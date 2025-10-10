グローバル・ブレインの出資先であるRegCell, Inc.創業者であり取締役の坂口志文先生がノーベル生理学・医学賞を受賞

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、グローバル・ブレイン9号ファンドおよび321FORCE(TM)（MCIイノベーション投資事業有限責任組合）の出資先であるRegCell, Inc. (本社：米国 / 以下、RegCell）創業者であり取締役の坂口志文先生（大阪大学栄誉教授・京都大学名誉教授）がこのたびノーベル生理学・医学賞を受賞されました。

坂口先生の受賞は、体を守る免疫が自分自身を攻撃しないようにする「免疫寛容」という生命の根源的な仕組みの理解を、根底から覆したことによるものです。1995年当時、定説に抗して免疫システムのさらなる複雑性を示し、体を自己免疫疾患から守る未知の免疫細胞『制御性T細胞（Treg）』を発見されたご功績は、『末梢性寛容』という全く新しい研究領域を切り開かれました。この発見は免疫学の歴史を塗り替えただけでなく、自己免疫疾患をはじめとして、がん免疫療法、移植臓器に対する免疫寛容誘導など実に多くの疾患に苦しむ世界中の患者様にとって、根治への道を開く可能性のある偉業です。

RegCellは、2016年に坂口先生の研究成果を臨床応用することを目的として京都で設立され、現在はグローバル開発を加速させるべく米国に本社を置いています。自己由来のT細胞を高機能で疾患抗原特異的な制御性T細胞（Treg）へ変換する独自の細胞治療プラットフォームをコア技術として、自己免疫疾患を対象とした細胞治療の臨床試験の準備を進めています。

坂口先生の長年のご功績が認められたこのたびの受賞を、心よりお祝いを申し上げます。グローバル・ブレインは、坂口先生の偉大な発見はもとより、その研究成果をグローバルな視点で事業化し、一日も早く患者様へ届ける実行力を有する優秀な経営陣を高く評価しています。ノーベル賞を受賞された画期的な科学技術を社会実装するRegCellの事業成長に貢献してまいります。

受賞コメント

・CEO, Dr. Michael McCullar

“We are deeply honored to count on Dr. Sakaguchi as a scientific founder of RegCell and among our board members. This award is further validation of the promise of his scientific vision and commitment to advancing human health and exemplifies the spirit of innovation that drives our mission to serve patients by developing groundbreaking immunological therapies for autoimmune disease and transplantation.”

・創業者兼取締役、坂口志文先生

“I am deeply humbled by this honor and inspired that the discoveries from our work, alongside those of Dr. Brunkow and Dr. Ramsdell, have contributed to advancing medicine in ways that may one day improve the lives of people affected by autoimmune disease and in need of transplantation across the globe.”

■RegCellについて

会社名 RegCell, Inc.

所在地 8 THE GREEN, STE R, DOVER, DE 19901

代表者 Michael V. McCullar, President, Chairman and CEO

設立日 2016年1月（米国法人2024年8月）

事業内容 自己由来T細胞を高機能で疾患抗原特異的な制御性T細胞（Treg）へ変換する独自の細胞治療プラットフォームを用いた自己免疫疾患創薬

URL https://regcellbio.com/

■321FORCE(TM)について

登記上の名称 MCIイノベーション投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

運用総額 50億円

運用期間 10年間

有限責任組合員 三井化学株式会社

投資対象 ライフ&ヘルスケア、モビリティ、ICT、カーボンニュートラル、デジタルトランスフォーメーション、新素材などを含む全産業セクター

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com