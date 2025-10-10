【JobRainbow採用セミナー】 “知らなかった”では済まされない採用現場の新常識ーダイバーシティ採用【10/16(木)オンライン開催】

株式会社JobRainbow（本社：東京都千代田区、代表取締役：星賢人）は、2025年10月16日（木）12:00-13:00にてオンラインセミナー「 “知らなかった”では済まされない採用現場の新常識ーダイバーシティ採用　～ダイバーシティ採用を取り巻く“リアル”を徹底解説～」を開催いたします。




ダイバーシティ採用をとりまく“リアル”を徹底解説　10/16(木)12:00-13:00 オンラインウェビナー開催

■セミナーの背景


採用難が深刻化する中、今注目されている「ダイバーシティ採用」。



でも実際の現場では、


「結局どういう手法なのかいまいちよく分からない」


「うちの会社は色々整備できていないので、まだ関係ないかもしれない」


と感じる企業さまが多いのも事実です。



しかし2025年以降の法改正や労働市場の変化を考えると、もはや“知らなかった”では済まされないテーマ。本セミナーでは、ダイバーシティ採用の仕組みと最新動向をわかりやすく解説し、導入の第一歩を踏み出すためのヒントをお届けします。



お申し込みの際には、現場でのお悩みや疑問もお寄せの上ぜひご参加ください！


セミナー申込はこちら :
https://app.jibun-apps.jp/form/0f21017e-6d74-4974-bb68-8559c3ba687d/new

■こんな方におすすめ


- 採用の幅を広げるべく、新たな切り口を探している方
- ダイバーシティ採用の有用性を正しく理解したい方
- 採用ガバナンス強化につながるヒントを見つけたい方


■セミナープログラム



12:00～12:05 オープニングトーク


12:05～12:40 本編



I.ダイバーシティを取り巻く採用トレンドとは？


採用市場の動きとダイバーシティ採用の位置づけ



II.ダイバーシティ採用に関する“よくある誤解”


「～～だからこういう属性は採用できない」という思い込みがチャンスを逃す!?



III.　法改正に伴い、今後の採用現場に求められるポイント



12:40～12:50 効果的な採用のために、JobRainbowでできること


12:50～13:00 Q&A



■セミナー開催概要


- 日時：2025年10月16日（木）12:00 - 13:00
- 開催場所：Zoomでのオンライン開催
- 参加費：無料
- お問い合わせ：セミナー事務局（contact_saiyou@jobrainbow.net）


■登壇者


鈴木 理紗（株式会社JobRainbow ダイバーシティ採用事業部 マネージャー）



人材紹介事業の立ち上げを経て、ダイバーシティ採用事業部 セールス部マネージャーとして従事。累計500名以上のLGBTQ+当事者とのキャリア面談を通じて得たリアルな声を起点に、採用現場における課題と気づきを可視化。アライの視点から、「企業にできること・すべきこと」をフラットに提案し、共創のアプローチを模索。


【お客様からのお問い合わせ先】


株式会社JobRainbow セミナー運営事務局


E-mail：contact_saiyou@jobrainbow.net




【会社概要】


会社名：株式会社JobRainbow


所在地：東京都千代田区神田小川町1-8-3


代表者：星賢人


設立：2016年1月


URL：https://corp.jobrainbow.jp/


事業内容：


・D&Iを推進する企業に向けた研修・イベント運営・コンサルティング


・企業のD&I情報がわかるプラットフォーム「JobRainbow」の運営