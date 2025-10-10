人事カンファレンス「PeopleX HR Momentum 2025 Winter」を開催。特別講演として落合博満氏の登壇が決定

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、人事カンファレンス「PeopleX HR Momentum 2025 Winter」を2025年12月4日(木)に開催いたします。

「PeopleX HR Momentum 2025 Winter」について

PeopleXは2024年の設立以来、AIを活用して、採用から活躍支援まで、人事課題を革新し続けています。「地球上で働くすべての人への支援を通して成功に導く（ピープルサクセス）」をパーパスに掲げ、未来志向の取り組みを推進しています。

現在、AIがもたらす変革はHR領域にも広がり、生成AIは「第四次産業革命」の一端として、知識と時間の民主化を加速度的に進めています。私たちの働き方は根本から変わり、採用から活躍支援に至るまで、HRのあり方にも大きな変化が訪れています。この変革にどう向き合い、どう活用するかが、今後の成長のカギを握るでしょう。

「PeopleX HR Momentum」では、業界の最前線で活躍する実践者とともに、AIがどのようにHRを進化させ、組織と事業を強化するのか、実際の事例を交えてお届けします。

未来のHR像を描き、その実現に向けて一歩を踏み出すこの機会をお見逃しなく。

AIと共に次なる未来へ進む準備は整っています。

■主なコンテンツ

【オープニング講演】PeopleXのAIプロダクト戦略と新製品発表

橘 大地｜株式会社PeopleX 代表取締役 CEO

【特別講演】適材適所で成果を出す― オレ流「人を活かす組織づくり」 ―

落合 博満｜元プロ野球選手・元プロ野球監督

その他、人事の有識者を多数お迎えして講演を予定しております。

講演内容の詳細、事前登録は下記のカンファレンス詳細ページをご確認ください。

■カンファレンス概要

名 称：PeopleX HR Momentum 2025 Winter

ー AIと共に歩む未来のHR ー

日 時：2025年12月4日(木) 10:00～18:00（予定）

形 式：オンライン（Zoom配信）

参加費：無料（事前登録制）

主 催：株式会社PeopleX

ご登録：https://corp.peoplex.jp/hr-momentum2025winter

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代 表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事 業：対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AI育成サービス「PeopleX AIトレーニング」の開発

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

企業サイト：https://corp.peoplex.jp/

製品サイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/

製品サイト（PeopleX AIトレーニング）：https://peoplex.jp/ai-training/

製品サイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

製品サイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp