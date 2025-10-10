クロワッサン、Zoomウェビナー予約フォームとのAPI連携を正式リリース

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸 裕哉）は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」において、Zoomウェビナーの予約フォームとAPI連携する新機能を提供開始しました。これにより、クロワッサンで獲得したリード（申込者）を、追加の入力することなくZoomウェビナーに自動登録できるようになり、集客から当日参加までの体験をシームレスにします。

※本連携はZoomの公式APIを用いた機能です。

※ZoomはZoom Video Communications, Inc.の商標または登録商標です。

本機能リリースにおける背景：Zoom標準フォームの限界と“二重管理”という現場負担

多くの企業ではZoomウェビナープランの標準予約フォームを使用できますが、設問やデザインの自由度が限られ、ブランド表現や項目の最適化が難しいのが実情です。

そのため、「自社制作のウェビナーLP（独自フォーム／HubSpot等のフォーム）」で申込を受け付けるケースが一般的でした。

しかし、この独自フォームとZoomの予約管理がAPI非連携であることが多く、

- LPで集めた申込情報を手作業でZoomに再入力- CSVエクスポート／インポートの手間やミス- 二重管理による工数増・運用リスク

が広く発生していました。

クロワッサンの新連携は、魅力的なウェビナーLPをノーコードで作成しつつ、取得した入力項目をそのままZoomウェビナーへ自動登録。申込の勢いを損なわず、「“最後の1クリック”と“二重入力”」を同時に解消します。

解決する課題（Before → After）

新機能のポイント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97870/table/250_1_0fd32532b23e3703e9be02dcddf6c429.jpg?v=202510110456 ]- ウェビナーLPテンプレ：ヒーロー、登壇者、アジェンダ、FAQ、CTA、同意などを自由に構成。ブランドに沿った高品位LPをノーコードで作成。- ワンクリック連携：クロワッサン管理画面からZoomと接続。以後、対象ウェビナーを選ぶだけで自動登録が有効に。- 項目マッピング：氏名・メール・会社名・役職・電話番号などの基本項目をマッピング可能。必要最小限のデータからZoomへ送信。- 同意管理：クロワッサンの同意チェック（例：個人情報・メール配信許諾）を保持し、以後のコミュニケーション設計に活用。- 通知・運用がスムーズ：登録完了後、Zoom標準の参加案内メールが自動で送信され、当日の入室まで迷いづらい導線に。

これまで通り、独自フォームやHubSpotのフォーム埋め込みとの連携も引き続きご利用いただけます。

連携フロー（イメージ）

- クロワッサンでウェビナー用LPやオンラインガチャ／診断／アンケートを公開- 参加者がその場で名前・メール等を入力（または事前入力を活用）- 送信と同時にZoomウェビナーへ自動登録- Zoomから参加案内メールが届き、当日の参加までがシームレスに

こんな課題を解決に導きます

- 申込率UP：入力を簡略化し、当選・診断の勢いで申込完了まで運ぶ- 歩留まり改善：Zoom標準のリマインドを活かし、申込→参加の落ち込みを抑制- 運用工数の削減：CSVインポートや二重管理を削減し、企画・コンテンツ作りに集中

LINE・各種SNSとの連携も！クロワッサンの活用幅は拡大中

クロワッサンは、LINE公式アカウントや各種SNSとの連携にも対応しています。ウェビナー申込後のリマインド配信やサンクスメッセージ、アーカイブ案内など、継続的なコミュニケーションまで一気通貫で設計可能です。

提供開始日

2025年10月10日（金）より提供開始。

お問い合わせ・デモのご依頼

最短で導入相談：公式サイト内のお問い合わせフォームからご連絡ください

お問い合わせ・デモのご依頼 :https://lp.croissant.buzz/contact/

クロワッサンについて

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成し、集客からリード化、CRM連携までをカバーするマーケティングツールです。ポップアップ／展示会／ECなど、オンライン・オフラインを横断して体験設計とデータ活用を両立します。

- 主な機能：オンラインガチャ、診断、アンケート、リード取得、外部フォーム連携、各種SNS/LINE連携- 導入シーン：展示会、ポップアップ、催事、ECキャンペーン、会員獲得、ウェビナー集客本件に関するお問い合わせ先（報道関係者様）

株式会社on the bakery 広報担当：佐藤

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて



当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供とSNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp(https://www.onthebakery.co.jp/)

商標について

本文に記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。