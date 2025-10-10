ネッツトヨタ富山×地元異業種連携「CAR to car PROJECT」始動！

ネッツトヨタ富山株式会社

ネッツトヨタ富山株式会社（本社：富山県富山市）は、廃棄自動車から再生した金属を用いてミニカーをつくる「CAR to car PROJECT」を始めました。「CAR to car PROJECT」は、役目を終えた自動車を「完全なゴミ」にせず、再生金属として新たな形に生まれ変わらせる取り組みです。富山県内の企業（HARITA、中村製作所）と連携し、選別・鋳造の工程を経てミニカーを製作しました。

■背景

私達の生活に欠かせないクルマは、いつか乗れなくなる日が来てしまいます。廃棄自動車の金属に注目し、ただ金属材料に戻すだけでなく、地元の伝統産業を通じて金属資源の有効活用と資源循環への意識向上を目指し、このプロジェクトを立ち上げました。子どもたちにクルマへの興味やモノヅクリの楽しさを体感してもらえるよう、再生金属のミニカーを組み立てるワークショップを企画しました。今回のプロジェクトを通じて持続可能な社会への第一歩を感じていただければ幸いです。

■CAR to car PROJECT

URL ： https://www.netz-toyama.co.jp/cartocar

------------------------------------------------------------------------------------------

■イベント出展

イベント名 : クラフトフェア「ツギノテ」

日時 ： 2025年10月18日（土）～19日(日) / 10:00-16:30

場所 ： 高岡市営高岡中央駐車場（富山県高岡市） ※入場無料

URL ： https://tsuginote.jp/

イベント名 : メッセナゴヤ2025

日時 ： 2025年11月5日（水）～7日(金) / 10:00-17:00

場所 ： ポートメッセなごや ※入場無料

URL ： https://www.messenagoya.jp/

------------------------------------------------------------------------------------------

■会社概要

社名：ネッツトヨタ富山株式会社

代表者：代表取締役社長 笹山 泰治

本社所在地：〒939-8516 富山県富山市新庄本町3-3-33

事業内容：トヨタ車の新車・中古車販売、整備・点検、保険代理店業務 ほか

公式サイト：https://www.netz-toyama.co.jp/