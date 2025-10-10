あなたの想いを4時間で一冊に。贈り物として残せるパーソナル本　制作サービス『ブッククラフト』、クラウドファンディングで始動

ブッククラフト

ブッククラフト（所在地：東京都練馬区、代表：網野伸哉）は、個人の人生や想いを丁寧に取材し、世界に一冊だけの「パーソナル本」を制作する新サービス 『ブッククラフト』 をスタートいたしました。

また、本サービスの普及に向けて、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて応援プロジェクトを2025年10月15日(水)より公開いたします。支援者はプロジェクトを通じて「自分や家族の物語を本にする体験」をCAMPFIRE特別価格でご利用になれます。

現代はAIツールやSNSで誰もが簡単に発信できる時代ですが、情報は流れ去り、心に残りにくいものです。そこで私は、あえて“本”というアナログな形に立ち返り、人生を未来へ手渡す文化を広めたいと考えました。

『ブッククラフト』の特徴

⚫︎4時間のインタビューで想いを1冊に

インタビュアーがご本人の歩みや想いをじっくり伺い、原稿を作成。

最短約1か月で一冊の本として仕上げます。

⚫︎AI時代に逆行する“手触りの価値”

SNS投稿やデータとは違い、紙の本は「手渡せる」「残せる」特別な存在です。

世代を超えて読み継がれる“かけがえのない贈り物”になります。

⚫︎贈るために作られる本

完成品はハードカバー仕様・A5サイズ。ご本人やご家族に配れるよう、

基本セットとして4冊をお届けします。表紙デザインもオリジナル制作が可能です。

利用シーン

親から子へ

「これからの人生のヒントに、自分の経験を子供へ本で残したい」

祖父母から孫へ

「家族の歴史を伝え、生きた証を残したい」

クラウドファンディングの概要

プロジェクト名：親から子へ、祖父母から孫へ。想いを「本」という形で贈れる社会に！

実施期間：2025年10月15日（水）～11月15日（土）

実施プラットフォーム：CAMPFIRE

目標金額：20万円

リターン：

ブッククラフト 代表 網野 伸哉 プロフィール

2010年成蹊大学経済学部を卒業後、大手住宅メーカーに入社。2013年に化粧品会社へ転職し、2020年に主力ブランドの商品開発責任者を担当。2021年より新規事業を兼務し、2022年10月に男性妊活事業を立ち上げる。2024年10月に転職し、2025年9月に副業としてパーソナル本制作サービス「ブッククラフト」をローンチ。

事業主情報

屋号：ブッククラフト

代表者：網野 伸哉

事業内容：パーソナル本制作

■本件に関するお問い合わせ先

ブッククラフト 代表：網野 伸哉

E-mail：shinya.amino@bookcraft.jp

公式サイト： https://bookcraft.jp

campfireページ： https://camp-fire.jp/projects/884378/view