ニュースサイト「湘南人」が、2025年10月10日（金）より会員登録者を対象としたフォトコンテストをスタート
湘南エリアの総合情報メディア『湘南人』（運営企業：株式会社ジーン、本社：東京都、代表取締役社長：林田洋明、以下当社）では、2025年8月より運用を開始した「湘南人会員サービス」登録者を対象に、秋のフォトコンテストを開催。入賞者には最高で5,000円のアマゾンギフトカードを進呈いたします。
今回のテーマは 「秋の湘南」として、三浦市、横須賀市、葉山町、逗子市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町、平塚市、二宮町、大磯町、小田原市、真鶴町、湯河原町、各市町村で撮影した作品が対象です。
湘南人 秋のフォトコンテスト 2025 応募期間
2025年10月10日（金）～10月31日（金）
湘南人 秋のフォトコンテスト 2025 賞品
最優秀賞（1名）
アマゾンギフトカード 5,000円
優秀賞（3名）
アマゾンギフトカード 2,000円
入選（10名）
アマゾンギフトカード 500円
応募作品はスマートフォンで撮影した画像も対象となりますが、ご自身で撮影された作品に限り、盗用などが発覚した場合は入賞の取り消しと賞品の返還を求めると共に、以降のコンテストへの応募資格を剥奪させて頂きます。詳細は告知ページをご確認ください。
本コンテストへのエントリーは湘南人会員サービス（無料）の登録が必要です。エントリー前に会員登録をお済ませください。(https://shonanjin.com/about-member/)
総合情報メディア「湘南人」について
湘南人は、湘南エリアに関する様々な情報をお届けする湘南応援メディアです。
湘南人不動産は、湘南人における不動産情報・不動産業務の取扱部門として運営されております。
■ 湘南人・公式サイト：
https://shonanjin.com/
湘南エリアの社会・政治経済に関するニュースから、新規開店やオススメレストランのグルメ記事、湘南エリアで行われる各種イベントまで多種多様な情報をお届けします。
■公式SNS：
Twitter： https://x.com/shonanjincom
Facebook： https://www.facebook.com/shonanjin
Instagram： https://www.instagram.com/shonanjincom/
株式会社ジーンについて
当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。
＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞
‧市場調査、競合調査など各種リサーチ
‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）
‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策
‧クリエイティブ制作、システム開発
‧各種コンサルティングサービス
‧ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/
＜アート‧メディア事業＞
・現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/
・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com
・出版事業「Jeane Books」 https://jeanebooks.com/ja/
＜ライフスタイル事業＞
・コスメ事業部「LIPOPEEL（美容液）」https://lipopeel.jp/
・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/
・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/
【株式会社ジーン 企業概要】
■代表者 ：代表取締役 林田洋明
■設立 ：２０１６年１２月８日
■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）
■公式サイト：https://jeane.jp
■公式ＳＮＳ：
https://www.facebook.com/jeaneincjp
https://x.com/jeaneinc
https://www.instagram.com/jeaneincjp
■所在地 ：〒107-0062
東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F
電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215
■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号
宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号
有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999
特定募集情報等提供事業 51-募-001048
■問い合わせ先：pr@jeane.jp