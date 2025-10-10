今年も争奪戦！tu-hacci“プレ福袋” いよいよ販売開始！
株式会社WaterAir（本社：広島県広島市 代表取締役：國安秀之輔）が運営するインナーブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』から2026年の福袋を発売いたします。
『tu-hacci』2026 HAPPY BAG
毎年大好評のtu-hacciの福袋 が、今年も登場！
日頃からご愛用いただいている方はもちろん、まだ試したことのない方も、人気アイテムをお得に手に入れるチャンス。
今回は注目の福袋3種類をご紹介します。
【オフィシャルサイト限定】モーニングルーティンブラ2本SET
～こんな方ににおすすめ～
・ワイヤーの窮屈感や痛みが苦手
・バストに自然なボリュームが欲しい
ノンワイヤーでも1.5倍盛りを叶えてくれる大人気シリーズ「モーニングルーティンブラ」。ブラ＆ショーツの2本SETを55％OFF の特別価格でお試しいただけるオフィシャルサイト限定の福袋です。
【特徴】
・ ノンワイヤーで1.5倍盛り：厚手のパッドがバストをしっかり持ち上げ、ふっくらデコルテを演出。
・ 理想の丸胸＆くっきり谷間：中央の隠しゴムでI字の谷間をキープ。
・ すっきりシルエット：脇高設計とパワーネットがボディラインを美しく整えます。
商品名：【オフィシャルサイト限定】2026福袋 モーニングルーティンブラ&ショーツ2本SET
価格：\4,734 55%OFF
カラー：おまかせ
サイズ：A70~F75
商品ページ：https://x.gd/dJOjI
※こちらの福袋は、10/10(金)19:00~より販売を開始いたします。
Rakusia Sleep 2点SET
～こんな方におすすめ～
・ ナイトブラ選びに迷っている
・ 洗い替えをお得に揃えたい
シリーズ累計販売120万枚を突破した人気ナイトブラ「ラクシア」2点SETの福袋です。
様々なサイズ展開があり、寝ながらバストケアができるナイトブラの魅力をご紹介します。
【特徴】
・ 横流れ防止＆高さキープ：バストに沿って配置されたパワーネットで、寝ている間も美しい形を保ちます。
・ やさしい肌触り：滑らかな生地が快適な睡眠をサポート。
・ バストを支える立体パッド：バストに優しく包み込み、吸い付くようなフィット感を実現。
商品名：Rakusia sleep ナイトブラ おまかせ2点SET
価格：\4,980 約28%OFF
カラー：おまかせ
サイズ：65M～85L
商品ページ：https://x.gd/TQDFuK
育乳ナイトブラ2点SET
～こんな方におすすめ～
・ 脇や背中へのお肉の流れが気になる
・ フィットするナイトブラに出会えていない
「ホールド力の高さ×寝ている時の快適な着け心地」を追及したRelageシリーズのナイトブラ2点SETの福袋です。
ナイトブラとしてはもちろん、休日のリラックスブラとしてもお使いいただけます。
【特徴】
・ ホックで調節可能：ホックでサイズ調節も可能。好みの着用感を叶えます。
・ 深めのラウンドカップ：寝返りを打ってもバストを潰さず、快適な着け心地に。
・ 補正力が選べる2タイプ：
１.前ホックタイプ / 補正力★★
胸下でホックを留めてワンタッチで装着可能。バストの横流れを防ぎます。
２.クロスホックタイプ / 補正力★★★
ホックを両脇で留め、胸下でストレッチレースをクロスさせることにより、バストの固定感がUPします。
商品名：「タイプが選べる」育乳ナイトブラ おまかせ2点セット
価格：\3,460 \1,100OFF
カラー：おまかせ
サイズ：S~XL
商品ページ：https://x.gd/nHz69
Autumn SALEもスタート！
さらに、10/10(金)19:00~10/19(日)23:59の期間で、オフィシャルサイトにてAutumn SALEを開始いたします。
毎日引けるMAX\1,000 OFFクーポンや、お悩み解決アイテムなど期間限定のキャンペーンも実施。
ぜひお気に入りの商品を見つけて、お得なショッピングをお楽しみください。
▼Autumn SALE会場はこちら
https://x.gd/Gu4mS
tu-hacciについて
ブランドコンセプト
Enrich your life.
「下着もファッションのパーツ」をテーマに女性のライフスタイルを豊かにするアイテムを提供します。
tu-hacciは、あなたの自由と自信を押し上げるインナーファッションブランド。 自分らしく、美しく生きるためのデザインを信頼できるクオリティで、あなたの元へお届けします。
【公式】tu-hacciオフィシャルサイト
https://www.tu-hacci.co.jp/
【公式SNS】
LINE：@tu_hacci
Instagram：@tu_hacci
X（旧Twitter）：＠tu_hacci
tiktok：@tu_hacci_official
Threads：@tu_hacci
【会社概要】
株式会社Water Air（https://waterair.jp/）
本社：広島県広島市西区三篠町3丁目24-19
事業内容：レディース用インナーウェア、ルームウェア等の販売