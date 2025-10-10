【名作がふわふわに！】リサ・ラーソンの“幻の猫”が、ぬいぐるみになって登場！
株式会社トンカチ（東京都目黒区、代表：勝木悠香理）は、スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンのぬいぐるみ「しろのソルト」「ぐれーのペッパー」「ちゃいろのシナモン」を2025年10月4日の「シナモンロールの日」にあわせて発売いたしました。発売と同時に、特設サイト「すりすりしたい！リサ・ラーソン！シナモン連れて帰ってきたよ！」（ https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/salt-pepper-cinnamon ）を公開しています。
1965年に1年間だけ製造された希少な猫の陶器を、ふわふわのぬいぐるみとして現代によみがえらせました。長らく品切れだったソルトとペッパーもついに再販。さらに、待望の新しい仲間としてシナモンも登場します。
抱きしめられるリサ・ラーソンのネコ代表、「しろのソルト」と「ぐれーのペッパー」が、「ちゃいろのシナモン」を連れて帰ってきました！
さあ、3匹まとめて、すりすりしちゃいましょ～！🐾（特設サイトより）
https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/salt-pepper-cinnamon(https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/salt-pepper-cinnamon)
- 商品概要
3色のネコたちが、それぞれ個性豊かに登場！
しろのソルト
ぬいぐるみ（しろのソルト）
価格：2,750円（税込）
サイズ：W13×H13.5×D16.5cm
まっしろな毛並みが美しい、マイペースな猫。
ちょっぴりクールに見えるけど、実はみんなのことをそっと見守ってくれています。
商品詳細：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2328
ぐれーのペッパー
ぬいぐるみ（ぐれーのペッパー）
価格：2,750円（税込）
サイズ：W13×H13.5×D16.5cm
グレーの毛並みがチャームポイントの、好奇心旺盛なネコ。いつも新しいことに目を輝かせ、小さな発見を見つけては、みんなをびっくりさせてくれます。
商品詳細：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2329
ちゃいろのシナモン
ぬいぐるみ（ちゃいろのシナモン）
価格：2,750円（税込）
サイズ：W13×H13.5×D16.5cm
ほんわか茶色の毛並みがやさしい、のんびり屋さん。肉球からは、ほんのり甘くスパイシーな香りが漂うという噂も…？
商品詳細：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2330
- ぬいぐるみの元になった猫
ソルトとペッパー、そしてシナモンのモデルになったのは、1965年の1年間のみ製造されたLITEN KATTシリーズのネコ。リサと、北欧デザインの巨匠リンドベリが共にGUSTAVSBERGに在籍していたときの作品です。
現在でもコレクターの間で高い人気を誇っており、製造数が少ないことも相まって、なかなか手に入らない、非常に貴重なヴィンテージ作品です。
このネコさんが、55年の時を経て、しかも生まれたスウェーデンから遠く離れたこの日本でこんなにフワフワになるなんて、当時は誰も想像つかなかったでしょう！
・おすすめポイント
1.ふわふわ！
毛足の長い布地で猫のふわふわを再現しました。
2.ちょうどかわいいサイズ！
子猫よりもさらに小さなサイズ（約13cm）が、かわいい。
3.くるんとしたしっぽ！
ぬいぐるみ用にアレンジされた、くるんとしたしっぽがかわいい！
・リサ・ラーソンのぬいぐるみ一覧はこちら
https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll-kids-toys-stuffed-toys(https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll-kids-toys-stuffed-toys)
Lisa Larson （リサ・ラーソン）
1931年9月9日、スウェーデン南部に生まれる。ヨーテボリ大学芸術学部デザイン工芸校に学んだ後、スウェーデンの陶磁器メーカー、グスタフスベリのアートディレクターであったスティグ・リンドベリに請われグスタフスベリ社に入社。同社の黄金期を支える中心的なデザイナーとなる。1952年、画家のグンナル・ラーソンと結婚。1980年にフリーランスとなり、以後、数多くのクライアントと仕事をする。2000年代より株式会社トンカチ（日本）とのコラボレーションがスタートし世界的な再ブレークの契機となる。2022年スウェーデンの芸術と工芸を刷新し、豊かにした長年の優れた仕事に対して政府から勲章を授与される。2024年3月11日没。
