「Tech Osaka Award 2025」グランプリ受賞

株式会社デジリハ

株式会社デジリハ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岡 勇樹）は、このたび 「Tech Osaka Award 2025」（Tech Osaka Summit ピッチコンテスト）において、グランプリを受賞しましたのでお知らせいたします。

本アワードは「バイオ・ライフサイエンス／ヘルスケア」「グリーンテック」「デジタル」の3分野を対象に、大阪・関西を舞台に活躍するスタートアップの成長を支援するピッチコンテストです。厳正な審査の結果、当社が最優秀賞であるグランプリに選出されました。

（アワード詳細：https://www.innovation-osaka.jp/tech-osaka-summit/pitch-contest/）

■ 株式会社デジリハについて

株式会社デジリハは、「障害に左右されない未来を実装する」をミッションに、誰もが体系的に、根拠に基づいたリハビリを高頻度で続けられる環境づくりを行う企業です。 デジタルアートを用いたアプリケーションで、障害児者と関わる人々の可能性を最大化する「リハビリDX」ツールを展開しています。

2021年よりサービス提供を開始し、2025年10月時点で全国約230箇所の総合病院、リハビリ病院、放課後等デイサービス、特別支援学校等にご導入いただいております。 またデジリハの使用データを蓄積し、リハビリの評価につなげるアプリケーションの開発も行い、より体系的に、根拠に基づいたリハビリが、どこでも、誰でも、何度でも提供できる社会の実現を目指します。

”目の前のたった一人を見つめ、世界24億人を見据えて” 事業を展開しています。

■ 受賞の概要

受賞名：Tech Osaka Award 2025 グランプリ

開催日・会場：2025年9月17日、グランフロント大阪 ナレッジキャピタル

選考方法：書類審査 → オンライン審査 → ファイナル（英語ピッチ + 質疑応答）

■ 今後の展望

今回の受賞を契機に、当社はさらに以下の取り組みを進めてまいります。

国内の医療・福祉・教育・介護施設への導入拡大

海外での遠隔リハビリシステムの開発や実証（インド/アメリカ等）

データ分析が可能となるダッシュボードの開発

■会社概要

会社名：株式会社デジリハ

所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号渋谷スクランブルスクエア39階

代表者：代表取締役 岡 勇樹

設立：2021年4月

事業内容：デジタルリハビリテーション支援ツールの開発・提供

URL：https://corp.digireha.com/