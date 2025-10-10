²ÖÌí(¤«¤ä) ¡¡2026Ç¯1·îÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ø¥ë¥âー¥É ～¤ä¤ê¹þ¤ß¹¥¤­¤Î¥²ー¥Þー¤ÏÇÑÀßÄê¤Î°ÛÀ¤³¦¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë～¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¡ª¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËëÆâÏÂÇî¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ø¥ë¥âー¥É ～¤ä¤ê¹þ¤ß¹¥¤­¤Î¥²ー¥Þー¤ÏÇÑÀßÄê¤Î°ÛÀ¤³¦¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë～¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§²ÖÌí(¤«¤ä)¤¬²Î¤¦¿·¶Ê¡ÖSanctuary¡×¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½Ã×¤·¤Þ¤¹¡£






¡Ö¥Ø¥ë¥âー¥É ～¤ä¤ê¹þ¤ß¹¥¤­¤Î¥²ー¥Þー¤ÏÇÑÀßÄê¤Î°ÛÀ¤³¦¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë～¡×¤Ï¡¢¥²ー¥à¤ò¡È¤ä¤ê¹þ¤à¡É¤³¤È¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤­¤¿35ºÐ¤Î¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¡¦»³ÅÄ·ò°ì¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¥µ¥¤¥È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¹âÆñ°×ÅÙ¤Î¾ò·ï¤Ç°ÛÀ¤³¦¤Ø¤ÈÅ¾À¸¤·¡¢¾¤´­»Î¥¢¥ì¥ó¤È¤·¤Æº¤Æñ¤Ø¤ÈÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯²¦Æ»¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ç¤¹¡£


¿·¤¿¤ÊÌ¾¡È¥¢¥ì¥ó¡É¤È¤·¤ÆÇÀÅÛ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Èà¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤âÎÏ¤â»ý¤¿¤Ì¤Þ¤Þ¡¢¤¿¤À¡Ö¤ä¤ê¹þ¤ßÀº¿À¡×¤À¤±¤òÉð´ï¤Ë¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëÀ¤³¦¤ØÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



º£ºî¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖSanctuary¡×¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤½¤·¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¡¢ÁÛ¤¤¤ò¤Î¤»¤Æ²Î¤¦²ÖÌí¤Î²ÎÀ¼¤¬¡¢ÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÇÁÔÂç¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¡Ø²ÖÌí(¤«¤ä)¥³¥á¥ó¥È ¡Ù
¡È¼é¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊµÕ¶­¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Í¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£


¡ÖSanctuary¡×¤Ï¡¢À¤³¦°ì¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¼ç¿Í¸ø¥¢¥ì¥ó¤Ï²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤¥â¥Î¡×¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È¸å²¡¤·¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£



TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ø¥ë¥âー¥É ～¤ä¤ê¹þ¤ß¹¥¤­¤Î¥²ー¥Þー¤ÏÇÑÀßÄê¤Î°ÛÀ¤³¦¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë～¡Ù


2026Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¡ª¡ª


https://hellmode-anime.com/(https://hellmode-anime.com/)


¡ã²ÖÌí(¤«¤ä) New Release Infomation¡ä


New Single¡ÖReincarnation¡×



¡ÖReincarnation¡×½é²ó¸ÂÄêÈ×

¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Û


1. Reincarnation¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¿¦¤Î±ÑÍº ～ÊÌ¤Ë¥¹¥­¥ë¤Ê¤ó¤«Í×¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤¬～¡Ù¼çÂê²Î¡Ë


2. ¥µ¥¶¥ó¥«¡Ê¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¡¦¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ë¥¢¥×¥ê¡ØÀï¹ñ¾®Ä®¶ìÏ«ëý ¸ì³¨´¬ - ¥«¥¿¥ê¥¨¥Þ¥­ -¡Ù¼çÂê²Î¡Ë


3.¾®ÌëÃæ¤ÎÎØÉñ¶Ê


4. Reincarnation - instrumental


5. ¥µ¥¶¥ó¥« - instrumental


6. ¾®ÌëÃæ¤ÎÎØÉñ¶Ê - instrumental






¡ÖReincarnation¡×ÄÌ¾ïÈ×

¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Û


1. Reincarnation¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¿¦¤Î±ÑÍº ～ÊÌ¤Ë¥¹¥­¥ë¤Ê¤ó¤«Í×¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤¬～¡Ù¼çÂê²Î¡Ë


2. ¥µ¥¶¥ó¥«¡Ê¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¡¦¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ë¥¢¥×¥ê¡ØÀï¹ñ¾®Ä®¶ìÏ«ëý ¸ì³¨´¬ - ¥«¥¿¥ê¥¨¥Þ¥­ -¡Ù¼çÂê²Î¡Ë


3.¾®ÌëÃæ¤ÎÎØÉñ¶Ê


4. Reincarnation - instrumental


5. ¥µ¥¶¥ó¥« - instrumental


6. ¾®ÌëÃæ¤ÎÎØÉñ¶Ê - instrumental





¡Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Û²ÖÌí¡Ê¤«¤ä¡Ë


¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡ÖReincarnation¡×


¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯10·î29Æü(¿å)


¡Ú²Á³Ê¡Û½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§2,420±ß(ÀÇ¹þ)¡¡ÄÌ¾ïÈ×¡§1,870±ß(ÀÇ¹þ)


¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÏÊÌºý¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÆ±º­¤ÎÆÃÀ½¥¹¥êー¥Ö¥±ー¥¹»ÅÍÍ


¡ÚJAN¡Û½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§4562262290354¡¡ÄÌ¾ïÈ×¡§4562262290361


¡ÚÉÊÈÖ¡Û½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§ESER-062¡¡ÄÌ¾ïÈ×¡§ESER-063



¡ÖReincarnation¡×ÆÃÅµÉÕ¤­CD¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é


https://kaya.bitfan.id/contents/294387



¡ÖReincarnation¡×¡Ö¥µ¥¶¥ó¥«¡×Àè¹ÔÇÛ¿®Ãæ


https://fanlink.tv/Kaya





¡ãProfile¡ä


²ÖÌí¡Ê¤«¤ä¡Ë
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢À¼Í¥¡¢½÷Í¥



¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û£²£°£°£±Ç¯£´·î£²£¶Æü


¡ÚÆÃµ»¡Û¥Ô¥¢¥Î¡¦ÀäÂÐ²»´¶¡¡¡Ú¼ñÌ£¡Û¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ


¡Ú»ñ³Ê¡Û½ñÆ»½àÆóÃÊ¡¦¼î»»½éÃÊ



»³Íü¸©Æî¥¢¥ë¥×¥¹»Ô½Ð¿È


2018Ç¯¡ØNHK¤Î¤É¼«Ëý¡Ù¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢2019Ç¯¡Ø²»³Ú¥Á¥ã¥ó¥×～²Î¤¦¤ÞÆüËÜ°ì·èÄêÀï～¡ÙÍ¥¾¡¡£¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥êー¥à¡×¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¤ä¥é¥¤¥Ö²Î¾§¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ë½Ð±éÃæ¡£


¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢10/29¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖReincarnation¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£


2026Ç¯°Ê¹ß¤âÂ¿¿ô¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´üÂÔ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£



¸ø¼°HP¡§https://kaya.bitfan.id/(https://kaya.bitfan.id/)


¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCvK3PInW7n8IXkxKg0JUjGQ(https://www.youtube.com/channel/UCvK3PInW7n8IXkxKg0JUjGQ)


¸ø¼°X¡§https://x.com/KAYA_official_(https://x.com/KAYA_official_)


¸ø¼°¥¹¥¿¥Ã¥ÕX¡§https://x.com/kaya__staff/status/1590275506393722880(https://x.com/kaya__staff/status/1590275506393722880)
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/kaya__official_/(https://www.instagram.com/kaya__official_/)


¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@_kaya_official__(https://www.tiktok.com/@_kaya_official__)