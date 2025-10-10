“推し活”ならぬ“ペット活”に年間30万円超!?

Song合同会社

Song合同会社は、20～40代の全国男女（ペットを飼っている人）450名を対象に、ペット関連支出に関するインターネット調査を実施しました。その結果、ペットにかける年間支出は平均で31.4万円に上ることが明らかになりました。特に「家族同然の存在」としての意識が高まる中、支出傾向にも“推し活”さながらの熱量が見られます。

調査概要

ペットにかける年間支出額は平均31.4万円──40代が最も高額傾向

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157151/table/14_1_c2e2d1465f32ec4ef364e9e3de8d8eeb.jpg?v=202510110456 ]

ペットにかける年間支出は平均31.4万円、中央値25万円でした。年代別では40代が平均36.8万円と最も高く、20代は26.5万円、30代は30.2万円でした。高額化の背景には「健康維持や長寿への意識」が見られます。

支出内訳──医療費とグッズ代が増加傾向、節約意識も同時に上昇

- A.Tさん（29歳・会社員）：「ペット保険に入ってから月々の出費は増えましたが、万が一の安心には代えられません」- K.Mさん（34歳・看護師）：「ペットフードも“ヒューマングレード”を選ぶようになり、以前より支出が増えました」- S.Hさん（41歳・公務員）：「年1回の健康診断や歯石取りなど、人間と同じようにケアしています」

支出の内訳を見ると、最も多いのは消耗品・食費（41％）、次いで医療費（29％）、グッズ購入（18％）、旅行・お出かけ関連（12％）となりました。コロナ禍以降、「おうち時間」をきっかけにグッズやケア用品に投資する層が増えています。

一方で、節約志向も強まっており、「ネット通販のまとめ買い」「ふるさと納税でペット用品を入手」など工夫が見られました。

ペットは“家族”──約8割が「支出を惜しまない」と回答

- M.Yさん（32歳・デザイナー）：「フードは定期購入で割引を活用しています。質を落とさず節約するのがコツ」- T.Nさん（38歳・会社員）：「医療費がかさむので、ワクチンなどは自治体補助を活用しています」- N.Kさん（27歳・フリーランス）：「SNSで他の飼い主さんの“節約術”を参考にしてます」

「あなたにとってペットはどんな存在ですか？」という質問に対し、82％が「家族の一員」と回答しました。また、今後の支出意向としても67％が「今後も支出は増える」と回答。背景には“ペットのQOL（生活の質）を上げたい”という意識の高まりがあります。

まとめ

- Y.Sさん（30歳・保育士）：「自分の洋服よりペットの洋服にお金をかけることもあります（笑）」- K.Rさん（36歳・エンジニア）：「家族旅行の行き先は“ペットと泊まれる宿”が前提です」- H.Aさん（42歳・営業職）：「うちの子の笑顔が一番の癒し。費用はかかっても後悔しません」

今回の調査では、ペット支出の平均が30万円を超え、“推し活”にも似た熱意をもつ飼い主像が浮かび上がりました。単なる飼育費用ではなく、「共に生きる喜びへの投資」として支出を肯定的にとらえる傾向が強まっています。

Song合同会社では、今後も生活者の支出意識やライフスタイル変化を定期的に調査し、リアルな消費トレンドを発信していきます。

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：Song合同会社

メール:info@song.co.jp

URL：https://song.co.jp/

調査詳細：https://song.co.jp/press22/