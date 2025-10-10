”謎はチロっと溶けた！”内藤煌成（主演）のショートドラマ「名探偵チロル」本日公開！

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は「チロルチョコ〈バラエティパック〉」のリニューアル発売を記念してチロルチョコと家族をテーマにしたショートドラマ「名探偵チロル」をチロルチョコ公式Instagram、YouTube、TikTokにて 10月10日（金）より公開します。

Instagram : https://www.instagram.com/tirolchoco_official/

YouTube : https://www.youtube.com/@tirolchoco_official

TikTok : https://www.tiktok.com/@tirolchoco_official

■主演「名探偵チロル」役紹介

内藤煌成（ないとうこうせい）

知良 るいと/名探偵チロル 役

2019年10月7日生まれ。スマイルモンキー所属。

主な出演作は、TBS金曜ドラマ『ライオンの隠れ家』や人気YouTubeチャンネル「COCHO COCHO」、その他CM多数出演。飾らない言葉と可愛い表現力で人気急上昇中！

■作品概要

５歳の男の子「知良るいと」が「名探偵チロル」として家族のいざこざや、会社のごたごた、恋のすれ違いやバイト先の問題も「謎は、チロっと溶けた！」の決め台詞と共にチロルチョコ1粒で解決！家族とチロルをテーマにした笑えてちょっとほっこりする、ウルトラハートフルポップキュートショートドラマ！

Instagram ：https://www.instagram.com/p/DPdkV9AjDFl/?hl=ja

YouTube ：https://www.youtube.com/shorts/nK5zooJ2-TA

TikTok ：https://www.tiktok.com/@tirolchoco_official/video/7558747606847950088

■ストーリー

第１話 ママの失恋事件

るいと（名探偵チロル）のパパとママに不穏な空気が。どうやらパパが何やら隠し事をしてるみたい…。

第２話 パパと後輩のすれ違い事件

パパとるいとが通りかかった喫茶店で、体調不良で休んでいるはずの会社の後輩に遭遇！？

第３話 重すぎ彼女と逃げすぎ彼氏

彼氏とうまくいっていない様子のお姉ちゃん。彼氏と話したいが、いつも逃げられてしまうようで…。

第４話 お兄ちゃんと無限チロル事件

お兄ちゃんがバイト先で店長に激怒される！？チロルチョコの過剰発注で、知良(ちろ)家が大ピンチ！

■キャスト

知良(ちろ)家

山田純大 / 父：知良じょうじ 役

1973年、東京都出身。

97年に連続テレビ小説

「あぐり」（NHK）で俳優デビュー。

以降、現代劇から時代劇まで数々の作品に出演し、硬軟さまざまな役柄を演じている。

福冨 タカラ / 母：知良みくる 役

1988年6月21日 大阪府出身。

吉本興業 所属

主な出演作：テレビドラマ

「ひともんちゃくなら喜んで」(西 役)

受賞歴：「関西演劇祭2021」

ベストアクトレス賞 受賞

本島 純政 / 兄：知良 さくや 役

2023年、「仮面ライダーガッチャード」主演に

オーディションで抜擢。

翌年には1st写真集を発売。様々なドラマ、映画作品に出演し、来年は主演舞台が決定。

安原 琉那 / 姉：知良ましろ 役

2006年11月11日 千葉県出身。

エーライツ所属

主な出演作：

テレビドラマ「ブラッシュアップライフ」(近藤麻美 役)／映画「耳をすませば」(月島雫 役)

■各話ゲスト

門田宗大 / じょうじの部下：千代田 役

出演作

舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」

（スコーピウス・マルフォイ役）

西山 蓮都 / ましろの彼氏：れいと役

出演作

舞台「HUNTER×HUNTER」（主演）

テレビドラマ NHK「むこう岸」（主演）

忠津 勇樹 / 店長役

出演作

TikTokチャンネル「ただつわたなべ」

(フォロワー：12万人）

■キービジュアルは“琥珀雨”氏の描き下ろし♪

タイトルロゴ&イラストは人気イラストレーターの琥珀雨氏の描き下ろし！

琥珀雨

北海道在住のイラストレーター。カラフルポップ×ニューレトロな女の子たちの世界を軸に、宇宙や惑星モチーフ、ミニチュア風のイラストを制作。

■バラエティパックについて

人気フレーバーが入ったチロルチョコ〈バラエティパック〉がリニューアル発売。チロルロゴを大きく載せることでわかりやすいパッケージに。フレーバーはミルクやビスなど長年人気の４フレーバー入りで友達や家族ともシェアしやすい商品です。

チロルチョコ＜バラエティパック＞

１袋 18個入り（ビス・ホワイト&クッキー：各5個、ミルク・アーモンド：各4個）

324円（税込参考価格）

9月1日(月）から全国で発売中。

【チロルチョコ株式会社とは】

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は約600種類以上にも上ります。

