対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」、AI面接官のアップデートにより、採用面接のほかあらゆるシーンで活用可能に

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役 CEO：橘 大地、以下：当社）は、当社が提供する対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」において、面接開始時・終了時のAIの発言内容を自由に設定できる機能の提供を開始いたしました。これにより、採用面接以外の用途・目的でのAIとの対話を、より最適な形で実現可能となります。

概要

「PeopleX AI面接」は、人に代わりAIが面接官として面接を行うもので、日程調整が不要であることによる負担軽減、AIが対話を行うことによる公平・均質な面接の実施といった、企業・候補者双方にとっての利点・価値を提供するサービスです。面接開始前の挨拶や導入のやりとりから、終了時のやりとりまで、事前の設定に沿ってAI面接官「黒須ミライ」が発言・対話を行います。

この度、面接開始前後のAIの発言内容を、企業側が自由に設定できる機能を追加いたしました。例えば、既存社員の面談、人材紹介企業・人材派遣企業における登録者との面談など、用途・目的に合わせた文言を黒須ミライに発言してもらうことが可能となります。

発言内容の設定例

既存社員の面談

オープニング

「こんにちは。AIアシスタントです。

本日の目的は、直近のコンディションや成果、課題、必要なサポートを整理し、次の一歩を明確にすることです。所要時間は約15分です。

この会話は品質向上と記録のために録音・要約し、所属組織のマネジメントのみに共有します。個人に不利益となる利用は行いません。

いくつか質問しますので、率直にお答えください。」

エンディング

「本日はありがとうございました。

今日の面談では、目標と優先事項、課題とリスク、必要なサポート、次のアクションを確認しました。

要約は関係者のみに共有し、次回の面談でフォローします。追加や修正があればいつでもお知らせください。以上です。ありがとうございました。」

人材紹介・人材派遣の登録者面談

オープニング

「こんにちは。人材サービスのAIアシスタントです。約20分でご経歴と希望条件を伺い、求人提案につなげます。

会話は社内共有のため記録しますが、同意なく企業に個人情報は開示しません。進行に同意いただける場合は「はい」とお答えください。」

エンディング

「本日はありがとうございました。

本面談では、ご希望条件、スキルと強み、マッチしやすい求人の方向性、今後の進め方を確認しました。

求人企業への推薦時は都度ご同意を確認します。要約は社内で共有し、担当者から求人情報のご案内と次のご連絡を差し上げます。追加や修正があればお気軽にお知らせください。以上です。よろしくお願いいたします。」

意義・効果

面接における質問については、すでに、内容や数、1問あたりに費やす分数、AIによる深掘り質問を行うか否か、といった設定を柔軟に行うことが可能となっています。今回、面接前後の発言内容についても自由に設計可能となったことで、企業のニーズに応じて、採用面接に限らずAIとの対話が有用なあらゆる場面で本サービスをご利用いただくことが可能となりました。

この度の機能追加は、黒須ミライの基盤に当たる自社開発のAIモデル「Character AI」のアップデートによるもので、本サービスの活用範囲を採用面接以外に広く拡大していくことにつながります。時間・場所を問わず都合に応じて自由に面接できる、まるで人と話しているような自然な対話で考えや能力を引き出せる、といったAI面接の価値を様々にご活用いただけるよう、今後も機能向上に努めてまいります。

PeopleXの3つのAIモデル

当社は、上記の「Character AI」のほか、対話、評価についてもAIモデルの独自開発を行っております。

- 対話モデル「Conversation AI」

リアルタイムでAIと対話をすることを実現するもので、文脈を捉える理解力、話し手の声のトーンや表情・身振り手振りを認識する力を備えています。人の発言や質問を受けてその内容に応じた返答・やりとりをその場で行うことが可能です。

- 評価モデル「Assessment AI」

AIとの対話における内容・表現をもとに、発話者の表現力や理解力、スキル、行動特性などを評価します。その際、国籍、性別、思想・信条といった事項は評価対象に含めないこととし、法令遵守・人権尊重の観点を踏まえた設計としています。

- キャラクターモデル「Character AI」

対話相手となるAIキャラクターに関するもので、まばたきや発言に合わせた唇の動き、身振り手振りなどにより、まるで人と話しているかのような自然な対話を行うことを可能としています。

これらの技術は、「PeopleX AI面接」をはじめとする当社のサービスにおいて実装し、品質の確保・向上に努めています。引き続きアップデートを行うとともに、ご提供の形を広げていくことで、社会・企業における様々な課題にお応えしてまいります。

「PeopleX AI面接」について

「PeopleX AI面接」は、「候補者に寄り添う、対話型AI面接官」が特長のAI面接サービスで、公平・客観的な面接機会の提供、公正な採用選考の実現に寄与します。応募者は24時間いつでもどこからでも面接を受けることができ、企業は、より多くの面接の実施と面接対応の工数削減を同時に実現することができます。また、新卒採用・中途採用、パート・アルバイト採用と、幅広い採用目的のほか、社内の面談等にも対応することが可能です。

詳しくは、下記のデモ動画をご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=n6oP9dzPuSw

「PeopleX AI面接」は、主な機能として以下のものを備えております。

候補者体験を重視した選考設計：

まるで人と話しているかのような自然な対話体験を実現しています。さらに、適切な会話の間やアイスブレイク機能により、面接を受ける方が緊張せず安心して話せるような設計としています。

生成AIによる深掘り質問：

生成AI技術を用いた対話型の面接サービスです。事前に設定した質問だけでなく、回答内容に応じて深掘り質問を行うことが可能なため、レベルの高い面接が実現できます。

募集職種ごとの質問設定：

企業は、面接時に必要な質問を、募集職種ごとに設定することができます。質問は、150種類の中から選択して設定できるほか、自由に内容を設計することも可能です。

面接結果・評価の表示：

面接が行われた後、企業は、録画データと文字起こしで、個々の面接内容を確認することができます。さらに、評価レポートにより、選考判断をする際の指標を得ることが可能です。

募集職種ごとの管理・応募状況の可視化：

企業は、募集職種ごとに応募URLを発行でき、応募の受付中／停止中を管理することができます。また、氏名／応募職種／アドレス／生年月日などの検索、表示により、応募状況を可視化することができます。

「PeopleX AI面接」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/download

また現在、「PeopleX AI面接」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結には当社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

株式会社PeopleX 「PeopleX AI面接」事業本部 パートナープログラム事務局

MAIL：contact@peoplex.jp

