”謎はチロっと溶けた！”内藤煌成（主演）のショートドラマ「名探偵チロル」本日公開！
チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は「チロルチョコ〈バラエティパック〉」のリニューアル発売を記念してチロルチョコと家族をテーマにしたショートドラマ「名探偵チロル」をチロルチョコ公式Instagram、YouTube、TikTokにて 10月10日（金）より公開します。
名探偵チロルの動画はコチラ！
Instagram : https://www.instagram.com/tirolchoco_official/(https://www.instagram.com/tirolchoco_official/)
YouTube : https://www.youtube.com/@tirolchoco_official(https://www.youtube.com/@tirolchoco_official)
TikTok : https://www.tiktok.com/@tirolchoco_official(https://www.tiktok.com/@tirolchoco_official)
■主演「名探偵チロル」役紹介
内藤煌成（ないとうこうせい）
知良 るいと/名探偵チロル 役
2019年10月7日生まれ。スマイルモンキー所属。
主な出演作は、TBS金曜ドラマ『ライオンの隠れ家』や人気YouTubeチャンネル「COCHO COCHO」、その他CM多数出演。飾らない言葉と可愛い表現力で人気急上昇中！
■作品概要
５歳の男の子「知良るいと」が「名探偵チロル」として家族のいざこざや、会社のごたごた、恋のすれ違いやバイト先の問題も「謎は、チロっと溶けた！」の決め台詞と共にチロルチョコ1粒で解決！家族とチロルをテーマにした笑えてちょっとほっこりする、ウルトラハートフルポップキュートショートドラマ！
ティザームービーはコチラ♪
Instagram ：https://www.instagram.com/p/DPdkV9AjDFl/?hl=ja
YouTube ：https://www.youtube.com/shorts/nK5zooJ2-TA
TikTok ：https://www.tiktok.com/@tirolchoco_official/video/7558747606847950088
■ストーリー
第１話 ママの失恋事件
るいと（名探偵チロル）のパパとママに不穏な空気が。どうやらパパが何やら隠し事をしてるみたい…。
第２話 パパと後輩のすれ違い事件
パパとるいとが通りかかった喫茶店で、体調不良で休んでいるはずの会社の後輩に遭遇！？
第３話 重すぎ彼女と逃げすぎ彼氏
彼氏とうまくいっていない様子のお姉ちゃん。彼氏と話したいが、いつも逃げられてしまうようで…。
第４話 お兄ちゃんと無限チロル事件
お兄ちゃんがバイト先で店長に激怒される！？チロルチョコの過剰発注で、知良(ちろ)家が大ピンチ！
■キャスト
知良(ちろ)家
山田純大 / 父：知良じょうじ 役
1973年、東京都出身。
97年に連続テレビ小説
「あぐり」（NHK）で俳優デビュー。
以降、現代劇から時代劇まで数々の作品に出演し、硬軟さまざまな役柄を演じている。
福冨 タカラ / 母：知良みくる 役
1988年6月21日 大阪府出身。
吉本興業 所属
主な出演作：テレビドラマ
「ひともんちゃくなら喜んで」(西 役)
受賞歴：「関西演劇祭2021」
ベストアクトレス賞 受賞
本島 純政 / 兄：知良 さくや 役
2023年、「仮面ライダーガッチャード」主演に
オーディションで抜擢。
翌年には1st写真集を発売。様々なドラマ、映画作品に出演し、来年は主演舞台が決定。
安原 琉那 / 姉：知良ましろ 役
2006年11月11日 千葉県出身。
エーライツ所属
主な出演作：
テレビドラマ「ブラッシュアップライフ」(近藤麻美 役)／映画「耳をすませば」(月島雫 役)
■各話ゲスト
門田宗大 / じょうじの部下：千代田 役
出演作
舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」
（スコーピウス・マルフォイ役）
西山 蓮都 / ましろの彼氏：れいと役
出演作
舞台「HUNTER×HUNTER」（主演）
テレビドラマ NHK「むこう岸」（主演）
忠津 勇樹 / 店長役
出演作
TikTokチャンネル「ただつわたなべ」
(フォロワー：12万人）
■キービジュアルは“琥珀雨”氏の描き下ろし♪
タイトルロゴ&イラストは人気イラストレーターの琥珀雨氏の描き下ろし！
琥珀雨
北海道在住のイラストレーター。カラフルポップ×ニューレトロな女の子たちの世界を軸に、宇宙や惑星モチーフ、ミニチュア風のイラストを制作。
■バラエティパックについて
人気フレーバーが入ったチロルチョコ〈バラエティパック〉がリニューアル発売。チロルロゴを大きく載せることでわかりやすいパッケージに。フレーバーはミルクやビスなど長年人気の４フレーバー入りで友達や家族ともシェアしやすい商品です。
チロルチョコ＜バラエティパック＞
１袋 18個入り（ビス・ホワイト&クッキー：各5個、ミルク・アーモンド：各4個）
324円（税込参考価格）
9月1日(月）から全国で発売中。
【チロルチョコ株式会社とは】
1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は約600種類以上にも上ります。
公式オンラインショップ：https://shop.tirol-choco.com/
公式HP ：https://www.tirol-choco.com/
公式Instagram ：https://www.instagram.com/tirolchoco_official/
公式X ： https://twitter.com/TIROL_jp
公式LINE ：https://page.line.me/763quavr?openQrModal=true
公式TiKTok ：https://www.tiktok.com/@tirolchoco_official