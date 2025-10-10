【静岡、初開催】県内企業が抱える人材課題に、人事のプロと向き合う！「しずおかHR Summit 2025」11月17日開催

株式会社静岡新聞社

静岡新聞社・静岡放送は、静岡県内企業の人材・採用・育成・定着の課題解決を目的とした一大イベント「しずおかHR Summit 2025」を、2025年11月17日（月）に静岡市葵区七間町のARTIE内 LIVLIVで、オンラインとのハイブリッド形式で初開催します。本サミットは、「人と組織の未来を考える、静岡から。」をテーマに、行政・上場企業・地域金融機関・地元実践者など、各界の第一線で活躍するプロフェッショナルが一堂に会し、採用・育成・人的資本経営・AI活用など、経営と人事のリアルな課題に向き合います。経営者や人事担当者が“明日から動ける実践知”を学び、県内企業同士の新たなつながりを生む一日をお届けします。





■開催の背景：静岡の「人と組織」を支える知恵と実践を共有する場として、人口減少、産業構造の変化、価値観の多様化が進む中、地域企業の人材確保・育成・定着はかつてない困難に直面しています。静岡新聞SBSは、地域に根ざすメディアとして、静岡から未来の働き方を再定義することを目的に本サミットを企画。全国の先進事例と地元企業のリアルな実践を交差させ、「人材課題、もう一人で悩まない。」というメッセージのもと、人と組織の未来を共に考えるための学びと交流の場を創出します。■「しずおかHR Summit 2025」の3つの特徴各界のトップランナーが集結！豪華登壇陣による実践的セッション行政・企業・金融・メディア・人事コンサルティングなど、幅広い分野の実務者が登壇。採用・育成・定着・AI活用・人的資本経営といったテーマに焦点を当て、現場で役立つ“実践の知”を共有します。



主な登壇者（順不同）：

・上田 希愛 氏（関東経済産業局 産業人材政策課 係長）

・浅井 宗裕 氏（株式会社メルカリ AI戦略推進室 マネージャー）

・田中 弦 氏（Unipos株式会社 代表取締役会長）

・炭山 直哉 氏（株式会社静岡銀行 執行役員 経営管理部長）

・坪谷 邦生 氏（株式会社壺中天 代表取締役）

・長坂 恭輔 氏（株式会社長坂養蜂場 専務取締役）

・早川 勝也 氏（みらい創造研究所 代表／人・組織づくりコンサルタント）



■静岡から発信する「人的資本経営」と「組織づくり」の実践知

全国の専門家と、静岡を代表する企業のリーダーたちが登壇。地方企業の強みを活かした組織づくりや、人材活用の新たな取り組みを紹介します。



■どこからでも参加可能！リアル×オンラインのハイブリッド開催

会場（ARTIE内 LIVLIV）は先着150名限定。

オンラインでは全セッションをライブ配信し、地理的な制約なく県内外から参加可能です。

また、参加者特典としてセッション資料のダウンロードや登壇者との交流会（リアル限定）を実施します。



■開催概要

イベント名： しずおかHR Summit 2025

開催日時： 2025年11月17日（月）10:00～17:50（交流会 18:00～）※途中入退場自由

形式： ハイブリッド開催（会場＋オンライン）

リアル会場： ARTIE内 LIVLIV（静岡市葵区七間町4）

※会場参加は先着150名限定

オンライン会場：お申込者の方に配信URLを送付します

参加費： 無料

参加対象：

・経営者

・人事・採用・教育担当者

・管理部門責任者・経営企画担当者

・人的資本経営・組織開発に関心のあるビジネスパーソン



■申込方法： 下記公式サイトよりお申し込みください。

公式サイトURL： https://bc.at-s.com/hr_summit

主催： 静岡新聞社・静岡放送（Shizuoka Business Compass）

イベントタイムテーブル（10/10時点）



■主催者コメント

静岡新聞社・静岡放送（HR Summit 2025 事務局）

「このサミットが、静岡の企業が抱える“人と組織”の課題を共に考え、未来への一歩を踏み出すきっかけとなることを願っています。人の力を、企業の力に。静岡から、“働く”の未来を動かしていきます。」