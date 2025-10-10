シリコンバレー流！スタートアップ×大企業の共創戦略を学ぶ特別プログラム 「ペガサス大学」特別開催決定！

株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン

シリコンバレー発の最先端イノベーション教育プログラム「ペガサス大学」が、11月4日（火）にartience株式会社のイノベーション拠点 Incubation CANVAS TOKYO にて特別開催されます。

本講座は、スタートアップと協業し、実際に成果を生み出すための「シリコンバレー流ノウハウ」を学べる、ペガサス大学主催の特別プログラムです。

なぜ、インターネット、人工知能、新素材・化学、ヒューマノイドロボットなど、世界のイノベーションの約6～7割がシリコンバレーから生まれるのか？―― その答えは、スタートアップと大企業が戦略的に連携し、互いの強みを活かしながら、価値を共創する独自のエコシステムにあります。

今回は、ペガサス大学を主催しているペガサス・テック・ベンチャーズ創業者兼CEOのアニス・ウッザマンと、シリコンバレーで活躍する起業家・投資家であるビル・ライカート氏、スティーブ・ペイン氏の3名を現地よりお招きし、大企業がいかにスタートアップと協業し、最先端のトレンドを捉えているのかについて、徹底的に議論していただきます。講義終了後には、登壇者・参加者が交流できるネットワーキングパーティも開催予定でございます。新規事業やベンチャー企業との提携に取り組む皆様にとって、実践的な学びとネットワーク構築の両方が得られるまたとない機会です。当日は日本語の同時通訳もございますので、英語に不安のある方でも安心してご参加いただけます。なお、席数に限りがございますので、お早めにお申し込みください。

「ペガサス大学」講座概要

日時：2025年11月4日（火） 午前の部：9:30～12:00 午後の部：14:30～17:00

※同内容の講座につき、午前午後どちらか一つをご選択ください

会場：Incubation CANVAS TOKYO （東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン29階）

申込期限：10月31日(金) ※定員になり次第締切

講座詳細・参加申し込みはこちら(https://pu-2025-ict.peatix.com/)

ペガサス・テック・ベンチャーズについて

ペガサス・テック・ベンチャーズは米国シリコンバレーに本社を構え、世界40社以上の大手企業からLP出資を受け入れており、これまでに米国、日本、東南アジアを中心に280社以上のスタートアップに投資を実施しているベンチャーキャピタルです。日本では、マネーフォワード、メタップス、エアトリ、モンスターラボ、AI CROSSといった既に上場した企業のほか、Mujin、SkyDrive、テラモーターズ、ユニファ、FiNC Technologies、ライフイズテック、WizWe等への投資を行っており、投資先の海外展開や事業提携、資金調達の支援等を手掛けた実績を有します。詳細については、こちらをご覧ください。

*上記の投資先企業は、必ずしもペガサスの全投資先企業を代表するものではありません。

https://ja.pegasustechventures.com/

問い合わせ窓口：

ペガサス・テック・ベンチャーズ

担当：海野あやか

unno@pegasusventures.com

TEL:03-6417-4570