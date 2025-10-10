『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？ 【No.1アウトドア女王は誰？私を一番にしてよ？】』 TELASA特別編を配信！

TELASA株式会社

『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』

2025年10月9日（木）より配信スタート！

FRUITS ZIPPERのメンバーが対決企画を通じて７人のランキングを作成し、それぞれの得意＆苦手分野、さらにはグループ内での立ち位置、そしてメンバーたちの《NEW KAWAII》を見つけていくテレビ朝日の冠番組『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』――10月9日（木）放送後からのTELASAオリジナルコンテンツでは、地上波で３週連続放送中のアウトドアロケ企画の特別企画をお届けします！

３週連続、アウトドアロケ企画！

No.1アウトドア女王を決めるチーム戦で大奮闘

果たしてアウトドア女王に輝くのは…？

スタジオを飛び出し、千葉県野田市にある国内最大級のアウトドア施設での野外ロケに挑戦中のFRUITS ZIPPER。あいにくの雨に見舞われてのスタートから一転、天気が回復してからは【No.1アウトドア女王は誰？私を一番にしてよ？】と題し、２人１組のチーム戦でアスレチックやキャンプ飯対決に挑んでいます。

鎮西寿々歌＆櫻井優衣、真中まな＆松本かれん、仲川瑠夏＆早瀬ノエルのチームに分かれ、《アウトドア女王》を目指し、まさに体当たりで奮闘してきました！

TELASAオリジナルコンテンツでは

FRUITS ZIPPERが焚き火を囲んで(秘)トーク！

思わず本音も飛び出す貴重な姿も…！

アスレチックやキャンプ飯バトルを繰り広げた６人――10月9日（木）の放送終了後からTELASAで配信スタートするオリジナルコンテンツでは、アウトドア企画らしくFRUITS ZIPPERがメンバーだけで焚き火を囲みながらトーク。BOXに入ったトークテーマに沿って楽しいトークを展開していきます！

「ほかのメンバーに言われてうれしかった言葉は？」というテーマでは、仲川が「青春っぽかった！」と振り返った、ある言葉が明らかに…。「正直者が多い」というFRUITS ZIPPERが“最近抱える悩み”では、『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』の出演者に関するまさかの悩みが明かされ…!?

「焚き火を囲んだから言えるありがとう」では、メンバー同士が“ここでだから言える感謝”を伝え合い、和やかな雰囲気が流れます！

さらには、「アイドルじゃなかったら何してた？」という問いに、メンバーから即答で描いていた夢が語られたり、デビューから３年経って変化したこと、アイドルとして“譲れない信念”、そして１年後、５年後、10年後どうなっていたいかを語り合ったり…と貴重な話が続々…！

TELASAでしか見ることができないFRUITS ZIPPERの(秘)トーク――焚き火を前に思わず本音が飛び出してしまうメンバーたちの姿をお見逃しなく！

『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？ 【No.1アウトドア女王は誰？私を一番にしてよ？】』 TELASA特別編

TELASA特別版配信日時 ：2025年10月9日（木）深夜02：33～配信開始（地上波放送終了直後）

配信URL ： https://www.telasa.jp/videos/250543

出演者 ：

FRUITS ZIPPER （月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエル）