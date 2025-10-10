【静岡、初開催】県内企業が抱える人材課題に、人事のプロと向き合う！「しずおかHR Summit 2025」11月17日開催
静岡新聞社・静岡放送は、静岡県内企業の人材・採用・育成・定着の課題解決を目的とした一大イベント「しずおかHR Summit 2025」を、2025年11月17日（月）に静岡市葵区七間町のARTIE内 LIVLIVで、オンラインとのハイブリッド形式で初開催します。本サミットは、「人と組織の未来を考える、静岡から。」をテーマに、行政・上場企業・地域金融機関・地元実践者など、各界の第一線で活躍するプロフェッショナルが一堂に会し、採用・育成・人的資本経営・AI活用など、経営と人事のリアルな課題に向き合います。経営者や人事担当者が“明日から動ける実践知”を学び、県内企業同士の新たなつながりを生む一日をお届けします。
全国の先進事例と地元企業のリアルな実践を交差させ、「人材課題、もう一人で悩まない。」というメッセージのもと、人と組織の未来を共に考えるための学びと交流の場を創出します。
■「しずおかHR Summit 2025」の3つの特徴
各界のトップランナーが集結！豪華登壇陣による実践的セッション
行政・企業・金融・メディア・人事コンサルティングなど、幅広い分野の実務者が登壇。
採用・育成・定着・AI活用・人的資本経営といったテーマに焦点を当て、現場で役立つ“実践の知”を共有します。
主な登壇者（順不同）：
・上田 希愛 氏（関東経済産業局 産業人材政策課 係長）
・浅井 宗裕 氏（株式会社メルカリ AI戦略推進室 マネージャー）
・田中 弦 氏（Unipos株式会社 代表取締役会長）
・炭山 直哉 氏（株式会社静岡銀行 執行役員 経営管理部長）
・坪谷 邦生 氏（株式会社壺中天 代表取締役）
・長坂 恭輔 氏（株式会社長坂養蜂場 専務取締役）
・早川 勝也 氏（みらい創造研究所 代表／人・組織づくりコンサルタント）
■静岡から発信する「人的資本経営」と「組織づくり」の実践知
全国の専門家と、静岡を代表する企業のリーダーたちが登壇。地方企業の強みを活かした組織づくりや、人材活用の新たな取り組みを紹介します。
■どこからでも参加可能！リアル×オンラインのハイブリッド開催
会場（ARTIE内 LIVLIV）は先着150名限定。
オンラインでは全セッションをライブ配信し、地理的な制約なく県内外から参加可能です。
また、参加者特典としてセッション資料のダウンロードや登壇者との交流会（リアル限定）を実施します。
■開催概要
イベント名： しずおかHR Summit 2025
開催日時： 2025年11月17日（月）10:00～17:50（交流会 18:00～）※途中入退場自由
形式： ハイブリッド開催（会場＋オンライン）
リアル会場： ARTIE内 LIVLIV（静岡市葵区七間町4）
※会場参加は先着150名限定
オンライン会場：お申込者の方に配信URLを送付します
参加費： 無料
参加対象：
・経営者
・人事・採用・教育担当者
・管理部門責任者・経営企画担当者
・人的資本経営・組織開発に関心のあるビジネスパーソン
■申込方法： 下記公式サイトよりお申し込みください。
公式サイトURL： https://bc.at-s.com/hr_summit
主催： 静岡新聞社・静岡放送（Shizuoka Business Compass）
イベントタイムテーブル（10/10時点）
■主催者コメント
静岡新聞社・静岡放送（HR Summit 2025 事務局）
「このサミットが、静岡の企業が抱える“人と組織”の課題を共に考え、未来への一歩を踏み出すきっかけとなることを願っています。人の力を、企業の力に。静岡から、“働く”の未来を動かしていきます。」