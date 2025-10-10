アーサー・ディ・リトル・ジャパン、マネージャーの神田浩聡が再生医療実用化シンポジウム2025に登壇

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、マネージングパートナー：原田 裕介、以下「ADL」）は、2025年11月26日（水）にオンラインで開催する「再生医療実用化シンポジウム 2025 ― 実用化へのKey Success Factor ―」にて、ADLヘルスケア・ライフサイエンスプラクティス マネージャーの神田 浩聡が講演を行うことを発表いたします。

■ 再生・細胞医療・遺伝子治療の研究開発動向とアカデミアシーズ事業化に向けての学びを共有

「再生医療実用化シンポジウム 2025 ― 実用化へのKey Success Factor ―」は、再生・細胞医療・遺伝子治療研究実用化支援課題の規制・社会実装支援課題（京都大学）主催、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）共催で開催され、研究者や関連ステークホルダーを対象として、各支援拠点による実用化を見据えた調査研究やプラットフォーム構築等の報告を行います。当イベントでは、「第一部：細胞・遺伝子治療の実用化戦略」、「第二部：実用化への登竜門：製造」の二部制によるシンポジウムに加え、「第三部：実用化に向けた課題と取組み」をテーマとしたパネルディスカッションを実施いたします。「第一部：細胞・遺伝子治療の実用化戦略」のシンポジウムにおいて、ADLヘルスケア・ライフサイエンスプラクティス マネージャーの神田浩聡が登壇いたします。

講演テーマは「再生・細胞医療・遺伝子治療の研究開発動向とアカデミアシーズ事業化に向けた学び」です。再生医療や遺伝子治療は、疾患の根本治療を可能にする次世代モダリティとして注目を集めており、日米欧を中心に、世界規模で研究開発・投資が加速しています。一方で、アカデミア発の優れたシーズを事業化・社会実装へと導くためには、科学的知見だけでなく、知的財産戦略、臨床開発戦略、資金調達、産学官連携の仕組み構築など、多面的な取り組みが求められています。本講演では、本領域の国内外の最新研究開発動向を俯瞰しつつ、再生・細胞医療・遺伝子治療研究実用化支援課題への取り組みを進める中で明らかになってきたアカデミアシーズの事業化に向けた学びを共有します。

<<「再生医療実用化シンポジウム 2025」概要>>

名称：再生医療実用化シンポジウム 2025 ― 実用化へのKey Success Factor ―

開催日時： 2025年11月26日（水）15:00～18:00

形式： オンライン開催（Zoomウェビナー形式）

参加費： 無料（事前申込制）

定員： 300名

詳細URL：https://www.saisei-support.site/archives/117

【登壇者（ADL登壇コンサルタント）略歴】

神田 浩聡 (アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 マネージャー)

京都大学大学院生命科学研究科修士課程修了。

外務省に勤務しWTO交渉等の業務に従事。

2020年にアーサー・ディ・リトル・ジャパンに参画。東京オフィスのマネージャー。ヘルスケア＆ライフサイエンスプラクティスのコアメンバー。

製薬、医療機器、バイオものづくりなどのライフサイエンス領域における経営戦略・事業戦略などのコンサルティング業務に従事。特に、製薬企業のR&Dマネジメント、再生医療・遺伝子治療等の新規モダリティに関連する知見を豊富に持つ。

<<「アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社」について>>

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社は、1886年にマサチューセッツ工科大学のアーサー・デホン・リトル博士によって設立され、ベルギー・ブリュッセルの本社に加えたヨーロッパ21拠点、アメリカ4拠点、南米3拠点、中東4拠点、アジア・オセアニア14拠点を構える世界最初の戦略コンサルティングファーム、アーサー・ディ・リトルの日本法人です。アーサー・ディ・リトルでは、600万人以上のイノベーター、起業家、技術者、学者とのネットワーク、知識、知見を活かし、自動車、金融、ヘルスケア・ライフサイエンス、エネルギー、化学、テレコム、IT、製造業、建設業、消費・流通業、運輸・旅行業、公共サービスに対して創造性と実効性を伴うオープンコンサルティングを提供しています。

会社名：アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社

マネージングパートナー：原田 裕介

本社所在地：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター36階

URL：https://www.adlittle.com/jp-ja