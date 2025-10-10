辻・本郷 ITコンサルティング、一般社団法人ライトハウスDX支援協会と「with DX」サービスで業務提携

辻・本郷ITコンサルティング株式会社

辻・本郷ITコンサルティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田 健、以下「辻・本郷ITコンサルティング」）は、一般社団法人ライトハウスDX支援協会（本社：東京都豊島区、理事長：石川 浩司、以下「ライトハウスDX支援協会」）と、会計事務所・士業とその顧問先のデジタルトランスフォーメーション（DX）を共同で加速するため、「with DX（ウィズ ディーエックス）」サービスで提携しました。ライトハウスDX支援協会が有する会計事務所向けIT活用ノウハウとネットワーク、辻・本郷ITコンサルティングのワンストップDX支援力を結集し、会計事務所・士業の顧問先の業務効率化と満足度向上を後押しします。

■提携の背景

DX時代、会計事務所や士業には、顧問先の多岐にわたるIT・業務課題に日常的に応える体制づくりが求められています。一方、現場では「相談は受けても具体的な対応人員やパートナーがいない」「自社だけでは選定～導入～運用まで伴走しきれない」といった声が根強く、専門分野を横断した連携の重要性が高まっています。ライトハウスDX支援協会は、会計事務所・顧問先のDXをパートナー連携で伴走支援しており、辻・本郷ITlコンサルティングは会計・人事労務・情シス・セキュリティ等を横断するワンストップのDX支援を提供しています。両者の強みを組み合わせることで、現場の課題にスピーディかつ実装的に応えます。

■ 「with DX」サービスの概要





with DX は、顧問先から寄せられる日常的に対応しきれないDXニーズを、辻・本郷ITコンサルティングがご提案いたします。初期費用・維持費なし、成果に応じたレベニューシェアで提供する仕組みです。提供メニューは、SaaS導入・運用支援、決算早期化、効率化支援、業務アウトソーシング、インフラ支援、セキュリティ対策、Webマーケティング支援など。さらに、人手不足でDX支援専任者を置けない事務所でも提案から実装までを“黒子”として伴走し、顧問先満足度の向上と新たな収益源の確保を両立できます。なお、辻・本郷ITコンサルティングは、中小企業向けDX支援の強化に向け、2024年3月に伊藤忠商事株式会社との資本業務提携契約を締結しております。

■ 本提携による提供価値

⚪︎顧問先のDX課題をワンストップ解決

現状分析～ソリューション選定～導入～運用までを伴走。会計・人事労務・情シス・セキュリティを横断した支援により、業務のボトルネックを面で解消します。

⚪︎会計事務所のビジネスモデルをアップデート

ライトハウスDX支援協会とのパートナー連携を活かし、顧問先のライフタイムバリュー最大化と付加価値サービスの拡充を支援します。

⚪︎導入ハードルの低さ

初期費用・維持費は不要。成果に応じたレベニューシェアにより、無理のない立ち上げと継続運用を可能にします。

■コメント

⚪︎辻・本郷ITコンサルティング株式会社 代表取締役社長 黒仁田 健

「会計事務所・士業の皆さまが、明日から顧問先のDX相談に“できる”で応えられる環境を整えます。ライトハウスDX支援協会とともに、現場実務で機能するDXを広げていきます。」

⚪︎一般社団法人ライトハウスDX支援協会 代表理事 石川 浩司

「私たちのネットワークと辻・本郷ITコンサルティングの実装力を掛け合わせ、会計事務所と顧問先の“今”の課題に、最短距離で答えます。」

会社概要

■一般社団法人ライトハウスDX支援協会

代表者 ：理事長 石川 浩司

所在地 ：東京都豊島区東池袋1-32-7 大樹生命池袋ビル7F

事業内容：士業、中小企業向けクラウドサービスを活用したDXサポート

URL ：https://lighthouse-dx.com/

■辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 概要

代表者 ：代表取締役社長 黒仁田 健

所在地 ：東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル5階

事業内容：各種業務コンサルティング、ソフトウェア販売導入支援等のテクノロジーコンサルティング及び経理労務代行等のオペレーションコンサルティング 等

URL ：https://ht-itc.jp

このリリースに関するお問い合わせ先

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社

with DXお問い合わせ窓口

Email：withdx@ht-itc.jp