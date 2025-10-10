株式会社前川製作所

世界シェア40％以上を誇る産業用冷凍機をはじめ、各種産業機械の製造・販売ならびに各種プラントの設計・施工を手がける株式会社前川製作所（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：前川 真、以下「当社」）は、2025年10月17日（金）に東京ビッグサイトで開催される「FOOD展2025」のセミナーにパネリストとして登壇いたします。

セミナー概要

当社ソリューション事業本部産業熱エネルギー部門 パッケージ販売グループ兼ロシア・CISリーダーの木瀬良平が、「コールドチェーンにおける環境対策や省エネへの各社の取り組み」をテーマとするパネルディスカッションに参加いたします。

開催日時： 2025年10月17日（金）13:00～14:30

会場： 東京ビッグサイト D会場

セミナー名：FD-06 コールドチェーンにおける環境対策や省エネへの各社の取り組み

食品業界における持続可能性への関心が高まる中、コールドチェーン技術のリーディングカンパニーとして、当社の先進的な環境対策技術と省エネソリューションの実績を業界関係者の皆様にご紹介いたします。脱炭素社会実現に向けた具体的な取り組み事例や最新技術動向について、実践的な知見をお伝えする予定です。

食品関連事業者様、環境・省エネ対策にご関心をお持ちの皆様のご来場を心よりお待ちしております。

株式会社前川製作所

前川製作所は産業機械の製造や工場・プラントに対する設計・エンジニアリングを通じて市場や社会にあたりまえの喜びをつくる会社です。



「人類に奉仕する」という創業から続く精神を守り、進化させてきました。

持続可能な社会の実現に向けて、熱の総合エンジニアリング、食品工場エンジニアリング、食品ロボット開発を核にお客様の市場や社会に貢献します。



前川製作所webサイト

https://www.mayekawa.co.jp/