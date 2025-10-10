スカパーＪＳＡＴ、PeopleXの対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」を導入

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、スカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：米倉 英一、以下：スカパーＪＳＡＴ）に、当社が提供する対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」を導入いただいたことをお知らせいたします。

導入の背景・ねらい

スカパーＪＳＡＴは、宇宙事業とメディア事業を両輪とするハイブリッドな強みを最大限に活かした事業を展開しています。宇宙事業では、衛星通信/放送サービスの提供により、離島・移動体などのデジタルデバイド解消や官公庁・自治体・ライフラインを支える企業などの防災・減災、危機管理を支えています。また、地球観測データを活用した情報サービスにより安全保障を含む社会の安全・安心に貢献しています。宇宙空間での光データリレーや衛星量子暗号通信など、宇宙利用の拡大を支える新たな技術実証にも取り組んでいます。メディア事業では、有料多チャンネル放送「スカパー！」や光回線を経由した地上波・BS/CSの光再送信サービス、インターネットでお届けする動画配信サービス「スカパー！番組配信」など、多様な伝送路で視聴ニーズにお応えしています。CATV事業者向けのソリューション提供や、放送・配信事業者などに設備・技術を提供するBtoB領域も強化し、収益の多角化を図っています。

この度、同社で、採用人数が多い新卒採用においてAI面接を活用することとなり、「PeopleX AI面接」を選定いただきました。

自由に設計可能な設問とAIによる柔軟な深堀り質問を活かして、従来の書類等の形式情報だけではわからなかった候補者の良さや特徴を最大限に引き出すことを目的としています。見極め強化はもちろん、日程調整不要／24時間365日利用可能／標準化された面接進行といった利点により、候補者体験を向上させることで、有望な候補者との接点の最大化も図ります。また、AI面接の活用により生じる余力を活かして、人同士の直接のコミュニケーションを一層強化していきます。

この度の導入は、人事領域で学生および市場の期待に応える先進的AI活用施策として決定されました。新卒採用での活用結果をもとに、今後、活用範囲の拡大も検討される方針です。

スカパーＪＳＡＴ株式会社 ご担当者様からのコメント

スカパーＪＳＡＴ株式会社 経営管理部門 人事総務部 小林 勇 様

弊社では昨年度新卒採用イベント（ワークショップ）においてリソース制約により、1次選考ではweb検査と書類選考のみで弊社にマッチする人材を選考しておりました。PeopleX社様の対話型AI面接サービスを導入することで、従来の取組に補完する形で本質的な総合力を見ることが可能になると考えております。また、応募者の皆様にとっても、24時間365日いつでも、どこでも面接できるよう利便性を向上し、より寄り添い、かつ面接品質も一定になることで、よりスムーズで納得感のある選考体験を提供できることを期待しております。引き続き採用領域のみならず人事領域全てにおいて積極的なDX推進を進めて参ります。

スカパーＪＳＡＴ株式会社 会社概要

法人名：スカパーＪＳＡＴ株式会社

代表：代表取締役 執行役員社長 米倉 英一

資本金：50,083百万円

所在地： 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR

事業概要：宇宙事業、メディア事業

WEBサイト：https://www.skyperfectjsat.space/

「PeopleX AI面接」について

「PeopleX AI面接」は、「候補者に寄り添う、対話型AI面接官」が特長のAI面接サービスで、公平・客観的な面接機会の提供、公正な採用選考の実現に寄与します。応募者は24時間いつでもどこからでも面接を受けることができ、企業は、より多くの面接の実施と面接対応の工数削減を同時に実現することができます。また、新卒採用・中途採用、パート・アルバイト採用と、幅広い採用目的のほか、社内の面談等にも対応することが可能です。

詳しくは、下記のデモ動画をご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=n6oP9dzPuSw

「PeopleX AI面接」は、主な機能として以下のものを備えております。

候補者体験を重視した選考設計：

まるで人と話しているかのような自然な対話体験を実現しています。さらに、適切な会話の間やアイスブレイク機能により、面接を受ける方が緊張せず安心して話せるような設計としています。

生成AIによる深掘り質問：

生成AI技術を用いた対話型の面接サービスです。事前に設定した質問だけでなく、回答内容に応じて深掘り質問を行うことが可能なため、レベルの高い面接が実現できます。

募集職種ごとの質問設定：

企業は、面接時に必要な質問を、募集職種ごとに設定することができます。質問は、150種類の中から選択して設定できるほか、自由に内容を設計することも可能です。

面接結果・評価の表示：

面接が行われた後、企業は、録画データと文字起こしで、個々の面接内容を確認することができます。さらに、評価レポートにより、選考判断をする際の指標を得ることが可能です。

募集職種ごとの管理・応募状況の可視化：

企業は、募集職種ごとに応募URLを発行でき、応募の受付中／停止中を管理することができます。また、氏名／応募職種／アドレス／生年月日などの検索、表示により、応募状況を可視化することができます。

「PeopleX AI面接」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/download

また現在、「PeopleX AI面接」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結には当社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

株式会社PeopleX 「PeopleX AI面接」事業本部 パートナープログラム事務局

MAIL：contact@peoplex.jp

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AI育成サービス「PeopleX AIトレーニング」の開発

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

製品サイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/

製品サイト（PeopleX AIトレーニング）：https://peoplex.jp/ai-training/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp