アパートメントホテル「Section L」がローカルクリエイター発掘プロジェクトを開始

株式会社セクションL

長期滞在型ホテルの運営・オペレーターを手掛ける株式会社セクションL（セクションエル）（本社：東京都千代田区、代表取締役：Howard Ho、以下、Section L)は、2026年2月に開業を予定しているSection L Akihabara（秋葉原）のアパートメントホテル内を彩るプリントアート制作におけるクリエイターの募集を2025年10月10日より開始します。

本プロジェクトは、日本全国のクリエイターが地域ならではの魅力や文化をアートで表現する機会を提供し、ホテルに新しい価値を創出します。

背景

Section Lのチームは、アート作品に込められた想いに感動した実体験を元に、アートが単なる装飾ではなく、背景のストーリーを知ることでゲストの心に残る体験になると考えました。ホテル内を彩るアートによって、その土地の魅力や文化を可視化することで、Section Lに滞在するゲストにとって「Section Lでしか味わうことのできない特別な時間」を提供します。

既存の取り組み

<プリントアートの共同制作及びキュレーション>

既存ホテルにおいても、様々なクリエイターと共同制作したオリジナルアート作品を導入しています。物理的な空間とデジタル空間の両方で、滞在に深みを与えるアートは、Section Lの大きな特色です。

※The Tokyoiter、Julien & Julienの作品は既存のアートプロジェクトです。

ロケーション別アートURL：https://section-l.co/curated-by-section-l/

動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=lxib5ntr8lg&t=64s(https://www.youtube.com/watch?v=lxib5ntr8lg&t=64s)

宿泊者向けに「One-Day Map」をトラベル・ライフスタイルメディア「PAPERSKY」と共同制作・配布しています。これは、地元で愛される神社や喫茶店、個人店など観光ガイドには載らないローカルスポットを紹介するガイドで、スタッフが実際に足を運び厳選しています。第1弾は蔵前と新橋で展開し、各地の個性ある「ローカル・ペルソナ」を通じて街の魅力を発信、年内には全Section Lホテルでも展開予定です。

今後もSection Lでは、様々なクリエイターを発掘し、ローカルの魅力を伝えるオリジナルアートを展開してまいります。

募集概要

公募期間：2025年10月10日～10月30日

応募方法：以下の内容をメールでお送りください。

【株式会社セクションLについて】

- 送付先：community@section-l.co- 件名：「Section L Akihabara」- 添付書類：ポートフォリオ

2020年に設立されたホテルマネジメントカンパニーです。長期滞在に適したアパートメントホテル「Section L」の運営と、ホテルコミュニティープラットフォーム兼ホテル運営ソフトウェア「InterSection」の開発を行なっています。創業チームの過半数が米コーネル大学のホテルスクールを卒業し、シャングリ・ラやフォーシーズンズ等のグローバル・ホテルチェーン、ホテル不動産ファンド等での経験を持ち合わせた、ホテル経営のエキスパート集団です。

Section Lはホテルの直接所有はせず、運営委託契約（MC契約）を国内外の不動産機関投資会社と結ぶ形でブランド展開を行っています。ビジネスホテルや賃貸マンションなどを、長期滞在に適したアパートメントホテルにコンバージョンし、創業以来、都内11棟を運営しています。自社ソフトウェアを用いた独自の運営方式により、顧客満足度と運営利益率（GOP率）共に業界最高水準を維持しています。

2020年の創業以来、都内に11棟のアパートメントホテルをオープンし、累計宿泊客 は国籍96カ国、累計延べ宿泊客は20万人以上にのぼります。現在、複数エリアの新築ホテル開発案件にも着手中です。

【株式会社セクションL 概要】

会社名：株式会社セクションL

代表者：代表取締役Howard Ho、取締役 多和田真弥、北川旭洋

所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork Kanda Square

設立：2020年2月

URL：https://section-l.co









