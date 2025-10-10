【2025年9月】法人向けギフトデリバリーサービス「TANOMO GIFT」、人気手土産ランキングを発表！
スカイファーム株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：木村 拓也）が東京・大丸有エリアを中心に運営する法人向けギフトデリバリーサービス「TANOMO GIFT」にて、2025年9月に特に人気を集めた手土産10商品をランキング形式でご紹介します。
当社が提供するモバイルオーダーシステム「NEW PORT」によるデリバリー・ブランド。
お取引先へのご挨拶、会食・宴席など様々なビジネスシーンで入用となるお手土産を、効率的に心地よく手配できる法人向けデリバリーサービスです。大手町・丸の内・有楽町を中心に、オフィスや会食先などご指定先へ専属配送員がお届け致します。全国各地への配送も対応しており、遠方の方へのお届けにもご利用いただけます。
【TANOMO GIFT】2025年9月人気手土産TOP10
1位：OKOSHIYA 24 pieces OKOSHIYA TOKYO
OKOSHIYA 24 pieces
グルテンフリーの玄米、うるち米を使用した、OKOSHIYAシリーズ全12種類がアソートされたギフトセット。
様々な味を楽しめ、贈りやすい個包装になっています。
2位：プティガトー TK-34 東京會舘 丸の内本舘
プティガトー TK-34
マンゴーの香り豊かなクッキーやココナッツを焼き込んだクッキーなど、味わいもカタチも製法もそれぞれに違う14種類のクッキーをお楽しみいただけます。
3位：サブレ・エシレ エシレ・メゾン デュ ブール
サブレ・エシレ
行列必至の人気商品もTANOMO GIFTなら並ばずに購入可能です。エシレバターを100%使用したリッチな味わいのバターサブレ。食べ始めたら止まらない、リピーター続出の美味しさです。（大丸有エリア限定商品）
4位：アペロ36 Beans Nuts
アペロ36
塩系で人気の「クロカンカシュー ポルチーニ」などの定番アイテムと季節限定アイテムを甘辛バランスよく詰合せ。
5位：KOMU MONAKA 8pcs KOMU WAGASHI
KOMU MONAKA 8pcs
多様なあんこと最中種の組み合わせで、あんこのおいしさを引き出す手作りもなか。4つのフレーバーを各2個ずつ詰め合わせた8個入セットです。
6位：カカオサンドクッキー 12枚入 dari K 丸の内オアゾ店
カカオサンドクッキー 12枚入
カカオサンドクッキーが2種類入った詰め合わせ。お手土産にもピッタリです。
7位：生チョコクッキー 12枚入 MAISON CACAO/メゾンカカオ 丸の内店
生チョコクッキー 12枚入
ほろっとほどける食感と、口の中に広がるカカオの風味はチョコレートと間違うほど濃厚で贅沢な味わい。定番のミルク、カカオが香り高いビター、自信作のホワイトの3種類のお味を食べ比べいただけるアソートセットです。
（大丸有エリア限定商品）
8位：フールセックギフト 15個入 Péché Mignon
フールセックギフト 15個入
素材一つ一つが際立つ味わいの焼き菓子ギフト。一つ一つ個包装、好きな時に好きな分だけ楽しめます。
9位：ショートガレット Cadeau
ショートガレット
イギリスのショートブレッドの素朴な味わいと、フランスのガレットブルトンヌのリッチな美味しさをひとつにしました。
ブルターニュ地方の小麦粉や国産の発酵バターを贅沢に使用し、職人が一枚一枚、手作業で丁寧に焼いています。
10位：セレクトフルーツ便 ＜恵み＞ 京橋千疋屋
セレクトフルーツ便 ＜恵み＞
結婚や出産のお祝い、日頃お世話になっている方への贈り物に。
季節のフルーツ、果物を贅沢に使用したジュースやスイーツなど、京橋千疋屋が厳選した品物をお届けします。
みなさまの大切なビジネスシーンでお役に立つ、選び抜かれた手土産の数々を、ぜひTANOMO GIFTでお買い求めください。
【スカイファーム株式会社】
スカイファームは、テクノロジーを活用することによるテナント支援、不動産価値の向上及び快適な時間と空間の提供を目指しており、飲食店・小売店向けオーダープラットフォーム「NEW PORT」を運営しています。
＜会社概要＞
社名：スカイファーム株式会社
所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい２ー２ー１ 横浜ランドマークタワー
代表者：代表取締役 木村 拓也
設立：2015年7月
事業内容：施設向けモバイルオーダープラットフォームの開発・運営
企業ウェブサイト：https://sky-farm.co.jp/