いと舞台裏（地下鉄異変探しラリー、トーハンのブックカバー、アパレルetc...）
- 絶妙に興味を惹きつけるプロモーション戦略の全貌
- 【世界展開】日本の実写映画をいかにして世界に届けるか
- カンヌを起点とした世界展開と、各国のマーケットでの手応え
- 北米配給「Neon」決定の経緯
- ゲーム原作の本作を、世界でどうアピールしていくのか
- 日本映画のグローバル展開における課題と、今後の展望
- ゲームを映画化するために大切なこととは
- 原作愛をどう形にするのか
※内容は調整中のため変更になる場合がございます。
■登壇者プロフィール
●ゲスト：坂田悠人（さかたゆうと）
STORY inc. 映画プロデューサー
1995年生まれ。2018年にグリー株式会社へ新卒入社し、VTuber事業のプロデュース統括を担当。「KMNZ」「VESPERBELL」などの音楽特化型VTuberや、コロナ禍において「WONK」「湘南乃風」の3DCGライブを企画・プロデュース。
2022年より、STORY inc.にて映画/アニメのプロデュースを開始。初企画作品として、映画「８番出口」を企画・プロデュース。
●MC：杉本 穂高（すぎもと ほたか）
Branc編集長
Branc編集長（二代目）。 実写とアニメーションを横断する映画批評『映像表現革命時代の映画論』著者。 様々なウェブ媒体で、映画とアニメーションについて取材・執筆を行う。
■開催概要
イベント名：『８番出口』大ヒットの裏側~カンヌも沸かせるデザインセンス、そのプロモーション戦略と、日本映画の世界展開、そしてゲーム愛~ Dialogue for BRANC #10
日時：2025年10月22日（水）19:00～21:30（18:30開場）
会場：株式会社イード セミナールーム（東京都中野区本町一丁目32番2号 ハーモニータワー18階）
アクセス：https://www.iid.co.jp/company/access.html
参加費：
BRANC MEMBERSHIP ライト会員（有料会員）：無料
一般（無料会員）：2,480円（税込）
定員：40名
プログラム：
18:30 開場
19:00 イベント開始
19:05 トークセッション１.
19:30 休憩
19:35 トークセッション２.
20:05 Q&A 参加者の皆さんを交えたディスカッション
20:30 懇親会・ネットワーキング（軽食、ドリンクあり）
21:30 終了予定
お申込み：https://branc.jp/article/2025/10/02/1981.html
■作品情報
【作品概要】
タイトル：８番出口
キャスト：二宮和也 河内大和 浅沼成 花瀬琴音 小松菜奈
原作：KOTAKE CREATE「８番出口」
配給：東宝
監督：川村元気
脚本：平瀬謙太朗、川村元気
音楽：Yasutaka Nakata（CAPSULE）、網守将平
脚本協力：二宮和也
【コピーライト】
(C)2025 映画「８番出口」製作委員会
【公開日】
2025年8月29日（金）
【公開情報】
全国東宝系にてロードショー
【公式サイト】
公式サイト：https://exit8-movie.toho.co.jp/
公式X：＠exit8_movie
公式Instagram：＠exit8_movie
公式TikTok：@exit8_movie
ストーリー：
異変を見逃さないこと。
異変を見つけたら、すぐに引き返すこと。
異変が見つからなかったら、引き返さないこと。
8番出口から、外に出ること。
■「Branc（ブラン）」について
2022年9月にオープン。「映像業界を“共に”変えていく。」をコンセプトに映画（ドラマ）・アニメを中心とした映像ビジネスの業界ニュースを発信しています。
URL：https://branc.jp/
