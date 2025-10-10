日本全国の学生が資金調達する10日間「Giving Campaign 2025」スポンサー企業発表
「次世代の教育に資本をまわす」をミッションに掲げる株式会社Alumnote(アルムノート、本社:東京都千代田区、代表取締役:中沢冬芽)が開催する“学生による”資金調達イベント「Giving Campaign 2025」（主催：全国の各大学／一般財団法人高専人会／株式会社Alumnote、後援：文部科学省〈大学カテゴリーのみ〉）のスポンサー企業が決定しましたことをお知らせいたします。
Giving Campaign 2025 スポンサー企業一覧
https://www.giving-campaign.jp/
また、本取り組みに関わるステークホルダー（スポンサー企業、参加学生団体、後援自治体、大学関係者など）が一堂に会する対面イベントを、2025年11月より全国8地域で順次開催いたします。
全国で開催される対面イベントについて
各地域で開催されるイベントでは、学生による活動紹介のほか、パートナー企業から学生の挑戦や努力に対して敬意を表し、労いの言葉が送られる予定です。
また、イベント後半には、参加学生とパートナー企業、関係者が自由に交流できる交流会も実施いたします。
昨年度開催したイベントの様子
開催エリア紹介（変更可能性あり）
本年度のGiving Campaignの特徴
▪️一般財団法人高専人会との連携開始、5校の高専にてGiving Campaign初開催
過去5回の開催を経て、今年は過去最多となる110大学が参加予定です。さらに新たな取り組みとして、一般財団法人高専人会との連携により、5つの高等専門学校で初めてGiving Campaignを開催いたします。
（主催：一般財団法人高専人会、運営：株式会社Alumnote、協力：下記5校 ※50音順）
- 秋田工業高等専門学校
- 石川工業高等専門学校
- 大島商船高等専門学校
- 香川高等専門学校
- 豊田工業高等専門学校
▪️参加団体の裾野を広げるべく、学生連合枠の設置開始
▪️ 参加団体の裾野を広げる「学生連合枠」を新設
これまでGiving Campaignは、主に主催大学に所属する学生団体を対象としていましたが、今年度より大学を介さず直接エントリーできる「学生連合枠」を新設しました。この枠には全国から51団体が参加し、より多様な学生が挑戦できる環境を整えています。
Giving Campaign 2025 テーマ『セカイをイカセ。』[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DcjXco3bJ-A ]
今年のテーマは挑戦と情熱を込めた『セカイをイカセ。』。
「Giving Campaign」という場で、卒業生や保護者・地域の皆さま・企業関係者からの応援を追い風に、学生が今夢中になっている挑戦をさらに前へ進めてほしい--その願いを込めました。
開催概要
名称：Giving Campaign 2025
期間：2025年10月10日（金）9:00～10月19日（日）21:00
主催：全国の110大学（大学カテゴリー）／一般財団法人高専人会（高専カテゴリー）／株式会社Alumnote（学生連合カテゴリー）
運営：株式会社Alumnote
後援：文部科学省（大学カテゴリーのみ）
Giving Campaign 特設サイト：https://www.giving-campaign.jp/
お問い合わせ先
本取り組みにご興味を持っていただけた教育関係者の方、来年度に向けて参画をご検討の法人の方、本プロジェクトに関するお問い合わせは、Giving Campaign運営事務局までご連絡ください。
Giving Campaign運営事務局
MAIL：contact@giving-campaign.jp
株式会社Alumnoteについて
株式会社Alumnoteは、「次世代の教育に資本をまわす」をミッションとし、大学・教育機関の財政難を解決すべく、大学の資金調達手段のアップデートを目指している東京大学発スタートアップです。寄付金を元本とした大学基金の運用益を大学の新しい財源とするため、大学コミュニティの活性化と大学のファンドレイジング業務をサポート。デジタルツールの提供と寄付獲得の実行支援を行うほか、全国の大学・学生団体を応援する日本最大級のチャリティーイベント「Giving Campaign」の企画運営も行っています。
株式会社Alumnote 会社概要
社名 ：株式会社Alumnote
所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19階
設立 ：2020年10月14日
代表 ：代表取締役 中沢 冬芽
URL ：https://corporate.alumnote.jp/