【実践ガイド配布&無料相談あり】「円安時代に備える配信コスト最適化＆低リスクCDN移行術」を10月22日(水)開催

株式会社taiziii

株式会社taiziii（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤晃寿郎）は、さくらインターネット株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：田中邦裕）主催のオンラインセミナー「円安時代に備える配信コスト最適化＆低リスクCDN移行術」を、2025年10月22日（水）14:00～15:00に開催いたします。

クラウド運用コストの高騰や、海外CDNからの切り替えに伴う技術的リスクは、多くの企業にとって現実的な課題です。本セミナーでは、taiziiiが長年の運用で培ってきたノウハウをもとに、安定性を維持した移行設計、段階導入によるリスク分散、コスト削減効果の見える化など、実務に即した手法を中心にご紹介します。配信基盤を見直したい企業や情報システム部門の方々にとって、有益なヒントをお持ち帰りいただける内容です。

セミナーに申し込む :https://lp.sakura.ad.jp/entry.20251022.html

セミナー参加者には以下の特典をご用意しております。

- CDNコスト削減＆移行ロードマップ実践ガイドブック- 【限定5社】無料個別相談

これらの特典により、セミナー内容をすぐに活用できる「設計支援ツール」として、参加者の移行実行を後押しします。配信基盤を見直したい企業や情報システム部門の方々にとって、有益なヒントと実践資料をお持ち帰りいただける場となることを目指します。

こんな方におすすめ

- CDN移行の必要性は感じつつも、ダウンタイムや社内のノウハウ不足を理由に一歩踏み出せないでいる情報システム担当者の方- サービスの成長と円安のダブルパンチで、配信コストの増加に歯止めをかけたい事業責任者の方- コスト削減はもちろん、Webサイトの表示速度も改善し、ユーザー体験を向上させたいWeb担当者の方

開催概要

- 日時：2025年10月22日(水曜日)14:00-15:00- 場所：オンライン（zoomウェビナー）- 定員：200名- 参加費：無料- 登壇者：株式会社taiziii 代表取締役 加藤 晃寿郎株式会社taiziii 代表取締役 加藤 晃寿郎

Webのフロントエンドからバックエンドまであらゆる開発に幅広く対応可能なオールラウンダーとして、現在は事業戦略の立案からシステム設計・開発、運用までをワンストップで支援。

近年ではAI導入支援やコンサルティングへと事業領域を拡大し、クライアントの多様な課題解決に取り組んでいる。



また、大規模開発に対応できるエンジニアチームを率い、外部CTOとしても多くの企業の開発課題を解決。複数社の新規事業立ち上げにも携わり、ビジネス設計を含めた開発支援を行っている。



自社・共同事業として、実践型エンジニア教育事業「TechElite」や、数万ユーザーを超える飲食店向けSaaSサービスなどを多角的に運用する。

参加者特典

ご参加いただいた方には、明日からすぐに行動を起こすための「武器」として、以下をご提供します。



１.CDNコスト削減＆移行ロードマップ実践ガイドブック

本日のウェビナー内容をさらに深掘りした資料です。

CDN選定のチェックリスト、静的コンテンツの特定方法、具体的なDNS設定変更の図解、段階的移行計画のテンプレート、そしてさくらインターネットのCDNと他社サービスの料金比較表など、CDN切り替えを実行するための「実践ガイドブック」として活用いただけます。



２.【限定5社】無料個別相談

貴社のウェブサイトの現状をヒアリングさせていただき、CDN導入による具体的なコスト削減見込み額、移行における潜在的なリスク、最適なCDN選定プロバイダ（さくらインターネットCDN含む）など、30分間の無料個別相談をご提供します。

CDN以外の領域でも、円安環境下でのコスト最適化を支援しています。幅広くご相談ください。

会社情報

- 会社名： 株式会社taiziii- 代表者： 代表取締役 加藤 晃寿郎- 所在地： 東京都渋谷区- 事業内容：システム開発、AIを活用した業務改善コンサルティング- 会社HP： https://taiziii.com/

お問い合わせ

担当部署： 広報担当

連絡先： https://taiziii.com/contact/