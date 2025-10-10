【名作がふわふわに！】リサ・ラーソンの“幻の猫”が、ぬいぐるみになって登場！

株式会社トンカチ

株式会社トンカチ（東京都目黒区、代表：勝木悠香理）は、スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンのぬいぐるみ「しろのソルト」「ぐれーのペッパー」「ちゃいろのシナモン」を2025年10月4日の「シナモンロールの日」にあわせて発売いたしました。発売と同時に、特設サイト「すりすりしたい！リサ・ラーソン！シナモン連れて帰ってきたよ！」（ https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/salt-pepper-cinnamon ）を公開しています。

1965年に1年間だけ製造された希少な猫の陶器を、ふわふわのぬいぐるみとして現代によみがえらせました。長らく品切れだったソルトとペッパーもついに再販。さらに、待望の新しい仲間としてシナモンも登場します。

抱きしめられるリサ・ラーソンのネコ代表、「しろのソルト」と「ぐれーのペッパー」が、「ちゃいろのシナモン」を連れて帰ってきました！

さあ、3匹まとめて、すりすりしちゃいましょ～！🐾（特設サイトより）

特設サイトはこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/salt-pepper-cinnamon(https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/salt-pepper-cinnamon)

- 商品概要

3色のネコたちが、それぞれ個性豊かに登場！

しろのソルトぬいぐるみ（しろのソルト）

価格：2,750円（税込）

サイズ：W13×H13.5×D16.5cm

まっしろな毛並みが美しい、マイペースな猫。

ちょっぴりクールに見えるけど、実はみんなのことをそっと見守ってくれています。

商品詳細：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2328

ぐれーのペッパーぬいぐるみ（ぐれーのペッパー）

価格：2,750円（税込）

サイズ：W13×H13.5×D16.5cm

グレーの毛並みがチャームポイントの、好奇心旺盛なネコ。いつも新しいことに目を輝かせ、小さな発見を見つけては、みんなをびっくりさせてくれます。

商品詳細：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2329

ちゃいろのシナモンぬいぐるみ（ちゃいろのシナモン）

価格：2,750円（税込）

サイズ：W13×H13.5×D16.5cm

ほんわか茶色の毛並みがやさしい、のんびり屋さん。肉球からは、ほんのり甘くスパイシーな香りが漂うという噂も…？

商品詳細：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2330

- ぬいぐるみの元になった猫

ソルトとペッパー、そしてシナモンのモデルになったのは、1965年の1年間のみ製造されたLITEN KATTシリーズのネコ。リサと、北欧デザインの巨匠リンドベリが共にGUSTAVSBERGに在籍していたときの作品です。

現在でもコレクターの間で高い人気を誇っており、製造数が少ないことも相まって、なかなか手に入らない、非常に貴重なヴィンテージ作品です。

このネコさんが、55年の時を経て、しかも生まれたスウェーデンから遠く離れたこの日本でこんなにフワフワになるなんて、当時は誰も想像つかなかったでしょう！

・おすすめポイント

1.ふわふわ！

毛足の長い布地で猫のふわふわを再現しました。

2.ちょうどかわいいサイズ！

子猫よりもさらに小さなサイズ（約13cm）が、かわいい。

3.くるんとしたしっぽ！

ぬいぐるみ用にアレンジされた、くるんとしたしっぽがかわいい！

・リサ・ラーソンのぬいぐるみ一覧はこちら

https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll-kids-toys-stuffed-toys(https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll-kids-toys-stuffed-toys)

Lisa Larson （リサ・ラーソン）

1931年9月9日、スウェーデン南部に生まれる。ヨーテボリ大学芸術学部デザイン工芸校に学んだ後、スウェーデンの陶磁器メーカー、グスタフスベリのアートディレクターであったスティグ・リンドベリに請われグスタフスベリ社に入社。同社の黄金期を支える中心的なデザイナーとなる。1952年、画家のグンナル・ラーソンと結婚。1980年にフリーランスとなり、以後、数多くのクライアントと仕事をする。2000年代より株式会社トンカチ（日本）とのコラボレーションがスタートし世界的な再ブレークの契機となる。2022年スウェーデンの芸術と工芸を刷新し、豊かにした長年の優れた仕事に対して政府から勲章を授与される。2024年3月11日没。

▽トンカチストア

https://shop.tonkachi.co.jp(https://shop.tonkachi.co.jp)

▽リサ・ラーソンオフィシャルサイト

https://lisalarson.jp(https://lisalarson.jp)