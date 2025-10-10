藻活(R)と菌のチカラで、1日1杯からはじめる新ウェルネス習慣。『MO ZYME（モ ザイム）』2025年10月22日（水）に新発売

株式会社プロラボホールディングス

インナービューティブランド「エステプロ・ラボ」を展開する、株式会社プロラボホールディングス（東京都港区、代表取締役会長 兼 CEO：佐々木広行 以下当社）と、株式会社 ユーグレナ（東京都港区、代表取締役社長：出雲充 以下ユーグレナ社）は、共同開発商品『MO ZYME（モ ザイム）』を2025年10月22日（水）に新発売いたします。

本商品は、微細藻類ユーグレナの研究開発において豊富な実績を持つユーグレナ社と、発酵飲料をはじめとするインナービューティ商品の開発を行ってきた当社が手を組み、「藻活(R)（もかつ）×菌のチカラ」という新しいコンセプトのもと誕生した、健やかなカラダづくりをサポートする健康粉末飲料です。

京都宇治の老舗製茶が取り扱う抹茶を使用することで、健康サポート力のバランスのみならず美味しさにもこだわり、日々の生活に取り入れやすい設計となっています。

共同開発の背景

ユーグレナ社の「人と地球を健康にする」という想いと、当社が掲げる「人類の健康寿命の延伸に貢献する」という理念が一致し、今回の商品化に至りました。

日々の食生活に藻類を取り入れる“藻活(R)”に、健やかな体内環境を支える菌のチカラを組み合わせることで、より深層的に健康をサポートする事が可能です。

本商品は、ユーグレナ社の約20年にわたる微細藻類研究と、当社の約24年にわたる発酵研究に基づいて開発しました。ともに自然由来の素材を生かし、健やかな毎日を支えたいという両社の想いとノウハウが込められています。

商品概要

商品名 ：MO ZYME（モ ザイム）

価格 ：8,000円（税込8,640円）

内容量 ：30袋入（90ｇ：3ｇ×30袋）

公式サイト ：https://www.esthepro-labo.com/products/other/mozyme/

発売日 ：2025年10月22日（水）

お召し上がり方 ：1日1袋を目安に、水又はぬるま湯などと一緒にお召し上がりください。

商品説明 ：

青汁の新しいカタチ。毎日おいしく続けられる藻活(R)と菌のチカラを組み合わせたサプリメント。

ユーグレナ社新規開発原料"精製パラミロン"など、厳選した目的別3種の藻類に、82種の乳酸菌が配合される発酵原液を配合しました。さらに美味しさと健康機能の両立を目的に京都老舗「堀田勝太郎商店」の抹茶を主原料に使用しました。続けやすい美味しさで健やかな毎日の習慣づくりをサポートします。

商品特徴：3 つの素材がもたらすトリプルアプローチ

【藻】

目的別に選ばれた、3種類の藻類素材を配合しました。

１.精製パラミロン※

（ユーグレナが生成する特徴的な多糖「パラミロン（β-1,3-グルカン）の含有率80％以上／2025年新規開発）

健康維持を高度にサポートすることが期待されます。

２.石垣島ユーグレナ

ユーグレナ社の代表素材。

59種類の栄養素を含み、栄養バランスの調整に役立ちます。

３.ヤエヤマクロレラ

クロロフィルやビタミンDを豊富に含有、体内環境を健やかに保つ働きが注目されています。

※ユーグレナ社、食品素材として国産最高濃度の「精製パラミロン」を開発

βグルカン含有率80％以上を満たすパラミロン原料を規格化

https://www.euglena.jp/news/20250804-1/

【菌】

植物由来の乳酸菌82種を含む、厳選113種類の国産植物を長年「ヒノキ樽」に棲みついた天然の酵母・植物性乳酸菌で自然発酵させた発酵飲料です。

健やかな体内環境を支える菌のチカラを利用して、毎日の栄養補給にもおすすめです。

【抹茶】

創業1850年、京都・宇治の日本一の茶師・森田治秀氏を特別顧問とする老舗製茶問屋「堀田勝太郎商店」の厳選された抹茶を主原料に使用し、SSC22000認証を取得した高い食品安全管理体制のもと徹底管理された抹茶は、深い味わいと飲みやすさを両立しました。

茶は古来より生活に根付いている素材で、様々な有用性が現代の研究でも注目されています。（参照：日本茶業体制強化推進協議会「茶の健康効果20選」）

さらに、栄養価の高い植物由来素材を厳選して配合し、味や栄養バランスにも配慮したことで、日々の健やかな生活をより様々な視点から支えるアイテムに仕上がりました。

1日1杯を目安に、日々の習慣に取り入れて毎日の健康サポートにお役立てください。

株式会社プロラボホールディングスについて

当社はインナービューティを通じて“人類の健康寿命の延伸に貢献すること”を企業理念に掲げ、インナービューティブランド「エステプロ・ラボ」の商品開発事業をはじめ、現在12の事業を展開しています。

当ブランドは、エステティックサロンを中心に国内で29,000店舗以上、また世界21ヵ国（地域）に展開するブランドです。展開する商品は酵素ドリンク、サプリメント、美容ドリンクなど140種類以上。安全性・プロユースの品質・学術エビデンス・クリエイティビティの4つをポリシーに掲げ、結果にこだわった“本物の商品”のみをお届けしています。

会社概要

株式会社プロラボホールディングス

代表者 ： 佐々木 広行

所在地 ： 東京都港区三田 3-7-18 THE ITOYAMA TOWER 7F

設立 ： 2002年9月

資本金 ： 3,300万円

事業内容： 酵素ドリンク等のインナービューティ製品の製造・販売、

インナービューティサロン エステプロ・ラボの運営

ミトコンドリアおよびサーチュイン遺伝子（長寿遺伝子）の研究事業

睡眠に関する研究事業

会社HP ： https://prolabo.co.jp/

ブランド： https://www.esthepro-labo.com/

商品一覧： https://www.esthepro-labo.com/products/

